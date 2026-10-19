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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

Casse-tête catalan : Rodri place Flick dans l'embarras face à Paris

FEATURES
Paris Saint-Germain vs FC Barcelone
Paris Saint-Germain
FC Barcelone
Ligue des Champions
H. Flick
Rodri
France
Espagne

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, est confronté à un dilemme avant de se rendre à Paris pour affronter le Paris Saint-Germain, en raison de l'absence d'Eric García, de Jules Koundé et d'Andreas Christensen.

Le journal Sport a indiqué, dans un reportage, que l'absence de ce trio du Barça laisse l'équipe face à des options limitées en défense et contraint l'entraîneur allemand à chercher des solutions pour compléter sa ligne arrière.

Parmi ces solutions se détache une option à laquelle il a déjà eu recours dans les dernières minutes du match face au Real Betis : aligner Rodri en charnière centrale.

Mais le problème réside dans le fait que Rodri est devenu un élément essentiel du dispositif de l'équipe. Sa capacité à organiser la circulation du ballon, à surmonter le pressing de l'adversaire et à contrôler le rythme des matches représente l'un des principaux atouts de Barcelone en ce début de saison.

Le replacer en ligne arrière apporterait une solution à un besoin pressant, mais l'éloignerait aussi de la zone où il exerce le plus grand impact sur le rendement de l'équipe.

La décision dépendra en grande partie de l'évolution de l'état de Gerard Martín, qui a terminé le match face au Real Betis en souffrant d'un gonflement au talon à la suite d'un coup violent, mais qui a rejoint la liste des joueurs du club en déplacement à Paris.

Si Gerard est en mesure de jouer aux côtés de Pau Cubarsí dans l'axe de la défense, Flick pourra conserver Rodri au milieu de terrain. En revanche, si le joueur n'est pas totalement apte, l'entraîneur devra évaluer la possibilité de recourir aux services de Rodri pour occuper un poste qu'il a dû tenir de manière temporaire lors de certains matches, lorsque l'équipe a été contrainte de terminer la rencontre à dix après l'expulsion de l'un de ses éléments.

  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Rodri, bien plus qu'un simple milieu de terrain

    Les chiffres aident à comprendre les raisons de l'hésitation de Flick avant de changer le poste de Rodri. Face à Getafe, Rodri a réussi 119 passes sur les 124 qu'il a tentées, soit un taux de réussite de 96 %, lors des 71 minutes qu'il a disputées.

    La prestation de Rodri a contribué à ce que le Barça impose sa domination collective sur la rencontre, l'équipe ayant conservé le ballon à hauteur de 83 %, le pourcentage le plus élevé réalisé par le Barça durant la période de Hansi Flick à la tête du staff technique.

    L'influence de Rodri est également apparue clairement lors de la victoire contre Galatasaray, où il a disputé l'intégralité du match, soit 90 minutes. Le Barça s'est imposé sur le score de 4-1 et a conservé le ballon à hauteur de 71 %, après avoir réussi 632 passes sur 694 tentatives.

    Une fois de plus, Rodri a joué le rôle de relais au milieu de terrain et a aidé l'équipe à surmonter le pressing de l'adversaire et à trouver différents couloirs pour faire progresser le ballon.

    Les absences défensives ouvrent la porte à une utilisation de Rodri dans l'axe de la défense, mais Flick risque de perdre l'un des principaux responsables de la domination du Barça sur le ballon s'il l'éloigne du milieu de terrain.

    Le dernier match en championnat est venu confirmer encore davantage l'importance de Rodri. Il a disputé les 90 minutes lors de la victoire contre le Real Betis sur le score de 5-2, a inscrit son premier but sous le maillot du Barça et s'est de nouveau illustré par son rôle dans la construction des attaques.

    Il a réussi 126 passes avec un taux de réussite de 98 %, en plus de délivrer deux occasions et de réussir l'ensemble des dix ballons longs qu'il a tentés.

    Sa constance se reflète également dans les statistiques globales de la saison, puisqu'il figure en tête de la liste des milieux de terrain de la Liga en matière de précision de passes, avec un taux de réussite de 95 %.

    L'importance de cette précision ne se limite pas à la conservation du ballon, mais inclut aussi la facilitation de la relance depuis l'arrière, la liaison entre les lignes avec les joueurs offensifs et la détermination du moment opportun pour accélérer ou ralentir le rythme du jeu.

    L'importance de Rodri dans ce style de jeu apparaît encore plus nettement lorsqu'on observe les statistiques collectives de l'équipe. Le Barça est en tête de la Liga en matière de possession, avec une moyenne de 70,1 %, devançant largement Villarreal, dont la moyenne de possession est de 60,6 %, et l'Atlético de Madrid avec 59,8 %. L'Athletic Bilbao occupe la quatrième place avec 53,9 %, tandis que le Real Madrid arrive cinquième avec 53,1 %.

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Contrer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain

    La décision de Flick dépasse la simple quête d'un remplaçant pour les joueurs absents de la ligne défensive. Replacer Rodri en défense offrirait à l'équipe une option supplémentaire dans le secteur défensif, mais cela signifierait aussi renoncer à un élément essentiel dans la bataille du milieu de terrain face au Paris Saint-Germain.

    L'équipe de l'entraîneur Luis Enrique possède l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, avec Vitinha, Fabian Ruiz et João Neves. C'est pourquoi la présence de Rodri au milieu de terrain, aux côtés de Pedri, pourrait s'avérer un facteur décisif.

    Dans une rencontre où la lutte pour la possession et le contrôle des espaces pourrait faire une différence déterminante, maintenir Rodri à son poste naturel pourrait être l'une des clés pour limiter la dangerosité du milieu de terrain français.

    Flick devra évaluer si Gerard Martín est prêt à jouer aux côtés de Cubarsí, ou s'il devra recourir à une solution d'urgence.

    Face à un adversaire doté d'une grande capacité à imposer sa domination sur les matches, à partir du milieu de terrain, trouver une solution au problème défensif sans affaiblir l'entrejeu pourrait être un facteur déterminant dans l'issue de la rencontre.

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