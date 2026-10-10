Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Brighton & Hove Albion v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduit par

Chelsea entre dans la course pour la pépite de Brighton Luka Vuskovic, dont la valeur marchande s'envole à 65 M€

Mercato
Chelsea
L. Vuskovic
Bayern Munich
Brighton
Premier League
Bundesliga

Chelsea suivrait de près le défenseur central de Brighton Luka Vuskovic, alors que le club envisage un nouveau raid ambitieux sur la côte sud. Cependant, Chelsea fait face à une rude concurrence des poids lourds européens que sont le Bayern Munich et le FC Barcelone pour la signature très convoitée du défenseur de 19 ans.

  • Chelsea cible l’étoile montante de Brighton

    Chelsea aurait identifié le défenseur central de Brighton Vuskovic comme une cible prioritaire sur le marché des transferts, selon TEAMtalk. À 19 ans, il s’impose rapidement comme l’un des meilleurs jeunes défenseurs d’Europe après une ascension fulgurante.

    Chelsea suit de très près le talentueux international croate, mais le club fait face à une bataille monumentale pour obtenir sa signature. Les poids lourds européens que sont le Bayern Munich et Barcelone manifestent eux aussi un vif intérêt pour l’adolescent très coté.

    Vuskovic n’a rejoint l’Amex Stadium en provenance de Tottenham que lors du récent mercato estival. Cependant, ses excellentes premières prestations ont déjà attiré l’attention des plus grands clubs du continent.

  • Brighton & Hove Albion v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Énorme bénéfice pour Brighton

    Brighton semble bien parti pour enregistrer une nouvelle énorme manne financière s’il décide de vendre son dernier prodige défensif. Le club de la côte sud a déboursé, selon les informations, 46 millions de livres sterling pour Vuskovic il y a à peine quelques mois.

    Sa valeur marchande a grimpé en flèche depuis un prêt extrêmement réussi à Hambourg la saison dernière. Les données de Transfermarkt montrent que son estimation n’était que de 18 M€ il y a un an, mais ce chiffre a désormais bondi à un impressionnant 65 M€.

    Il semble tout à fait inévitable que Vuskovic finisse par décrocher un transfert retentissant. Il paraît destiné à suivre les traces lucratives de plusieurs stars de premier plan qui ont quitté l’Amex.

  • Une filière de transfert familière

    Le réseau de recrutement d’élite de Brighton déniche régulièrement des talents aux quatre coins du monde bien avant que ses rivaux plus riches ne s’y intéressent. Cette stratégie particulièrement efficace lui a permis de recruter et de développer certains des jeunes espoirs les plus excitants du football mondial

    Brighton affiche un bilan impressionnant en matière de plus-values massives générées grâce à ces investissements avisés. Moises Caicedo, Joao Pedro, Alexis Mac Allister et Carlos Baleba figurent parmi ses plus spectaculaires réussites sur le marché

    Chelsea connaît parfaitement cette usine à talents qui a fait ses preuves. Le club londonien a notamment pioché à Brighton pour recruter à la fois Caicedo et Pedro ces derniers temps, ce qui ferait d’un nouveau mouvement coûteux pour Vuskovic une étape tout à fait logique.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Brighton & Hove Albion v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Une décision cruciale attend

    Le Bayern constituera une opposition de taille si Chelsea décide de formaliser son intérêt dans les prochains mois. Le géant de Bundesliga aurait fait de l’adolescent une cible à long terme après avoir suivi de près son impressionnante progression en Allemagne.

    Vuskovic doit désormais étudier soigneusement ses options pour l’avenir alors qu’il prépare la prochaine phase de sa carrière. Pour l’instant, le défenseur central restera entièrement concentré sur ses obligations actuelles sous les ordres du staff de Brighton.