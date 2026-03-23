Cesari à propos de la main de Pongracic lors du match Fiorentina-Inter : « Pour moi, c'est un penalty, mais pas pour La Haye »

Encore un incident arbitral controversé dans le championnat italien de Serie A, cette fois-ci lors du match en retard de dimanche soir qui s'est soldé par un match nul 1-1 entre l'Inter et la Fiorentina.





En première mi-temps, alors que le score était de 1-0 pour les Nerazzurri, Dumfries, depuis le côté droit, centre dans la surface de réparation, où Pio Esposito et Ranieri ne parviennent pas à intervenir sur le ballon, qui est ensuite touché de la main par Pongracic.

L'arbitre Colombo laisse jouer, Maresca et Massa au VAR n'interviennent pas.





MARELLI : « TOUCHE NON SANCTIONNABLE »







