L'atmosphère de soutien inconditionnel qui avait accompagné le retour de l'entraîneur José Mourinho au Real Madrid commence progressivement à se transformer en un climat d'attente et de prudence dans les couloirs de la direction du club, bien qu'il conserve le plein soutien de ses joueurs dans le vestiaire.

Quatrième au classement avec 18 points, le Real Madrid se prépare à un choc ce soir face au Séville FC, cinquième avec 14 points, lors de la neuvième journée du championnat d'Espagne. La formation de Mourinho cherche à faire d'une pierre plusieurs coups : d'abord profiter du faux pas du Real Betis (19 points) pour s'emparer de la troisième place, puis renforcer la confiance de l'équipe avant le Clasico.