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Capello : « L'Italie a besoin d'une dépanneuse pour déplacer le bus devant les cages bosniaques »

Italie
F. Capello
Bosnie Hérzégovine vs Italie
Bosnie Hérzégovine
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour

L'ancien entraîneur du Milan, de la Roma et de la Juventus présente la finale des barrages pour la qualification à la Coupe du monde.

Fabio Capello présente le match Bosnie-Italie, finale des barrages pour la qualification à la Coupe du monde 2026.


L'ancien entraîneur du Milan AC et de la Juventus écrit dans La Gazzetta dello Sport : « Le match Bosnie-Italie est un événement majeur, un test pour tout le football italien. L'aspect le plus important de cette rencontre sera d'ordre psychologique. Il ne faut pas semer le trouble dans l'esprit des joueurs, mais les libérer sera déterminant. Je leur dirais même : jouez comme à l'entraînement, sans craindre de prendre des risques. »


  • LE SELECTOR

    « Gattuso doit créer une véritable cohésion, puis lui et l'équipe devront être prêts sur tous les plans tactiques. Soyons clairs : sur le papier, nous sommes les plus forts. Nous parviendrons à mener le jeu, même sur un terrain qui représentera une difficulté supplémentaire et risque d’être un facteur déterminant. L’approche du match en dira long ; j’imagine une équipe italienne qui restera très attentive, mais c’est finalement l’envie d’aller de l’avant qui l’emportera. »


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  • AVEC LA REMORQUE À OUTILS

    « Le sélectionneur de la Bosnie, Barbarez, a déclaré qu'ils allaient garer leur bus devant nos portes. Il ne nous restera donc plus qu'à arriver avec quelque chose de plus puissant pour le déplacer ; nous viendrons avec une dépanneuse. Dans les vestiaires, je m'attends à ce que le sentiment dominant soit une grande détermination à ramener le résultat à la maison et beaucoup de courage pour réussir un test de cette envergure. Le football italien dépend de ce match. »


Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
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