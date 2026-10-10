Chelsea aurait identifié le défenseur central de Brighton Vuskovic comme une cible prioritaire sur le marché des transferts, selon TEAMtalk. À 19 ans, il s’impose rapidement comme l’un des meilleurs jeunes défenseurs d’Europe après une ascension fulgurante.

Chelsea suit de très près le talentueux international croate, mais le club fait face à une bataille monumentale pour obtenir sa signature. Les poids lourds européens que sont le Bayern Munich et Barcelone manifestent eux aussi un vif intérêt pour l’adolescent très coté.

Vuskovic n’a rejoint l’Amex Stadium en provenance de Tottenham que lors du récent mercato estival. Cependant, ses excellentes premières prestations ont déjà attiré l’attention des plus grands clubs du continent.