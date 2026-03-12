Catastrophe pour le FC Bayern ? L'UEFA aurait pris une décision concernant Joshua Kimmich et Michael Olise

Il n'y aura donc pas d'enquête supplémentaire contre les deux joueurs clés du FC Bayern après les incidents survenus lors du match aller des huitièmes de finale contre l'Atalanta Bergame (6:1). Une suspension au-delà de la règle habituelle en cas de troisième carton jaune dans la compétition en cours est donc exclue.

L'UEFA s'est penchée sur les incidents, mais n'a constaté aucun comportement grave de la part des deux joueurs. Kimmich et Olise ne manqueront donc que le match retour contre Bergame mercredi prochain.

Alors que le score était de 6:0, les deux joueurs ont délibérément reçu leur troisième carton jaune dans le dernier quart d'heure pour avoir fait perdre du temps lors de l'exécution de coups francs. Ils voulaient ainsi éviter une suspension pour un probable quart de finale contre le Real Madrid ou Manchester City.