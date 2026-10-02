Tottenham est scotché à la dernière place du classement, sans la moindre victoire lors de ses cinq premiers matches de championnat. Cette mauvaise série fait suite à d’énormes dépenses estivales de 380 millions de livres sterling (501 M$), avec l’arrivée de 10 nouveaux visages, dont Sandro Tonali, Mateus Fernandes et Savio.

Malgré les résultats, Venkatesham a retenu du positif lors d’une récente réunion du Fan Advisory Board. Il a mis en avant le grand nombre d’occasions créées lors des matches contre Newcastle, Nottingham Forest et Everton, où Tottenham n’est pas parvenu à trouver le chemin des filets.

L’effectif a subi un profond remaniement au cours de l’été. Tout en investissant massivement dans de nouveaux talents, Tottenham s’est aussi séparé de joueurs expérimentés comme Cristian Romero, Joao Palhinha et le gardien Guglielmo Vicario.



