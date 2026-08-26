Premiers mots en tant que nouveau joueur de Leipzig pour Christopher Nkunku, arrivé en Allemagne en prêt pour 4 millions avec une option d'achat à 28 millions à Leipzig : « Quand j'ai appris l'opportunité de rejoindre Leipzig, j'ai tout de suite voulu accepter. Je suis très heureux d'être de retour ici. Je suis en excellente forme et je veux aider l'équipe le plus vite possible, j'ai hâte de rejouer devant nos supporters à la Red Bull Arena ».
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Christopher Nkunku se présente comme joueur de Leipzig : « Je suis en excellente forme. Prêt à aider l’équipe, ici ils ont confiance en moi »
« J’ai senti la confiance »
« Mon lien avec le club est très spécial. Même après avoir quitté le club, j’ai continué à suivre de près ce qui se passait ici. Je suis désormais prêt à ouvrir un nouveau chapitre de mon expérience à Leipzig. Lors des discussions, j’ai senti à quel point les dirigeants m’apprécient encore et la confiance qu’ils placent en moi. C’est pourquoi Leipzig est l’endroit idéal pour moi afin de donner le meilleur de moi-même. »
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