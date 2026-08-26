Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Nkunku MilanGetty Images

Traduit par

Christopher Nkunku se présente comme joueur de Leipzig : « Je suis en excellente forme. Prêt à aider l’équipe, ici ils ont confiance en moi »

Milan AC
Mercato
RB Leipzig
C. Nkunku

Premiers mots en tant que nouveau joueur de Leipzig pour Christopher Nkunku, arrivé en Allemagne en prêt pour 4 millions avec une option d'achat à 28 millions à Leipzig : « Quand j'ai appris l'opportunité de rejoindre Leipzig, j'ai tout de suite voulu accepter. Je suis très heureux d'être de retour ici. Je suis en excellente forme et je veux aider l'équipe le plus vite possible, j'ai hâte de rejouer devant nos supporters à la Red Bull Arena ».

  • « J’ai senti la confiance »

    « Mon lien avec le club est très spécial. Même après avoir quitté le club, j’ai continué à suivre de près ce qui se passait ici. Je suis désormais prêt à ouvrir un nouveau chapitre de mon expérience à Leipzig. Lors des discussions, j’ai senti à quel point les dirigeants m’apprécient encore et la confiance qu’ils placent en moi. C’est pourquoi Leipzig est l’endroit idéal pour moi afin de donner le meilleur de moi-même. »

    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Serie A
Milan AC crest
Milan AC
MIL
Venezia crest
Venezia
VEN
Bundesliga
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
M'Gladbach crest
M'Gladbach
BMG