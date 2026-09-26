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Fabio CapelloGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Capello : « Italie, assez des petites passes latérales, il faut de la verticalité »

Italie

L’ancien entraîneur analyse la défaite de l’Italie contre la Belgique

Fabio Capello, actuellement consultant et ancien entraîneur de l’AC Milan, de la Roma, de la Juventus et du Real Madrid, ainsi que sélectionneur de l’Angleterre et de la Russie, analyse dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport la défaite de l’Italie contre la Belgique, lors de la première journée de la Ligue des nations.


Capello écrit : Italie, s’il vous plaît, assez des « petites passes » : il faut beaucoup plus de verticalité pour réussir à faire mal aux adversaires, devant. Hier soir, contre la Belgique, cela s’est vu nettement : pour préparer les prochains rendez-vous, l’équipe de Roberto Mancini peut repartir de ce qu’elle a montré de bon, par moments, en seconde période, mais pour parvenir à être efficaces en attaque, il faut trouver des alternatives au jeu sur les côtés : des verticalisations et des centres.

  • Capello ajoute : en première période, l’Italie ressentait probablement beaucoup de responsabilité et, malheureusement, l’Italie n’a pas réussi à s’exprimer comme elle sait le faire. La Belgique, en revanche, a joué avec plus de vitesse et de détermination : elle a fait ce qu’elle a voulu, malheureusement. Nous avons abordé ce premier match de Ligue des nations avec trop d’inquiétude, on a vu trop peu de choses et, avant la pause, c’est Donnarumma qui nous a sauvés avec ses arrêts. En seconde période, nous avons en revanche eu des occasions que nous n’avons pas su exploiter, mais j’ai eu l’impression que Mancini devait transmettre aux joueurs la nécessité de tenter des centres : on ne peut pas toujours jouer latéralement sans occuper la surface de réparation, où il n’y avait toujours et seulement que Kean, une fois Pio Esposito sorti. Comment peut-on marquer si l’on joue de cette manière ? Assez de « petites passes », plus de verticalité : cela peut être le slogan le plus approprié pour espérer une sélection plus efficace dès le prochain match.



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