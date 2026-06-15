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Gianluca Minchiotti

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Cap-Vert, l’icône Vozinha : « J’ai versé des larmes pour mes grands-parents et pour ma mère. »

Cabo Verde
Espagne vs Cabo Verde
Espagne
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Vozinha

Le gardien de but de l’équipe nationale, auteur d’un match nul 0-0 contre l’Espagne lors de la Coupe du monde, prend la parole.

Le gardien capverdien Vozinha s'exprime après sa performance décisive lors du match nul 0-0 contre l'Espagne à la Coupe du monde :


« J’ai pleuré après le match parce que j’ai grandi avec mes grands-parents quand j’étais enfant, et ils n’ont pas pu être là. Ils sont décédés il y a quelques années.


Ma mère n’a pas pu obtenir son visa à temps, faute d’argent. »


  • Qui est

    Né le 3 juin 1986, Josimar José Évora Dias, dit Vozinha, a construit sa carrière loin des projecteurs, du moins jusqu’à présent. Après ses premiers pas au Cap-Vert et en Angola, il a successivement évolué en Moldavie sous les couleurs du Zimbru Chișinău, au Portugal avec Gil Vicente, puis à Chypre avec l’AEL Limassol. Il a ensuite porté les maillots de Trenčín en Slovaquie et de Chaves au Portugal. Il s’est également distingué lors des deux dernières Coupes d’Afrique des nations, compétition où son équipe a été éliminée en huitièmes de finale en 2021 puis en quarts de finale en 2023. Le Cap-Vert ne s’est pas qualifié pour l’édition 2025, mais s’est rattrapé en décrochant sa première participation historique à la Coupe du monde.


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