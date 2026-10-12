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Carrick confronté à une crise de blessures : Shaw et Mainoo incertains pour le choc entre Manchester United et l’Atlético
Des absences au centre d’entraînement suscitent des inquiétudes quant à la sélection
Manchester United fait face à un sérieux casse-tête pour composer son équipe avant son match crucial de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid. La préparation de Carrick pour le déplacement au Metropolitano a été fortement perturbée par une liste de blessés qui s’allonge. Luke Shaw et Kobbie Mainoo ont été les absents les plus remarqués de l’entraînement de lundi matin. Leur présence en Espagne reste très incertaine, le staff médical continuant de surveiller leur état.
La décision de savoir si les deux joueurs prendront seulement l’avion pour Madrid devrait être prise en fin d’après-midi lundi. Manchester United aborde cette rencontre cruciale avec l’ambition de confirmer son excellent début de campagne en Ligue des champions, après sa large victoire 4-0 contre Sabah lors de son premier match. De son côté, l’Atlético de Madrid cherche à rebondir après sa défaite 2-1 face à Liverpool pour son entrée en lice.
Shaw et Mainoo n’étaient pas les seuls absents du groupe réuni à Carrington : Benjamin Sesko, Patrick Dorgu et Noussair Mazraoui ne figuraient pas non plus parmi les 23 joueurs, tandis que Matthijs de Ligt a participé à la séance tout en poursuivant sa convalescence.
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Carrick s’inquiète de la situation de Sesko et Dorgu
La situation de Sesko est particulièrement préoccupante pour les supporters de Manchester United, l’attaquant étant actuellement à l’écart en raison d’un problème au tibia, dans une zone similaire à celle de la blessure qui lui a fait manquer les trois derniers matches de la saison passée et toute la préparation d’avant-saison.
« C’est une zone similaire, mais ce n’est pas exactement le même problème. Nous cherchons encore à déterminer combien de temps cela durera. Nous espérons évidemment que ce sera bientôt réglé, mais pour le moment, ce n’est pas encore tout à fait clair », a déclaré Carrick la semaine dernière.
La profondeur de l’effectif en défense mise à l’épreuve pour la mission à Madrid
Plus en retrait, les nouvelles ne sont guère meilleures pour le club de Premier League. Dorgu devrait être absent plusieurs semaines après s’être blessé aux ischio-jambiers alors qu’il était en sélection avec le Danemark. Mazraoui, lui, avait dû quitter la sélection marocaine le mois dernier après avoir reçu un coup contre le Lesotho. Sa présence a été envisagée jusqu’au dernier moment avant le match contre Tottenham Hotspur, mais le défenseur n’a finalement pas intégré le groupe retenu pour la rencontre.
Malgré cette longue liste d’absents, le groupe à l’entraînement comptait des joueurs expérimentés comme Harry Maguire et Lisandro Martinez, ainsi que des jeunes tels que Harry Amass et Ayden Heaven.
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Des dynamiques contrastées sur la scène nationale
Les deux équipes abordent ce choc européen dans des dynamiques récentes contrastées. Manchester United traverse une période difficile et n’a remporté aucun de ses quatre derniers matches, toutes compétitions confondues. Le club s’est incliné face à Manchester City et Brighton, cette dernière défaite ayant entraîné son élimination de la Coupe de la Ligue anglaise. Il a également fait match nul contre Fulham et Tottenham en Premier League. À l’inverse, l’Atlético de Madrid est en pleine forme : il a remporté ses quatre dernières rencontres face à la Real Sociedad, Osasuna, au Real Madrid et à Alavés.
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