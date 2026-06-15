Le gardien capverdien Vozinha s'exprime après sa performance décisive lors du match nul 0-0 contre l'Espagne à la Coupe du monde :





« J’ai pleuré après le match parce que j’ai grandi avec mes grands-parents quand j’étais enfant, et ils n’ont pas pu être là. Ils sont décédés il y a quelques années.





Ma mère n’a pas pu obtenir son visa à temps, faute d’argent. »



