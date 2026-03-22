Champions League : une place pour quatre ? Comparaison des calendriers de la Juventus, de Côme, de Rome et de l'Atalanta

Le match nul de la Juventus et les victoires précédentes du Milan et de Naples ont relancé de manière incroyable le débat sur la course à la quatrième place, la dernière permettant d'accéder à la prochaine édition de la Ligue des champions et, par conséquent, à ses énormes retombées financières.





En attendant les résultats des matchs prévus ce dimanche 22 mars, on a le sentiment que les trois premières équipes du classement ont au moins l'avantage sur les quatre équipes qui les suivent, ce qui fait de la course à la Ligue des champions une lutte ouverte entre quatre clubs pour une seule place.





Mais qui a l'avantage dans cette bagarre ? Qui a le meilleur calendrier ? Analysons les prochains matchs.