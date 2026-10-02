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« Cela pourrait prendre du temps » : le PDG de Tottenham affiche publiquement sa confiance envers Roberto De Zerbi malgré un début de cauchemar
La série sans victoire fait suite à de dépenses fastueuses
Tottenham est scotché à la dernière place du classement, sans la moindre victoire lors de ses cinq premiers matches de championnat. Cette mauvaise série fait suite à d’énormes dépenses estivales de 380 millions de livres sterling (501 M$), avec l’arrivée de 10 nouveaux visages, dont Sandro Tonali, Mateus Fernandes et Savio.
Malgré les résultats, Venkatesham a retenu du positif lors d’une récente réunion du Fan Advisory Board. Il a mis en avant le grand nombre d’occasions créées lors des matches contre Newcastle, Nottingham Forest et Everton, où Tottenham n’est pas parvenu à trouver le chemin des filets.
L’effectif a subi un profond remaniement au cours de l’été. Tout en investissant massivement dans de nouveaux talents, Tottenham s’est aussi séparé de joueurs expérimentés comme Cristian Romero, Joao Palhinha et le gardien Guglielmo Vicario.
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Venkatesham plaide pour la patience
S’adressant directement aux supporters, le directeur général a reconnu la frustration des fans après les difficultés de la saison dernière. Il a toutefois souligné sa conviction que les indicateurs montrent des signes encourageants sous les ordres de l’entraîneur italien. « [Je suis] encouragé par certains aspects des performances de fond depuis la défaite lors de la première journée [à Brentford] », a déclaré Venkatesham.
Il a appelé à la patience pendant que le nouvel effectif trouve ses automatismes. « Le club a procédé à des changements importants pendant l’été, sur et en dehors du terrain, et reconnaît que ceux-ci pourraient mettre du temps à produire pleinement leurs effets », a ajouté Venkatesham, affichant un soutien ferme à De Zerbi et à la restructuration en coulisses.
La réalité financière a également été un sujet central. En expliquant les 150 millions de livres sterling (198 millions de dollars) récoltés grâce aux ventes de joueurs, dont le transfert de Luka Vuskovic à Brighton pour 50 millions de livres sterling (66 millions de dollars), Venkatesham s’est montré direct. « Le club devait améliorer sa capacité à vendre des joueurs, après avoir obtenu des retours limités les années précédentes, et cela est important dans le football moderne pour respecter les réglementations financières », a-t-il déclaré.
Les contraintes financières façonnent la refonte du club
La situation économique de Tottenham reste un problème pressant, même après l’injection de 120 M£ (158 M$) de capital le mois dernier par la famille Lewis, actionnaire majoritaire. Le directeur général a dressé un tableau sombre de la situation actuelle du club.
« Les réglementations financières représentaient une véritable contrainte. Le club n’avait pas enregistré de bénéfice depuis 2019 et ses coûts augmentaient en raison des investissements dans l’équipe masculine, tant en salaires qu’en indemnités de transfert », a expliqué Venkatesham.
Il a également souligné que les récents échecs sur la scène nationale avaient constitué un énorme poids sur les ressources. « Deux 17es places consécutives et l’absence de revenus européens cette saison avaient aussi affecté la situation des revenus du club », a-t-il noté.
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Résoudre la crise des blessures
Pour la suite, Tottenham doit régler son terrible bilan en matière de blessures s’il veut sortir de la zone de relégation. Le club a procédé à de vastes changements au sein de ses départements médical et de préparation physique afin de lutter contre ces problèmes de forme persistants.
Des améliorations du centre d’entraînement ont également été achevées pour soutenir l’équipe de performance. Pendant ce temps, Tottenham devra acter certains départs à l’avenir afin d’équilibrer les comptes. Radu Dragusin et Kevin Danso quitteront définitivement le club l’été prochain en raison d’obligations liées à leurs prêts, tandis que Vicario et Pape Sarr disposent d’options pour rendre permanents leurs transferts à la Juventus, apportant des fonds cruciaux à la reconstruction en cours menée par De Zerbi.
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