Joshua Kimmich et Michael Olise ne seront pas sanctionnés par l'UEFA d'une suspension prolongée qui aurait pu avoir des répercussions sur un éventuel match aller en quarts de finale de la Ligue des champions. C'est ce que rapportent Sport 1 et L'Équipe.
Traduit par
Catastrophe pour le FC Bayern ? L'UEFA aurait pris une décision concernant Joshua Kimmich et Michael Olise
Il n'y aura donc pas d'enquête supplémentaire contre les deux joueurs clés du FC Bayern après les incidents survenus lors du match aller des huitièmes de finale contre l'Atalanta Bergame (6:1). Une suspension au-delà de la règle habituelle en cas de troisième carton jaune dans la compétition en cours est donc exclue.
L'UEFA s'est penchée sur les incidents, mais n'a constaté aucun comportement grave de la part des deux joueurs. Kimmich et Olise ne manqueront donc que le match retour contre Bergame mercredi prochain.Alors que le score était de 6:0, les deux joueurs ont délibérément reçu leur troisième carton jaune dans le dernier quart d'heure pour avoir fait perdre du temps lors de l'exécution de coups francs. Ils voulaient ainsi éviter une suspension pour un probable quart de finale contre le Real Madrid ou Manchester City.
- AFP
Kimmich « agacé » par sa suspension pour cartons jaunes - Gräfe prévoit une suspension
Alors qu'Olise s'est montré comme d'habitude assez taciturne après le match, Kimmich a au moins fourni une explication apparemment compréhensible pour l'UEFA concernant son carton jaune. Dans toutes les interviews télévisées et en zone mixte, il a souligné qu'il n'avait aucun coéquipier à qui passer le ballon lors de l'exécution d'un coup franc dans sa propre moitié de terrain et qu'il ne voulait pas jouer dans le pressing adverse. De plus, il était contrarié par cet avertissement, car il est le genre de joueur qui veut « faire chaque match ».
L'ancien arbitre de haut niveau Manuel Gräfe a récemment exprimé ses doutes à ce sujet sur le réseau social X. Selon lui, l'explication de Kimmich sur la situation qui lui a valu le carton jaune est certes une « bonne tentative », mais elle ne résistera pas à l'examen de l'UEFA. « L'UEFA va regarder les images et constater que le ballon était jouable au début (Tah était libre) », a expliqué Gräfe à ce sujet.
Kimmich « aurait également pu frapper loin et, comme le Bayern construit généralement son jeu très près de sa propre surface de réparation et avec beaucoup de pression, cet argument ne devrait pas être convaincant », a estimé Gräfe. Le score de 6-0, qui ne justifie aucune perte de temps, vient compliquer les choses, c'est pourquoi « tout autre résultat qu'une enquête et une suspension serait surprenant ».
- Getty Images
Sergio Ramos crée un précédent au Real Madrid et devient la risée de tous
Mais cela ne semble pas être le cas, bien qu'il existe un précédent datant de 2019. À l'époque, Sergio Ramos, alors joueur du Real Madrid, avait délibérément reçu un carton jaune lors de la victoire 2-1 en huitième de finale aller contre l'Ajax Amsterdam et l'avait ouvertement admis.
« Ce n'est pas que je sous-estime l'adversaire, mais parfois, il faut prendre ce genre de décisions, et c'est ce que j'ai fait », avait déclaré Ramos après le match. Il avait alors été suspendu non seulement pour le match retour, mais aussi pour un éventuel match aller en quart de finale. Mais cela ne s'est pas produit. L'Ajax a en effet écrasé les Merengues 4-1 lors du match retour et Ramos est devenu la risée de tous avec sa suspension provoquée par un carton jaune.