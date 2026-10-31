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Si Gerry Cardinale a souligné l’importance de ce derby AC Milan-Inter, les propos de Cristian Chivu n’en sont pas moins révélateurs. Ils trahissent même un point sensible, peut-être resté à vif malgré une saison exceptionnelle qui l’a conduit, dès sa première véritable expérience, à remporter le Scudetto et la Coupe d’Italie.

En présentant le derby milanais en conférence de presse, l’entraîneur de l’Inter a en effet changé de discours, allant jusqu’à demander à son équipe quelque chose qu’il avait jusque-là rejeté : « un peu de mentalité de club de province ».