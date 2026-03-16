Selon les médias, le Borussia percevra 20 millions d'euros pour le transfert de ce joueur de 23 ans, auxquels s'ajouteront d'éventuelles primes d'environ trois millions d'euros. Reitz signe un contrat avec le club saxon jusqu'en 2031.
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« Cette décision n'a pas été facile à prendre » : le RB Leipzig frappe fort en Bundesliga
« Le montant du transfert que nous allons percevoir pour Rocco est le plus élevé que le Borussia ait jamais pu obtenir pour un joueur issu de son centre de formation », a déclaré le directeur sportif Rouven Schröder : « Le fait que l'accord ait été conclu si tôt nous aide beaucoup dans notre planification. »
Reitz avait mené le Borussia en tant que capitaine cette saison, en remplacement de Tim Kleindienst, blessé. Selon les médias, son transfert était fixé à 25 millions d’euros, mais le RB ne semblait pas disposé à payer cette somme.
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Rocco Reitz est un pilier de Gladbach
Reitz est membre du Borussia depuis sa naissance ; depuis les poussins, il a gravi tous les échelons des équipes de jeunes du club. Il est marié à la fille de Karlheinz Pflipsen, qui avait remporté la Coupe d'Allemagne avec Gladbach en 1995.
« J'ai décidé d'entamer une nouvelle étape de ma carrière à partir de l'été. Bien sûr, je comprends que certains ne puissent pas comprendre ma décision de quitter le club. Cette décision n'a pas été facile à prendre », a déclaré Reitz : « Je peux vous promettre que je vais me donner à fond dans chaque match restant, surtout lors du derby de ce week-end. »
Samedi (15h30/Sky), le Borussia se rendra chez son rival, le 1. FC Cologne, pour le 100e derby de l'histoire de la Bundesliga.
La saison de Rocco Reitz au Borussia Mönchengladbach en chiffres :
Jeux 27 Minutes jouées 2231 Buts 0 Passes décisives 2