Mais toutes les nouvelles ne sont pas mauvaises pour l'entraîneur allemand, car il pourra compter sur Eric García et Andreas Christensen pour le match, après que les deux hommes ont reçu leur feu vert médical.

Eric García s'était blessé lors de la rencontre face au Real Betis le 17 octobre dernier, touché au muscle droit antérieur de la cuisse droite, et son absence était estimée entre trois et quatre semaines. Mais le défenseur espagnol s'est rétabli au bout de trois semaines seulement, et il est désormais apte à jouer, même comme titulaire, comme l'a indiqué Flick lors de la conférence de presse d'hier.

Quant à Christensen, qui avait entamé la saison avec de bonnes performances, il s'était blessé à Séville le 19 septembre, touché au muscle droit antérieur du quadriceps de la jambe gauche, avec une absence estimée à environ six semaines, une période qui prend fin au cours de cette semaine. Le défenseur danois sera présent au Metropolitano, mais Flick ne prendra pas le risque de l'aligner.

Flick récupère ainsi deux défenseurs afin de renforcer une arrière-garde qui a beaucoup souffert des blessures, alors que Xavi Espart et Jules Koundé figurent également sur la liste des blessés, selon un rapport du journal Sport.

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