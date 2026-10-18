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Colère contenue dans les couloirs du Real Madrid : un véritable danger menace Mourinho

Real Madrid vs FC Séville
Real Madrid
FC Séville
LaLiga
J. Mourinho
Yan Diomandé
A. Guler
Espagne
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Un fossé entre les attentes et la réalité !

L'atmosphère de soutien inconditionnel qui avait accompagné le retour de l'entraîneur José Mourinho au Real Madrid commence progressivement à se transformer en un climat d'attente et de prudence dans les couloirs de la direction du club, bien qu'il conserve le plein soutien de ses joueurs dans le vestiaire.

Quatrième au classement avec 18 points, le Real Madrid se prépare à un choc ce soir face au Séville FC, cinquième avec 14 points, lors de la neuvième journée du championnat d'Espagne. La formation de Mourinho cherche à faire d'une pierre plusieurs coups : d'abord profiter du faux pas du Real Betis (19 points) pour s'emparer de la troisième place, puis renforcer la confiance de l'équipe avant le Clasico.

  • Un fossé entre les attentes et la réalité : Mourinho dans le doute

    Selon l'analyse du journaliste espagnol Jorge Picon, « le mois d'octobre a été froid pour Mourinho », soulignant que son retour avait poussé tout le monde à imaginer que le Real Madrid allait afficher un visage différent (de celui de la saison dernière).

    Et de poursuivre : « Il (Mourinho) s'est vu accorder la liberté de prendre les décisions, il a été écouté sur le plan des recrutements, et de l'argent a été investi, sur la base de son avis, pour renforcer l'équipe. Ce soutien a nourri des attentes qui commencent aujourd'hui à s'estomper. »

    Il a révélé : « Les doutes émanent de la direction, pas du vestiaire, où Mourinho bénéficie toujours du soutien de ses joueurs. »

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  • Des voix influentes dans l'attente et des flèches de critiques acerbes

    Bacon, qui a précédemment travaillé pour As, Goal et Relevo, a poursuivi : "Il y a des voix influentes au Real Madrid qui ne sont pas convaincues par ce qu'elles voient. Elles n'ont pas non plus apprécié l'absence de Diomande dans le onze de départ, ni le changement opéré sur Arda Güler, qu'elles ont jugé inadapté".

    Il a insisté : "Elles s'attendaient à ce que cette liberté de décision se traduise par un changement radical plus net. Pourtant, il existe une grande similitude avec la saison dernière, dans le style de jeu et dans certaines décisions".

    Il a conclu : "L'enthousiasme qui a accompagné le retour de Mourinho a laissé place, chez une partie des dirigeants du club, à un regard plus scrutateur et plus exigeant en matière de résultats, et dans certains cas sévères, cette attente s'est transformée en flèches de critiques acerbes".

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