De son côté, Aubameyang s’est confirmé comme l’habituel buteur incroyable de toute une carrière, de la France à l’Allemagne, en passant par l’Angleterre, l’Espagne et l’Arabie. Son plus haut pic va de 2013 à 2022, où il inscrit 141 buts en 213 matches avec le Borussia Dortmund, se mettant en évidence après le départ de Lewandowski, sans toutefois réussir l’exploit de ravir le titre au Bayern Munich. En 2018, il rejoint Arsenal et, avec Lacazette, forme un duo formidable, inscrivant 92 buts en 163 matches. Les trois dernières saisons, entre Marseille et Al-Qadsiah, ont été prolifiques en termes de statistiques, avec pas moins de 65 buts, sans toutefois parvenir à soulever le moindre trophée. Le seul regret de sa carrière est justement lié à son palmarès. En 18 ans de carrière, il n’a remporté que deux Supercoupes d’Allemagne, une Coupe d’Allemagne, une FA Cup, une Coupe de la Ligue française et un Community Shield.



