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Genoa CFC v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Cissé et Pulisic, l’AC Milan souffre en fin de match mais s’impose 2-1 sur le terrain du Genoa

Genoa vs Milan AC
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Serie A : le Genoa s’incline 1-2 face à l’AC Milan

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L’AC Milan s’impose 2-1 à Marassi face au Genoa lors de la onzième journée de Serie A : Cisse et Pulisic marquent rapidement pour les visiteurs, puis Ellertsson réduit l’écart pour les visiteurs en fin de match. L’AC Milan de Ruben Amorim restait sur une victoire dans le derby face à l’Inter, mais aussi sur une lourde défaite à domicile contre le Ferencvaros en Ligue Europa, tandis que le Genoa de Daniele De Rossi était porté par une série de trois victoires consécutives en championnat.

L’AC Milan démarre fort et mène déjà de deux buts après vingt minutes grâce aux réalisations de Cisse et Pulisic, favorisées également par les erreurs de la défense du Genoa. En fin de première période, les locaux se montrent dangereux aux abords du but de Maignan, tandis que la quasi-totalité de la seconde période est équilibrée, sans grande occasion de part et d’autre. Dans les dernières minutes, le Genoa se rue toutefois à l’attaque et marque par Ellertsson, avant d’inquiéter l’équipe d’Amorim jusqu’à la 97e minute. Au classement, l’AC Milan monte à 24 points, tandis que le Genoa reste à 13 points.

GENOA-AC MILAN 1-2

BUTEURS : 12e Cisse (M), 19e Pulisic (M), 88e Ellertsson (G)

  • Buts et temps forts

    97' - Coup franc d’El Shaarawy pour Ehizibue, dont la tête passe de peu à côté, mais il est en position de hors-jeu

    88' - Après un coup franc d’El Shaarawy repoussé par le mur, le ballon revient à Ellertsson, qui contrôle avant de marquer d’une frappe précise du gauche à l’entrée de la surface, à la gauche de Maignan

    84' - À l’autre bout du terrain, Rabiot tente une frappe croisée du droit de l’extérieur de la surface : le ballon passe à droite du but de Bijlow

    83' - Nouvelle frappe de loin, cette fois signée Østigård, facilement captée au sol par le gardien du Milan

    79' - Une frappe d’ El Shaarawy est déviée en corner par Terracciano

    78' - Très mauvaise frappe de très loin d’ Ellertsson : le ballon passe largement à côté

    73' - Énorme erreur de Musah : Vitinha récupère le ballon et oblige Maignan à intervenir alors qu’il est bien placé

    63' - Wiafe tente sa chance de loin, mais le ballon passe largement au-dessus

    52' - Lancé vers le but, Rabiot est accroché par Marcandalli peu avant la ligne médiane, alors qu’il lui reste encore 55 mètres à parcourir. Marcandalli reçoit un carton jaune. Le Milan réclame son expulsion et proteste : Rabiot est averti, tandis que trois membres du banc milanais, dont le médecin de l’équipe, sont expulsés

    46' (première période) - Messias tente un retourné acrobatique à l’entrée de la surface, mais le ballon passe au-dessus

    45' - Beau centre de Messias et tête de Østigård, arrêtée par le gardien du Milan

    40' - Messias réussit un sombrero, puis Wiafe décoche une belle frappe de l’extérieur de la surface, repoussée par Maignan

    38' - Après une action de Ramos, Moreira tente une frappe du gauche à l’entrée de la surface, contrée par la défense adverse

    30' - Un but de la tête d’Osmajić est annulé pour hors-jeu

    19' - Marcandalli perd le ballon de manière grossière. Ramos sert ensuite Pulisic, qui contrôle et marque d’une frappe précise au ras du poteau

    12' - Vásquez perd un ballon dangereux et le Milan marque : Rabiot délivre une passe décisive à Cisse, qui conclut d’un plat du pied droit bien placé

    11' - Belle incursion de Gila, qui transmet le ballon à Ramos. Celui-ci dispute le ballon avec Marcandalli, et le ballon sort derrière la ligne de but

    6' - Ramos profite d’un dégagement raté, mais frappe mal du droit et le ballon passe à côté

    1' - Osmajić prend De Winter de vitesse, puis frôle le poteau à la gauche de Maignan d’une frappe croisée du gauche

  • COMPOSITIONS OFFICIELLES ET FEUILLE DE MATCH

    GENOA (3-4-2-1) : Bijlow ; Marcandalli (62e : El Shaarawy), Østigård, Vásquez ; Ehizibue, Traorè (85e : Sow), Wiafe (85e : Meichtry), Ellertsson ; Messias (62e : Baldanzi), Vitinha (74e : Colombo) ; Osmajić. Entr. : De Rossi.

    MILAN (4-4-1-1) : Maignan ; Gila, De Winter, Diawara (62e : Terracciano), Musah (87e : Estupinian) ; Moreira, Modrić, Rabiot, Cisse (61e : Hutchinson) ; Pulisic (79e : Jashari) ; Ramos. Entr. : R. Amorim.

    Arbitre : Massa

    Avertis : Diawara (M), Marcandalli (G), Rabiot (M), Pulisic (M), Gila (M), Ehizibue (G)

    Expulsés :

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