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Emanuele Tramacere

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Champions League : une place pour quatre ? Comparaison des calendriers de la Juventus, de Côme, de Rome et de l'Atalanta

Le match nul de la Juventus et les victoires précédentes du Milan et de Naples ont relancé de manière incroyable le débat sur la course à la quatrième place, la dernière permettant d'accéder à la prochaine édition de la Ligue des champions et, par conséquent, à ses énormes retombées financières.


En attendant les résultats des matchs prévus ce dimanche 22 mars, on a le sentiment que les trois premières équipes du classement ont au moins l'avantage sur les quatre équipes qui les suivent, ce qui fait de la course à la Ligue des champions une lutte ouverte entre quatre clubs pour une seule place.


Mais qui a l'avantage dans cette bagarre ? Qui a le meilleur calendrier ? Analysons les prochains matchs.

  • QUELLE ÉQUIPE A LE MEILLEUR CALENDRIER ?

    Le Como devra affronter une fin de saison en dents de scie. Le calendrier alterne des matchs abordables et des rencontres très délicates contre des équipes de tête, mais le match d'aujourd'hui contre Pise sera déterminant pour définir la position à partir de laquelle il entamera cette course.


    Calendrier de Côme : 

    Pise (domicile)

    Udinese (A)

    Inter (domicile)

    Sassuolo (A)

    Gênes (A)

    Naples (domicile)

    Vérone (A)

    Parme (dom.)

    Cremonese (A)


    Les matchs contre l'Inter et Naples, tous deux à domicile, constituent les principaux obstacles.

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  • JUVENTUS : LE CALENDRIER N'EST PAS IMPOSSIBLE

    La Juventus a un calendrier relativement équilibré, mais avec deux rencontres qui pourraient être décisives pour la course aux places européennes.


    Calendrier de la Juventus :

    Gênes (domicile)

    Atalanta (A)

    Bologne (domicile)

    Milan (E)

    Vérone (domicile)

    Lecce (A)

    Fiorentina (D)

    Turin (A)


    Les matchs contre l'Atalanta et le Milan seront décisifs pour la qualification en Ligue des champions, mais il faudra également surveiller les rencontres contre Bologne et la Fiorentina, et surtout le derby de la dernière journée.

  • ROME, QUELLE SÉRIE DE CONFRONTATIONS DIRECTES !

    Le calendrier de la Roma est sans doute l'un des plus compliqués parmi les équipes en lice pour la Ligue des champions. Le match d'aujourd'hui contre Lecce sera déjà décisif pour ne pas se faire distancer


    Calendrier de la Roma

    Lecce (domicile)

    Inter (A)

    Pise (domicile)

    Atalanta (domicile)

    Bologne (A)

    Fiorentina (domicile)

    Parme (A)

    Lazio (domicile)

    Vérone (A)


    La Roma aura au moins quatre matchs difficiles : l'Inter, l'Atalanta, Bologne (qui l'a éliminée en Ligue Europa) et le derby de la capitale contre la Lazio lors de l'avant-dernière journée, qui pourrait avoir un poids énorme dans la course à la quatrième place.

  • ATALANTA, UNE REMONTÉE COMPLIQUÉE

    L'Atalanta devra elle aussi affronter une fin de saison très intense, avec plusieurs rencontres contre des équipes de tête.


    Calendrier de l'Atalanta :

    Vérone (domicile)

    Lecce (A)

    Juventus (domicile)

    Rome (E)

    Cagliari (à l'extérieur)

    Gênes (domicile)

    Milan (A)

    Bologne (domicile)

    Fiorentina (A)


    La Juventus et la Roma, qui s'affronteront, détermineront si l'Atalanta, qui disputera aujourd'hui un match crucial contre Vérone, sera toujours en lice pour la Ligue des champions ou non.

  • ET MILAN ET NAPLES ?

    Si l'avance de l'Inter sur la 4e place semble rassurer les Nerazzurri, du moins dans la course au Scudetto, le Milan et Naples continuent de se surveiller mutuellement dans cette course au classement. L'avance est bien là, mais il faut la défendre, et le prochain match opposera justement Naples au Milan, ce qui pourrait replonger l'une des deux équipes en pleine mêlée.


    Calendrier de Naples :

    Milan (domicile)

    Parme (A)

    Lazio (domicile)

    Cremonese (domicile)

    Côme (A)

    Bologne (domicile)

    Pise (A)

    Udinese (domicile)


    Calendrier du Milan :

    Naples (A)

    Udinese (domicile)

    Vérone (A)

    Juventus (domicile)

    Sassuolo (A)

    Atalanta (domicile)

    Gênes (A)

    Cagliari (domicile)