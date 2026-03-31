Capello : « L'Italie a besoin d'une dépanneuse pour déplacer le bus devant les cages bosniaques »

Fabio Capello présente le match Bosnie-Italie, finale des barrages pour la qualification à la Coupe du monde 2026.





L'ancien entraîneur du Milan AC et de la Juventus écrit dans La Gazzetta dello Sport : « Le match Bosnie-Italie est un événement majeur, un test pour tout le football italien. L'aspect le plus important de cette rencontre sera d'ordre psychologique. Il ne faut pas semer le trouble dans l'esprit des joueurs, mais les libérer sera déterminant. Je leur dirais même : jouez comme à l'entraînement, sans craindre de prendre des risques. »



