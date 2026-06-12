À quelques semaines de l’ouverture officielle du mercato estival 2026, la Juventus procède à un changement de direction : séparation à l’amiable avec le directeur général Damien Comolli, remplacé par Giovanni Carnevali, en provenance de Sassuolo. Une « acquisition » majeure pour les Bianconeri, qui s’assurent ainsi les services d’un profil expérimenté, en attendant de voir si, et le cas échéant comment, les stratégies du club sur le marché vont évoluer. L’ancien dirigeant de la Juve avait initié plusieurs opérations dont Carnevali hérite désormais.
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Carnevali à la Juventus en remplacement de Comolli : quel impact pour Vlahovic ? Le nouveau scénario
QU’EST-CE QUI POURRAIT ÉVOLUER POUR VLAHOVIC ?
L’avenir de Dusan Vlahovic pourrait connaître de nouveaux rebondissements. Il y a quelques jours, l’attaquant serbe et la Juventus s’étaient donné un peu d’air en attendant l’expiration officielle de son contrat, fixée au 30 juin, alors que les discussions de prolongation, menées par Comolli, étaient déjà en cours. Un écart subsistait entre l’offre et la demande, mais il n’est pas exclu que Carnevali rouvre prochainement le dossier Vlahovic afin de renégocier le renouvellement.
LA NOUVELLE JUVENTUS
Les prochains mois s’annoncent cruciaux pour la construction de la nouvelle Juventus, et surtout loin des terrains. Dans ce qui s’apparente à une véritable révolution, il faudra surveiller de près le dossier concernant l’avenir de François Modesto et Marco Ottolini. Selon les informations qui filtrent, la position de Giorgio Chiellini semble en revanche solidement ancrée, et il pourrait endosser un rôle toujours plus central dans les décisions hors terrain. Côté terrain, outre Vlahovic, aucun revirement n’est attendu dans les discussions concernant Dibu Martínez : le club cherche d’abord à trouver un accord avec le joueur avant de transmettre une offre à Aston Villa.