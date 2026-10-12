Manchester United fait face à un sérieux casse-tête pour composer son équipe avant son match crucial de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid. La préparation de Carrick pour le déplacement au Metropolitano a été fortement perturbée par une liste de blessés qui s’allonge. Luke Shaw et Kobbie Mainoo ont été les absents les plus remarqués de l’entraînement de lundi matin. Leur présence en Espagne reste très incertaine, le staff médical continuant de surveiller leur état.

La décision de savoir si les deux joueurs prendront seulement l’avion pour Madrid devrait être prise en fin d’après-midi lundi. Manchester United aborde cette rencontre cruciale avec l’ambition de confirmer son excellent début de campagne en Ligue des champions, après sa large victoire 4-0 contre Sabah lors de son premier match. De son côté, l’Atlético de Madrid cherche à rebondir après sa défaite 2-1 face à Liverpool pour son entrée en lice.

Shaw et Mainoo n’étaient pas les seuls absents du groupe réuni à Carrington : Benjamin Sesko, Patrick Dorgu et Noussair Mazraoui ne figuraient pas non plus parmi les 23 joueurs, tandis que Matthijs de Ligt a participé à la séance tout en poursuivant sa convalescence.