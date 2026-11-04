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FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Chaque nouvelle rechute accroît l'inquiétude : le casse-tête Rodri ravive les craintes du Barça

FC Barcelone vs Aston Villa
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Rodri
H. Flick
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Le crack espagnol supporte-t-il la pression ?

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Rodri a été une recrue remarquée lors du dernier mercato estival, et il est arrivé en Catalogne avec une immense réputation, après une Coupe du monde exceptionnelle et un feuilleton de transferts au terme duquel les Blaugrana ont devancé leur rival historique, le Real Madrid.

Ce transfert retentissant a suscité d'énormes attentes autour de l'international espagnol, qui était censé devenir le nouveau patron du milieu de terrain du FC Barcelone.

Mais quelques mois seulement après son arrivée, l'enthousiasme s'est progressivement mué en inquiétude. Si ses qualités footballistiques ne font aucun doute, le milieu de terrain peine à enchaîner les matchs et les problèmes physiques s'accumulent.

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  • L'état de Raphinha inquiète sérieusement le Barça

    Selon un rapport du site Foot Mercato, cette situation commence à inquiéter sérieusement le Barça, d'autant plus que Rodri était censé devenir l'un des piliers fondamentaux du projet catalan. Et mardi soir, le scénario s'est malheureusement répété. Alors qu'il était titulaire en Ligue des champions face à Aston Villa, l'ancien joueur de Manchester City a été contraint de quitter sa place dès la fin de la première mi-temps.

    Selon le journal Mundo Deportivo, le milieu de terrain espagnol a ressenti une gêne aux ischio-jambiers du genou droit, ce qui a contraint le staff technique du Barça à ne pas prendre de risque et à le remplacer.

    Le rapport poursuit : « Ce dernier revers survient à un moment difficile, à quelques jours d'un match important contre l'Atlético Madrid. Et selon le journal AS, il existe une réelle inquiétude au sein du Barça, et sa participation à cette rencontre semble désormais très improbable. Alors que des examens complémentaires sont encore nécessaires pour déterminer la gravité de cette blessure, son état commence à susciter des interrogations dans la presse catalane. »

    À lire aussi : United a-t-il enfin trouvé son homme des situations difficiles ? Schmeichel révèle le secret de la remontada historique

  • L'énigme de Hansi Flick : « Le temps presse énormément »

    Outre cette blessure, les problèmes physiques récurrents commencent à susciter l'inquiétude. En effet, depuis son arrivée en Catalogne, Rodri n'a pas réussi à trouver la régularité qu'il espérait, puisqu'il subit des blessures à répétition chaque fois qu'il semble sur le point de briller.

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    En Espagne, les interrogations se multiplient quant à sa capacité à supporter la pression d'un calendrier chargé et à retrouver la forme physique nécessaire pour s'assurer une place de titulaire dans l'effectif de Barcelone. Depuis le début de la saison, son entraîneur, Hansi Flick, fait tout son possible pour gérer son temps de jeu et le préserver autant que faire se peut.

    Pourtant, Rodri paraît toujours fragile, selon le rapport du même site français, qui ajoute : « Désormais, chaque nouveau contretemps physique suscite l'inquiétude, au point de remettre en question sa pérennité à long terme. Cette situation constitue un véritable dilemme pour son entraîneur. Entre la nécessité de protéger Rodri et celle de compter sur lui lors des matchs décisifs, le staff technique catalan doit sans cesse ajuster sa manière de gérer le milieu de terrain espagnol, comme ce fut le cas face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions, par exemple. »

    Et de conclure : « Dans ces conditions, il est difficile de lui offrir le rythme nécessaire pour retrouver son meilleur niveau. Il est évident que Barcelone espère que ce dernier revers ne se traduira pas par une longue absence, mais le problème dépasse désormais la simple éventualité de son forfait face à l'Atlético Madrid. Après avoir rejoint le club comme l'une de ses plus grandes vedettes, Rodri doit maintenant prouver sa capacité à retrouver la forme physique indispensable pour répondre aux immenses attentes qui pèsent sur ses épaules. Et à Barcelone, le temps presse. »

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