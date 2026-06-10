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FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport

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Chivu : « Je me demandais si j'en serais capable. À l'Inter, entraîner est la chose la plus simple : tout le reste est déjà en place. »

Inter
Serie A
C. Chivu

Le passage de Parme à l'Inter, raconté par celui qui, dix mois plus tard, sourit encore en repensant au Scudetto.

Cristian Chivu, l’entraîneur de l’Inter, fraîchement couronné champion d’Italie, a accordé une interview dont le Corriere dello Sport a dévoilé un bref extrait. Il y révèle les doutes qui l’habitaient avant même le coup d’envoi de la saison.

  • LES PROPOS DE CHIVU

    « En prenant les rênes, je me suis interrogé : suis-je à la hauteur ? Saurai-je mériter cette confiance et gérer des joueurs confirmés ? Entraîner des jeunes ambitieux est une chose ; diriger des cadres au mental déjà forgé en est une autre. S’ajoutent les pressions extérieures : entraîner l’Inter est exigeant, car tout doit être maîtrisé. Au bout du compte, être entraîneur semble alors l’exercice le plus simple. »

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