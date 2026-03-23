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ACF Fiorentina v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

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Cesari à propos de la main de Pongracic lors du match Fiorentina-Inter : « Pour moi, c'est un penalty, mais pas pour La Haye »

Bergonzi estime que le défenseur de la Fiorentina dans la surface de réparation mérite une sanction.

Encore un incident arbitral controversé dans le championnat italien de Serie A, cette fois-ci lors du match en retard de dimanche soir qui s'est soldé par un match nul 1-1 entre l'Inter et la Fiorentina.


En première mi-temps, alors que le score était de 1-0 pour les Nerazzurri, Dumfries, depuis le côté droit, centre dans la surface de réparation, où Pio Esposito et Ranieri ne parviennent pas à intervenir sur le ballon, qui est ensuite touché de la main par Pongracic.

L'arbitre Colombo laisse jouer, Maresca et Massa au VAR n'interviennent pas.


MARELLI : « TOUCHE NON SANCTIONNABLE »



  • PENALTY POUR CESARI ET BERGONZI

    L'ancien arbitre Graziano Cesari analyse la situation dansl'émission « Pressing »sur Canale 5 : « Pour moi, c'est un penalty car le centre vient de loin, le bras du défenseur est écarté et le ballon aurait atterri chez Thuram. Et pourtant, vous verrez que l'AIA (Association italienne des arbitres) dira qu'il s'agit d'une décision correcte ».


    Un autre ancien arbitre, Mauro Bergonzi, abonde dans le même sens sur La Domenica Sportiva sur Rai 2 : « Pendant le match, aucune reprise vidéo n'a été diffusée. Pongracic touche le ballon de la main droite, il tend le bras pour aller chercher le ballon et donc, pour moi, cela mérite un penalty. »


    Le commentateur Fabio Caressa commente sur Sky Calcio Club : « On nous a expliqué que ce qui compte, c'est où va le ballon. Ici, si Pongracic ne l'attrape pas avec le bras, il va vers Thuram. Ce qui compte, c'est si le bras est détaché ou non, je répète ce qu'on nous dit. Mais je ne me prononce plus désormais parce que je n'y comprends plus rien aux fautes de main, c'est tout et son contraire. »



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