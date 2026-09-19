« Ce n’était pas une erreur » : Lois Openda revient sur sa période difficile à la Juventus après avoir retrouvé la forme à Lyon

Malgré ses difficultés devant le but et son absence de la liste de la Belgique pour la Coupe du monde 2026, Openda assure que son unique saison en Italie a tout de même été bénéfique pour sa carrière.

Revenant sur ses premiers échanges avec le club et sur la dimension tactique de la Serie A, il a déclaré à L'Equipe : « J'ai parlé avec Damien Comolli, qui était alors le directeur du club, et il m'a expliqué comment il comptait m'utiliser dans un championnat difficile. En Italie, l'équipe qui exploite vraiment la profondeur, c'est l'Inter. La Roma commence seulement à le comprendre. »

L'attaquant belge est ensuite revenu sur la concurrence en attaque et sur les raisons qui l'ont poussé à partir : « Le coach me voulait, mais Vlahovic et David jouaient déjà à mon poste. J'avais une bonne entente avec David, mais l'équipe n'avait pas l'habitude de jouer avec un joueur qui attaque la profondeur, et Vlahovic avait tendance à garder le ballon pour lui.

« J'ai essayé d'obtenir ma chance, et parfois je l'ai eue, mais vers la fin de la saison, j'ai compris que pour jouer, je devais partir. Ce n'était pas une erreur, et cela m'a permis de travailler des aspects auxquels je n'avais pas pensé. Je savais exactement dans quoi je m'engageais, et je suis sûr que dans d'autres circonstances, cela se serait mieux passé. »