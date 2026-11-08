97' - Coup franc d’El Shaarawy pour Ehizibue, dont la tête passe de peu à côté, mais il est en position de hors-jeu

88' - Après un coup franc d’El Shaarawy repoussé par le mur, le ballon revient à Ellertsson, qui contrôle avant de marquer d’une frappe précise du gauche à l’entrée de la surface, à la gauche de Maignan

84' - À l’autre bout du terrain, Rabiot tente une frappe croisée du droit de l’extérieur de la surface : le ballon passe à droite du but de Bijlow

83' - Nouvelle frappe de loin, cette fois signée Østigård, facilement captée au sol par le gardien du Milan

79' - Une frappe d’ El Shaarawy est déviée en corner par Terracciano

78' - Très mauvaise frappe de très loin d’ Ellertsson : le ballon passe largement à côté

73' - Énorme erreur de Musah : Vitinha récupère le ballon et oblige Maignan à intervenir alors qu’il est bien placé

63' - Wiafe tente sa chance de loin, mais le ballon passe largement au-dessus

52' - Lancé vers le but, Rabiot est accroché par Marcandalli peu avant la ligne médiane, alors qu’il lui reste encore 55 mètres à parcourir. Marcandalli reçoit un carton jaune. Le Milan réclame son expulsion et proteste : Rabiot est averti, tandis que trois membres du banc milanais, dont le médecin de l’équipe, sont expulsés

46' (première période) - Messias tente un retourné acrobatique à l’entrée de la surface, mais le ballon passe au-dessus

45' - Beau centre de Messias et tête de Østigård, arrêtée par le gardien du Milan

40' - Messias réussit un sombrero, puis Wiafe décoche une belle frappe de l’extérieur de la surface, repoussée par Maignan

38' - Après une action de Ramos, Moreira tente une frappe du gauche à l’entrée de la surface, contrée par la défense adverse

30' - Un but de la tête d’Osmajić est annulé pour hors-jeu

19' - Marcandalli perd le ballon de manière grossière. Ramos sert ensuite Pulisic, qui contrôle et marque d’une frappe précise au ras du poteau

12' - Vásquez perd un ballon dangereux et le Milan marque : Rabiot délivre une passe décisive à Cisse, qui conclut d’un plat du pied droit bien placé

11' - Belle incursion de Gila, qui transmet le ballon à Ramos. Celui-ci dispute le ballon avec Marcandalli, et le ballon sort derrière la ligne de but

6' - Ramos profite d’un dégagement raté, mais frappe mal du droit et le ballon passe à côté

1' - Osmajić prend De Winter de vitesse, puis frôle le poteau à la gauche de Maignan d’une frappe croisée du gauche