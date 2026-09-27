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« Cela nous a donné de l’énergie ! » : Dani Olmo révèle le tournant exact de la remontée de l’Espagne à Wembley
L’Espagne prolonge son record d’invincibilité en Europe grâce à une victoire renversante à Wembley
L'attaquant espagnol Dani Olmo est revenu sur une soirée remarquable à Wembley, après que les champions du monde ont renversé la situation pour s'imposer 3-2 contre l'Angleterre en Ligue des nations de l'UEFA. Lamine Yamal a ouvert le score après seulement deux minutes, avant qu'Anthony Gordon et une tête de Harry Kane ne donnent l'avantage aux hôtes.
Cependant, les remplaçants Alex Baena et Mikel Oyarzabal ont frappé en seconde période pour sceller une remontée mémorable.
Ce résultat a porté la série d'invincibilité de l'Espagne à 39 matches dans le temps réglementaire, battant le record d'Europe de l'Italie.
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Olmo désigne le penalty manqué de Kane comme le catalyseur de la remontée
S'exprimant dans un entretien accordé à l'UEFA, Olmo a révélé que l'élan a définitivement basculé lorsque Kane a expédié un penalty de la seconde période sur la barre transversale. La star du FC Barcelone a souligné que ce coup de pouce a permis à l'Espagne d'intensifier son pressing et de contrôler la possession.
Olmo a reconnu que l'Espagne manquait de concentration en première période après avoir concédé deux buts rapides.
« Cela nous a donné de l'énergie, a déclaré Olmo au sujet du penalty manqué de Kane. Cela n'aurait pas été facile s'il avait marqué. Au final, il le manque et cela nous a donné de l'énergie pour continuer, pour maintenir le pressing et jouer. C'est ainsi que nous y sommes parvenus. »
Les ajustements à la mi-temps et l’unité du banc portent les championnes du monde
En détaillant le réajustement tactique de l'Espagne à la pause, Olmo a souligné la volonté collective du groupe de remporter les duels et de jouer plus directement. Il a salué la flexibilité tactique du sélectionneur Luis de la Fuente, tout en louant les remplaçants Baena et Oyarzabal pour leur impact immédiat et décisif à leur entrée en jeu.
Olmo a insisté sur le fait que le vestiaire fonctionne comme une famille, où chaque joueur accepte son rôle.
« À la mi-temps, nous avons essayé de nous réajuster un peu, d'être un peu plus agressifs avec et sans le ballon, de gagner les duels, de jouer plus directement, a ajouté Olmo. Mikel et Alex Baena sont des joueurs importants pour nous. Nous sommes déjà comme une famille. Nous avançons tous dans la même direction, qui est de gagner. »
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L’Espagne prépare son choc contre la Croatie en tête du groupe
L'Espagne retrouve son sol national mardi soir et se prépare à recevoir la Croatie à Séville pour son deuxième match de Ligue des nations. L'équipe de De la Fuente vise à consolider sa place en tête du groupe.
L'Angleterre se déplace pour affronter la Tchéquie le même soir avec l'objectif de rebondir après une défaite.
Olmo et ses coéquipiers cherchent à prolonger leur série historique de 39 matchs sans défaite.
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