Chivu : « Je me demandais si j'en serais capable. À l'Inter, entraîner est la chose la plus simple : tout le reste est déjà en place. »

« En prenant les rênes, je me suis interrogé : suis-je à la hauteur ? Saurai-je mériter cette confiance et gérer des joueurs confirmés ? Entraîner des jeunes ambitieux est une chose ; diriger des cadres au mental déjà forgé en est une autre. S’ajoutent les pressions extérieures : entraîner l’Inter est exigeant, car tout doit être maîtrisé. Au bout du compte, être entraîneur semble alors l’exercice le plus simple. »