« Cette décision n'a pas été facile à prendre » : le RB Leipzig frappe fort en Bundesliga

Reitz est membre du Borussia depuis sa naissance ; depuis les poussins, il a gravi tous les échelons des équipes de jeunes du club. Il est marié à la fille de Karlheinz Pflipsen, qui avait remporté la Coupe d'Allemagne avec Gladbach en 1995.

« J'ai décidé d'entamer une nouvelle étape de ma carrière à partir de l'été. Bien sûr, je comprends que certains ne puissent pas comprendre ma décision de quitter le club. Cette décision n'a pas été facile à prendre », a déclaré Reitz : « Je peux vous promettre que je vais me donner à fond dans chaque match restant, surtout lors du derby de ce week-end. »

Samedi (15h30/Sky), le Borussia se rendra chez son rival, le 1. FC Cologne, pour le 100e derby de l'histoire de la Bundesliga.