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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Casse-tête pour Flick : le onze probable du Barça pour le choc face à l'Atlético

Atlético Madrid vs FC Barcelone
Atlético Madrid
FC Barcelone
LaLiga
H. Flick
D. Simeone
Rodri
Espagne
Allemagne
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Test difficile

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Mardi dernier, Hansi Flick a perdu les services de Rodri lors de la rencontre face à Aston Villa, après que le joueur s'est blessé aux ischio-jambiers, une blessure qui l'éloignera des terrains pour une durée proche d'un mois.

Rodri manquera ainsi la rencontre importante que dispute le Barça ce soir sur la pelouse du Metropolitano face à l'Atlético de Madrid, un match au cours duquel la lutte pour la première place de la Liga sera en jeu.

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  • Toutes les nouvelles ne sont pas mauvaises

    Mais toutes les nouvelles ne sont pas mauvaises pour l'entraîneur allemand, car il pourra compter sur Eric García et Andreas Christensen pour le match, après que les deux hommes ont reçu leur feu vert médical.

    Eric García s'était blessé lors de la rencontre face au Real Betis le 17 octobre dernier, touché au muscle droit antérieur de la cuisse droite, et son absence était estimée entre trois et quatre semaines. Mais le défenseur espagnol s'est rétabli au bout de trois semaines seulement, et il est désormais apte à jouer, même comme titulaire, comme l'a indiqué Flick lors de la conférence de presse d'hier.

    Quant à Christensen, qui avait entamé la saison avec de bonnes performances, il s'était blessé à Séville le 19 septembre, touché au muscle droit antérieur du quadriceps de la jambe gauche, avec une absence estimée à environ six semaines, une période qui prend fin au cours de cette semaine. Le défenseur danois sera présent au Metropolitano, mais Flick ne prendra pas le risque de l'aligner.

    Flick récupère ainsi deux défenseurs afin de renforcer une arrière-garde qui a beaucoup souffert des blessures, alors que Xavi Espart et Jules Koundé figurent également sur la liste des blessés, selon un rapport du journal Sport.

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  • Une nouvelle solution au poste d'arrière droit, et des éléments confirmés

    Les nombreuses absences, conjuguées au faible recours à Baldé, ont poussé l'entraîneur Flick à imaginer une nouvelle solution en positionnant Bryan Gil Salvatierra au poste d'arrière droit. Il sera intéressant de voir si le technicien allemand continuera de faire confiance au joueur venu de Valence face au Metropolitano, ou s'il prendra le risque d'aligner Eric García, dans une ligne défensive dont Pau Cubarsí, Gerard Martín et João Cancelo font partie des éléments assurés.

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  • Qui pour remplacer Rodri ?

    Le remplaçant de Rodri constitue également l'une des questions épineuses au sein de la formation de Barcelone, particulièrement pour un match de l'envergure de la rencontre face à l'Atlético Madrid. Lors de l'affrontement contre Aston Villa, Flick avait choisi d'aligner Marc Bernal, qui a livré une seconde mi-temps d'excellente facture aux côtés de Pedri.

    Bernal rivalise désormais avec Frenkie de Jong pour décrocher une place dans le onze de départ, ce dernier ayant commencé à bénéficier de davantage de temps de jeu après sa guérison de la blessure qu'il a contractée lors de la Coupe du monde 2026.

    Quant à la ligne offensive, elle devrait être menée par Fermín López au poste de meneur de jeu, Lamine Yamal sur le côté droit, Raphinha dans l'axe et Gordon sur le côté gauche, avec également une possibilité de voir évoluer Adeyemi, qui n'avait pas disputé la moindre minute lors de la rencontre face à Aston Villa en Ligue des champions.

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  • Composition probable du Barça face à l'Atlético Madrid

    Le journal Mundo Deportivo a proposé une composition probable du FC Barcelone pour le match d'aujourd'hui, lors de la 12e journée de Liga face à l'Atlético Madrid, dans un schéma tactique (4-2-3-1) qui se présente comme suit :

    Gardien de but : Joan García.

    Défense : Bryan Fariñas, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo.

    Milieu de terrain : Marc Bernal, Pedri/Fermín López, Anthony Gordon.

    Attaque : Raphinha.

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  • La composition probable de l'Atlético Madrid face au Barça

    De l'autre côté, Cristian Romero reste absent de l'Atlético Madrid en raison d'une blessure musculaire, tandis que Johnny Cardoso ne sera pas non plus disponible à cause d'une douleur à la cuisse.

    Morten Hjulmand fait son retour dans l'équipe après son absence lors du match contre le Bayern Munich, et Lee Kang-in pourrait retrouver le onze de départ aux côtés de Julian Alvarez.

    Le journal prévoit que l'entraîneur Simeone débute la rencontre avec un schéma tactique en 4-4-2 :

    Gardien de but : Oblak.

    Défense : Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Javi Galán.

    Milieu : Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Álex Baena.

    Attaque : Lee Kang-in, Julian Alvarez.

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