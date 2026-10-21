La blessure de Dembélé n'a pas été la seule source de polémique, puisqu'elle a remis sur le devant de la scène ses déclarations ironiques au sujet des congés qu'il a obtenus sur décision de son entraîneur depuis le début de la saison.

La semaine dernière, après la victoire face à Manchester City, le joueur avait plaisanté avec les journalistes en déclarant : « Il y a eu la trêve internationale, puis je suis parti en vacances. Et je demanderai peut-être un autre congé si c'est possible. »

Il a ajouté en riant qu'il prenait beaucoup de plaisir à jouer les mardis et mercredis, surtout lorsqu'il revient de vacances, avant de plaisanter sur la possibilité que cela se poursuive jusqu'en mars, soulignant que la décision revenait à l'entraîneur.

Enrique a répondu avec le même humour, en déclarant : « Ousmane est le président. Il plaisante tout le temps, et j'aime sa passion pour le football. Bien sûr, c'était une blague. Je suis toujours disposé à accorder des périodes de repos aux joueurs, c'est ma responsabilité, mais cela veut dire aller aux entraînements au centre du club. »

Mais ces déclarations ont pris une tout autre signification après la blessure du joueur face au Barça, lui qui a bénéficié de périodes de repos à deux reprises depuis le début de la saison : après la rencontre contre Rennes le 23 août, puis au retour de la trêve internationale.

Le journal « L'Équipe » a alimenté les interrogations en révélant que Dembélé avait profité de son dernier congé pour effectuer un aller-retour aux États-Unis, alors que le joueur estime, selon le journal, qu'il a besoin de disputer des matchs consécutifs pour retrouver ses sensations et son rythme.