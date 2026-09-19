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« Ce n’était pas une erreur » : Lois Openda revient sur sa période difficile à la Juventus après avoir retrouvé la forme à Lyon
Openda retrouve le chemin des filets
Recruté au RB Leipzig pour un montant estimé à 42,8 M€, Openda n’a pas réussi à s’imposer à la Juventus sous les ordres d’Igor Tudor et de Luciano Spalletti. L’attaquant belge de 26 ans n’a été titulaire qu’à neuf reprises lors de ses 34 apparitions la saison dernière, après être passé derrière Dusan Vlahovic et Jonathan David dans la hiérarchie. Désormais prêté à Lyon, il a démarré sur les chapeaux de roues avec deux buts et une passe décisive lors de ses huit premiers matches.
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Le Belge défend son transfert à Turin
Malgré ses difficultés devant le but et son absence de la liste de la Belgique pour la Coupe du monde 2026, Openda assure que son unique saison en Italie a tout de même été bénéfique pour sa carrière.
Revenant sur ses premiers échanges avec le club et sur la dimension tactique de la Serie A, il a déclaré à L'Equipe : « J'ai parlé avec Damien Comolli, qui était alors le directeur du club, et il m'a expliqué comment il comptait m'utiliser dans un championnat difficile. En Italie, l'équipe qui exploite vraiment la profondeur, c'est l'Inter. La Roma commence seulement à le comprendre. »
L'attaquant belge est ensuite revenu sur la concurrence en attaque et sur les raisons qui l'ont poussé à partir : « Le coach me voulait, mais Vlahovic et David jouaient déjà à mon poste. J'avais une bonne entente avec David, mais l'équipe n'avait pas l'habitude de jouer avec un joueur qui attaque la profondeur, et Vlahovic avait tendance à garder le ballon pour lui.
« J'ai essayé d'obtenir ma chance, et parfois je l'ai eue, mais vers la fin de la saison, j'ai compris que pour jouer, je devais partir. Ce n'était pas une erreur, et cela m'a permis de travailler des aspects auxquels je n'avais pas pensé. Je savais exactement dans quoi je m'engageais, et je suis sûr que dans d'autres circonstances, cela se serait mieux passé. »
Les difficultés à Turin précipitent un départ
Avec seulement deux buts toutes compétitions confondues durant la saison 2025-2026, Openda s’est retrouvé en marge à Turin, ouvrant la voie à un départ temporaire. Son prêt à Lyon a porté ses fruits immédiatement, ses trois contributions décisives dépassant déjà l’ensemble de son bilan de la saison dernière. Cependant, son avenir à long terme reste lié au géant italien, son contrat avec la Juventus courant jusqu’en juin 2030.
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Test crucial de Ligue 1
Après avoir pris huit points lors de ses quatre premiers matches de la saison, Lyon s’apprête à se déplacer à Rennes samedi. Cette rencontre constitue un test important, Rennes ne comptant qu’une place et deux points d’avance sur Lyon au classement. Openda aura à cœur de conserver son efficacité pour aider son équipe à prendre les trois points et à rester solidement installée dans le haut du classement de Ligue 1.
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