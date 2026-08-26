Christopher Nkunku se présente comme joueur de Leipzig : « Je suis en excellente forme. Prêt à aider l’équipe, ici ils ont confiance en moi »

« Mon lien avec le club est très spécial. Même après avoir quitté le club, j’ai continué à suivre de près ce qui se passait ici. Je suis désormais prêt à ouvrir un nouveau chapitre de mon expérience à Leipzig. Lors des discussions, j’ai senti à quel point les dirigeants m’apprécient encore et la confiance qu’ils placent en moi. C’est pourquoi Leipzig est l’endroit idéal pour moi afin de donner le meilleur de moi-même. »