Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, est confronté à un dilemme avant de se rendre à Paris pour affronter le Paris Saint-Germain, en raison de l'absence d'Eric García, de Jules Koundé et d'Andreas Christensen.

Le journal Sport a indiqué, dans un reportage, que l'absence de ce trio du Barça laisse l'équipe face à des options limitées en défense et contraint l'entraîneur allemand à chercher des solutions pour compléter sa ligne arrière.

Parmi ces solutions se détache une option à laquelle il a déjà eu recours dans les dernières minutes du match face au Real Betis : aligner Rodri en charnière centrale.

Mais le problème réside dans le fait que Rodri est devenu un élément essentiel du dispositif de l'équipe. Sa capacité à organiser la circulation du ballon, à surmonter le pressing de l'adversaire et à contrôler le rythme des matches représente l'un des principaux atouts de Barcelone en ce début de saison.

Le replacer en ligne arrière apporterait une solution à un besoin pressant, mais l'éloignerait aussi de la zone où il exerce le plus grand impact sur le rendement de l'équipe.

La décision dépendra en grande partie de l'évolution de l'état de Gerard Martín, qui a terminé le match face au Real Betis en souffrant d'un gonflement au talon à la suite d'un coup violent, mais qui a rejoint la liste des joueurs du club en déplacement à Paris.

Si Gerard est en mesure de jouer aux côtés de Pau Cubarsí dans l'axe de la défense, Flick pourra conserver Rodri au milieu de terrain. En revanche, si le joueur n'est pas totalement apte, l'entraîneur devra évaluer la possibilité de recourir aux services de Rodri pour occuper un poste qu'il a dû tenir de manière temporaire lors de certains matches, lorsque l'équipe a été contrainte de terminer la rencontre à dix après l'expulsion de l'un de ses éléments.