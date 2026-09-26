Fabio Capello, actuellement consultant et ancien entraîneur de l’AC Milan, de la Roma, de la Juventus et du Real Madrid, ainsi que sélectionneur de l’Angleterre et de la Russie, analyse dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport la défaite de l’Italie contre la Belgique, lors de la première journée de la Ligue des nations.





Capello écrit : Italie, s’il vous plaît, assez des « petites passes » : il faut beaucoup plus de verticalité pour réussir à faire mal aux adversaires, devant. Hier soir, contre la Belgique, cela s’est vu nettement : pour préparer les prochains rendez-vous, l’équipe de Roberto Mancini peut repartir de ce qu’elle a montré de bon, par moments, en seconde période, mais pour parvenir à être efficaces en attaque, il faut trouver des alternatives au jeu sur les côtés : des verticalisations et des centres.