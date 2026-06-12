Carnevali à la Juventus en remplacement de Comolli : quel impact pour Vlahovic ? Le nouveau scénario

Les prochains mois s’annoncent cruciaux pour la construction de la nouvelle Juventus, et surtout loin des terrains. Dans ce qui s’apparente à une véritable révolution, il faudra surveiller de près le dossier concernant l’avenir de François Modesto et Marco Ottolini. Selon les informations qui filtrent, la position de Giorgio Chiellini semble en revanche solidement ancrée, et il pourrait endosser un rôle toujours plus central dans les décisions hors terrain. Côté terrain, outre Vlahovic, aucun revirement n’est attendu dans les discussions concernant Dibu Martínez : le club cherche d’abord à trouver un accord avec le joueur avant de transmettre une offre à Aston Villa.