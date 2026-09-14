La nouvelle jeunesse de Pierre-Emerick Aubametyang. L’attaquant gabonais ex-Milan et Arsenal, né en 1989, à 37 ans révolus, a parfaitement lancé sa nouvelle aventure en Liga, sous le maillot du Deportivo La Corogne, surprise du championnat d’Espagne, avec deux victoires et trois nuls pour le promu, en cinq matches disputés. Cinq matches avec un fil rouge en commun : les buts d’Aumbameyang, cinq en cinq matches, tous décisifs pour le résultat final.
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Cet Aubameyang est dévastateur ! 5 buts en 5 matches avec le Depor, surprise en Liga
5 buts en 5 matches
À la mi-juillet, le choix de signer un contrat de deux ans avec les Galiciens, après la fin de son expérience sous le maillot de Marseille, avec 10 buts en 30 matches lors de la saison 2025/2026. Des débuts lors du match nul 1-1 à domicile contre l'Elche, en trouvant tout de suite le chemin des filets. Lors des matches suivants, le Gabonais poursuit sa série de buts en marquant contre Malaga, dans les deux duels à six points face à Valence et Villarreal, match lors duquel il délivre aussi deux passes décisives, puis contre Getafe, dans les dernières minutes, pour arracher l'égalisation. Un total de 5 buts, soit une moyenne d'un par match : plus de la moitié des 9 inscrits par l'équipe. Seuls Yamal, Mbappé, Raphinha et Camello du Rayo Vallecano ont fait mieux, avec 6. Pas vraiment des inconnus.
LE RECORD D’IBRA
Un coup de mercato sensationnel pour un grand nom déchu du football espagnol, tout juste de retour dans l’élite après avoir même connu l’humiliation de la troisième division espagnole : au départ, on pensait qu’il pouvait s’agir d’une opération marketing. Rien n’est plus éloigné de la réalité, puisqu’Aubameyang s’est emparé du record de Zlatan Ibrahimovic, qui avait inscrit 5 buts lors de ses cinq premiers matches de Liga, un record qui tenait depuis 2009.
Pas seulement Auba
L’équipe d’Antonio Hidalgo a mené un mercato marqué par plusieurs noms prestigieux, en les intégrant à de jeunes joueurs à la qualité déjà éprouvée. Lors de la fenêtre estivale, en effet, sont arrivés Angelino en provenance de la Roma, José Maria Gimenez de l’Atlético de Madrid, Marc Casado du FC Barcelone et Adama Traore en provenance de West Ham.
UN VERDICT
De son côté, Aubameyang s’est confirmé comme l’habituel buteur incroyable de toute une carrière, de la France à l’Allemagne, en passant par l’Angleterre, l’Espagne et l’Arabie. Son plus haut pic va de 2013 à 2022, où il inscrit 141 buts en 213 matches avec le Borussia Dortmund, se mettant en évidence après le départ de Lewandowski, sans toutefois réussir l’exploit de ravir le titre au Bayern Munich. En 2018, il rejoint Arsenal et, avec Lacazette, forme un duo formidable, inscrivant 92 buts en 163 matches. Les trois dernières saisons, entre Marseille et Al-Qadsiah, ont été prolifiques en termes de statistiques, avec pas moins de 65 buts, sans toutefois parvenir à soulever le moindre trophée. Le seul regret de sa carrière est justement lié à son palmarès. En 18 ans de carrière, il n’a remporté que deux Supercoupes d’Allemagne, une Coupe d’Allemagne, une FA Cup, une Coupe de la Ligue française et un Community Shield.
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