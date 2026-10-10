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Chelsea entre dans la course pour la pépite de Brighton Luka Vuskovic, dont la valeur marchande s'envole à 65 M€
Chelsea cible l’étoile montante de Brighton
Chelsea aurait identifié le défenseur central de Brighton Vuskovic comme une cible prioritaire sur le marché des transferts, selon TEAMtalk. À 19 ans, il s’impose rapidement comme l’un des meilleurs jeunes défenseurs d’Europe après une ascension fulgurante.
Chelsea suit de très près le talentueux international croate, mais le club fait face à une bataille monumentale pour obtenir sa signature. Les poids lourds européens que sont le Bayern Munich et Barcelone manifestent eux aussi un vif intérêt pour l’adolescent très coté.
Vuskovic n’a rejoint l’Amex Stadium en provenance de Tottenham que lors du récent mercato estival. Cependant, ses excellentes premières prestations ont déjà attiré l’attention des plus grands clubs du continent.
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Énorme bénéfice pour Brighton
Brighton semble bien parti pour enregistrer une nouvelle énorme manne financière s’il décide de vendre son dernier prodige défensif. Le club de la côte sud a déboursé, selon les informations, 46 millions de livres sterling pour Vuskovic il y a à peine quelques mois.
Sa valeur marchande a grimpé en flèche depuis un prêt extrêmement réussi à Hambourg la saison dernière. Les données de Transfermarkt montrent que son estimation n’était que de 18 M€ il y a un an, mais ce chiffre a désormais bondi à un impressionnant 65 M€.
Il semble tout à fait inévitable que Vuskovic finisse par décrocher un transfert retentissant. Il paraît destiné à suivre les traces lucratives de plusieurs stars de premier plan qui ont quitté l’Amex.
Une filière de transfert familière
Le réseau de recrutement d’élite de Brighton déniche régulièrement des talents aux quatre coins du monde bien avant que ses rivaux plus riches ne s’y intéressent. Cette stratégie particulièrement efficace lui a permis de recruter et de développer certains des jeunes espoirs les plus excitants du football mondial
Brighton affiche un bilan impressionnant en matière de plus-values massives générées grâce à ces investissements avisés. Moises Caicedo, Joao Pedro, Alexis Mac Allister et Carlos Baleba figurent parmi ses plus spectaculaires réussites sur le marché
Chelsea connaît parfaitement cette usine à talents qui a fait ses preuves. Le club londonien a notamment pioché à Brighton pour recruter à la fois Caicedo et Pedro ces derniers temps, ce qui ferait d’un nouveau mouvement coûteux pour Vuskovic une étape tout à fait logique.
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Une décision cruciale attend
Le Bayern constituera une opposition de taille si Chelsea décide de formaliser son intérêt dans les prochains mois. Le géant de Bundesliga aurait fait de l’adolescent une cible à long terme après avoir suivi de près son impressionnante progression en Allemagne.
Vuskovic doit désormais étudier soigneusement ses options pour l’avenir alors qu’il prépare la prochaine phase de sa carrière. Pour l’instant, le défenseur central restera entièrement concentré sur ses obligations actuelles sous les ordres du staff de Brighton.
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