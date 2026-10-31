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cm grafica chivu inter 2026 27 2 1 deskGetty Images / Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traduit par

Chivu demande une Inter plus « provinciale » pour réécrire son histoire dans les derbys

Inter
Milan AC
Serie A
Milan AC vs Inter

Le derby est aussi un test pour l’entraîneur de l’Inter.

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Si Gerry Cardinale a souligné l’importance de ce derby AC Milan-Inter, les propos de Cristian Chivu n’en sont pas moins révélateurs. Ils trahissent même un point sensible, peut-être resté à vif malgré une saison exceptionnelle qui l’a conduit, dès sa première véritable expérience, à remporter le Scudetto et la Coupe d’Italie.

En présentant le derby milanais en conférence de presse, l’entraîneur de l’Inter a en effet changé de discours, allant jusqu’à demander à son équipe quelque chose qu’il avait jusque-là rejeté : « un peu de mentalité de club de province ».

  • Trois derbys et zéro victoire

    Chivu le sait : les grands rendez-vous n’ont jusqu’ici pas été le point fort de son passage sur le banc de l’Inter, ni en Italie ni en Ligue des champions. Et sur les 3 derbies disputés avec lui sur le banc, le compteur des victoires reste bloqué à 0.

    Les deux derbies disputés en Serie A la saison dernière se sont soldés par des défaites 1-0, les buts de Pulisic et d’Estupinan scellant les deux victoires de Massimiliano Allegri. L’été dernier, lors de sa première confrontation avec Amorim, même en amical à Perth, en Australie, Chivu n’a obtenu qu’un nul 1-1 : Nkunku a égalisé sur penalty après le but de Dimarco.

  • « PROVINCIALISME »

    Voici ses propos : « C’est un match important pour nous, pour eux et pour la ville. Le classement ne compte pas, rien ne compte. Si cela fait 7 matchs que nous n’avons pas gagné le derby, nous devons nous poser une question.

    Tout part de l’équilibre, de ce qu’on a dans la tête et dans les jambes. Il faut savoir faire les bons choix, savoir quand on peut faire certaines choses et quand on ne le peut pas. Nous devons en faire un peu plus à tous les niveaux par rapport au passé. 

    Il faut faire preuve d’un peu de cette mentalité de club de province quand on n’a pas le ballon, je le leur ai dit encore aujourd’hui. Il faut de l’ordre, savoir retrousser ses manches, sans penser que nos joueurs peuvent régler les choses individuellement. »

  • Changement de cap dans la communication

    En conférence de presse, Chivu a toujours défendu une vision de son équipe et une façon de jouer indépendantes de l’adversaire. Il a toujours demandé à son Inter de l’audace, un jeu vertical, de la qualité et la maîtrise du jeu. Face à la presse, il a toujours affiché ces mêmes qualités.

    À l’approche du derby, quelque chose a changé. Signe que la pression ne pèse pas seulement sur l’AC Milan en raison du classement : une autre pression, un peu moins visible mais tout aussi forte, pèse sur le banc de Chivu.

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