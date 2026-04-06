Carrarese-Spezia : quatre expulsions et les Bianconeri ont terminé le match à huit : le récit

À la fin de la première mi-temps, les locaux menaient déjà 2-0, et le score aurait même pu être de 3-0 si Abiuso avait converti le penalty qu'il a manqué. L'attaquant s'est rattrapé en deuxième mi-temps en marquant à une demi-heure de la fin sur une passe décisive de Hasa, joueur appartenant au Napoli et l'un des meilleurs joueurs de cette saison en Serie B. À cinq minutes de la fin du match, la première expulsion a eu lieu : l'arbitre a sorti un carton rouge pour Valoti après un tacle haut sur Rubino ; en fin de match, les esprits s'échauffent encore davantage et l'arbitre Manganiello sort également un carton rouge pour Adamo, Belloni et Bonfanti, après un coup de coude à un adversaire revu à la VAR.