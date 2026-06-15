Né le 3 juin 1986, Josimar José Évora Dias, dit Vozinha, a construit sa carrière loin des projecteurs, du moins jusqu’à présent. Après ses premiers pas au Cap-Vert et en Angola, il a successivement évolué en Moldavie sous les couleurs du Zimbru Chișinău, au Portugal avec Gil Vicente, puis à Chypre avec l’AEL Limassol. Il a ensuite porté les maillots de Trenčín en Slovaquie et de Chaves au Portugal. Il s’est également distingué lors des deux dernières Coupes d’Afrique des nations, compétition où son équipe a été éliminée en huitièmes de finale en 2021 puis en quarts de finale en 2023. Le Cap-Vert ne s’est pas qualifié pour l’édition 2025, mais s’est rattrapé en décrochant sa première participation historique à la Coupe du monde.