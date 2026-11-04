Chaque nouvelle rechute accroît l'inquiétude : le casse-tête Rodri ravive les craintes du Barça

Outre cette blessure, les problèmes physiques récurrents commencent à susciter l'inquiétude. En effet, depuis son arrivée en Catalogne, Rodri n'a pas réussi à trouver la régularité qu'il espérait, puisqu'il subit des blessures à répétition chaque fois qu'il semble sur le point de briller.

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En Espagne, les interrogations se multiplient quant à sa capacité à supporter la pression d'un calendrier chargé et à retrouver la forme physique nécessaire pour s'assurer une place de titulaire dans l'effectif de Barcelone. Depuis le début de la saison, son entraîneur, Hansi Flick, fait tout son possible pour gérer son temps de jeu et le préserver autant que faire se peut.

Pourtant, Rodri paraît toujours fragile, selon le rapport du même site français, qui ajoute : « Désormais, chaque nouveau contretemps physique suscite l'inquiétude, au point de remettre en question sa pérennité à long terme. Cette situation constitue un véritable dilemme pour son entraîneur. Entre la nécessité de protéger Rodri et celle de compter sur lui lors des matchs décisifs, le staff technique catalan doit sans cesse ajuster sa manière de gérer le milieu de terrain espagnol, comme ce fut le cas face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions, par exemple. »

Et de conclure : « Dans ces conditions, il est difficile de lui offrir le rythme nécessaire pour retrouver son meilleur niveau. Il est évident que Barcelone espère que ce dernier revers ne se traduira pas par une longue absence, mais le problème dépasse désormais la simple éventualité de son forfait face à l'Atlético Madrid. Après avoir rejoint le club comme l'une de ses plus grandes vedettes, Rodri doit maintenant prouver sa capacité à retrouver la forme physique indispensable pour répondre aux immenses attentes qui pèsent sur ses épaules. Et à Barcelone, le temps presse. »

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