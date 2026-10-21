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Ce n'est plus une simple plaisanterie : les absences de Dembélé enflamment la polémique après sa blessure face au Barça

Paris Saint-Germain vs FC Barcelone
Paris Saint-Germain
FC Barcelone
Ligue des Champions
Ousmane Dembélé
Luis Enrique
France
Espagne

Une absence attendue de 3 matchs !

La sortie sur blessure d'Ousmane Dembélé lors du duel entre le Paris Saint-Germain et le Barça, remporté 4-2 par le club français, a soulevé des questions sur la gestion du temps de jeu de la star française, qui a quitté la pelouse à la 19e minute, alors même qu'il avait bénéficié de périodes de repos répétées depuis le début de la saison.

Cette blessure est venue gâcher une nouvelle soirée parisienne, au cours de laquelle l'équipe a conforté son entame en Ligue des champions avec une deuxième victoire sur le même score, après son succès face à Manchester City. Elle a toutefois perdu trois de ses joueurs titulaires sur blessure : Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Marquinhos.


  • Diagnostic préliminaire

    Après le match, l'entraîneur Luis Enrique a évité de donner des détails sur l'état des blessés, déclarant en conférence de presse : « Je ne suis pas médecin. Nous devons attendre demain pour savoir ce que révéleront les examens auxquels ils vont se soumettre. La blessure de ces trois joueurs importants est la pire des nouvelles. C'est cela, le football au plus haut niveau. »

    Selon ce qu'a rapporté le site Foot Mercato, citant le journal « L'Équipe », Dembélé souffre d'une blessure à l'ischio-jambier de la cuisse gauche, avec une possible absence pour deux ou trois matches, dans l'attente de la confirmation des résultats des examens médicaux prévus mercredi.

    Si cette durée se confirme, le joueur pourrait manquer la confrontation face à Lyon, ainsi que les matches contre Le Havre et Villarreal, ce qui accroît l'importance de déterminer la nature de sa blessure et son impact sur son programme au cours de la prochaine période.

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  • Le voyage en Amérique soulève des questions : ce n'est plus une simple plaisanterie !

    La blessure de Dembélé n'a pas été la seule source de polémique, puisqu'elle a remis sur le devant de la scène ses déclarations ironiques au sujet des congés qu'il a obtenus sur décision de son entraîneur depuis le début de la saison. 

    La semaine dernière, après la victoire face à Manchester City, le joueur avait plaisanté avec les journalistes en déclarant : « Il y a eu la trêve internationale, puis je suis parti en vacances. Et je demanderai peut-être un autre congé si c'est possible. »

    Il a ajouté en riant qu'il prenait beaucoup de plaisir à jouer les mardis et mercredis, surtout lorsqu'il revient de vacances, avant de plaisanter sur la possibilité que cela se poursuive jusqu'en mars, soulignant que la décision revenait à l'entraîneur.

    Enrique a répondu avec le même humour, en déclarant : « Ousmane est le président. Il plaisante tout le temps, et j'aime sa passion pour le football. Bien sûr, c'était une blague. Je suis toujours disposé à accorder des périodes de repos aux joueurs, c'est ma responsabilité, mais cela veut dire aller aux entraînements au centre du club. »

    Mais ces déclarations ont pris une tout autre signification après la blessure du joueur face au Barça, lui qui a bénéficié de périodes de repos à deux reprises depuis le début de la saison : après la rencontre contre Rennes le 23 août, puis au retour de la trêve internationale.

    Le journal « L'Équipe » a alimenté les interrogations en révélant que Dembélé avait profité de son dernier congé pour effectuer un aller-retour aux États-Unis, alors que le joueur estime, selon le journal, qu'il a besoin de disputer des matchs consécutifs pour retrouver ses sensations et son rythme.

  • Des chiffres européens qui ne masquent pas le problème

    Et bien que Dembélé ait affiché des statistiques remarquables en Ligue des champions, avec trois buts marqués et trois passes décisives en trois matches, son rendement global n'a pas paru aussi solide que ne le laissent entendre ces chiffres, selon l'évaluation du rapport français.

    Alors que le Paris Saint-Germain veillait à gérer les efforts du joueur et à lui accorder des périodes de repos, la blessure est venue poser la question de la capacité de la star française à maintenir sa condition et à continuer de participer de façon régulière. En effet, après ses apparitions face à Manchester City, Strasbourg et Barcelone, Dembélé n'a pas pu terminer le troisième match consécutif, quittant la pelouse sur blessure, un développement qui pourrait contraindre le staff technique à réévaluer sa situation lors de la prochaine période.

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