« Cela nous a donné de l’énergie ! » : Dani Olmo révèle le tournant exact de la remontée de l’Espagne à Wembley

L'attaquant espagnol Dani Olmo est revenu sur une soirée remarquable à Wembley, après que les champions du monde ont renversé la situation pour s'imposer 3-2 contre l'Angleterre en Ligue des nations de l'UEFA. Lamine Yamal a ouvert le score après seulement deux minutes, avant qu'Anthony Gordon et une tête de Harry Kane ne donnent l'avantage aux hôtes.

Cependant, les remplaçants Alex Baena et Mikel Oyarzabal ont frappé en seconde période pour sceller une remontée mémorable.

Ce résultat a porté la série d'invincibilité de l'Espagne à 39 matches dans le temps réglementaire, battant le record d'Europe de l'Italie.