Après les matchs d'hier, la 33e journée de Serie B s'est achevée aujourd'hui avec les huit autres rencontres qui ont clôturé cette journée de championnat : le dernier match de la journée a opposé Carrarese à Spezia, une rencontre où tout s'est passé. Un derby marqué par une grande nervosité sur le terrain, un rythme effréné et des tensions à fleur de peau. Quatre buts, un penalty manqué et quatre expulsions, dont trois pour Spezia qui a terminé le match à huit ; Carrarese s'est imposée 3-1 et se rapproche de la zone des barrages, tandis que les Bianconeri, avec cette défaite, glissent à l'avant-dernière place du championnat, dépassés par Pescara.
Carrarese Calcio 1908
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Carrarese-Spezia : quatre expulsions et les Bianconeri ont terminé le match à huit : le récit
QUE S'EST-IL PASSÉ ?
À la fin de la première mi-temps, les locaux menaient déjà 2-0, et le score aurait même pu être de 3-0 si Abiuso avait converti le penalty qu'il a manqué. L'attaquant s'est rattrapé en deuxième mi-temps en marquant à une demi-heure de la fin sur une passe décisive de Hasa, joueur appartenant au Napoli et l'un des meilleurs joueurs de cette saison en Serie B. À cinq minutes de la fin du match, la première expulsion a eu lieu : l'arbitre a sorti un carton rouge pour Valoti après un tacle haut sur Rubino ; en fin de match, les esprits s'échauffent encore davantage et l'arbitre Manganiello sort également un carton rouge pour Adamo, Belloni et Bonfanti, après un coup de coude à un adversaire revu à la VAR.