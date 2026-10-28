Long entretien accordé à Tuttosport par Antonio Cabrini, ancien joueur de la Juventus : « Toutes les grandes équipes ont des problèmes liés aux blessures : je pense à l’AC Milan. Pour Amorim non plus, il n’est pas facile de s’adapter et de comprendre le contexte du club en si peu de temps, avec autant de pépins physiques. La Juventus connaît une situation similaire. De toute évidence, celui dont l’absence se fait le plus sentir est Kenan Yildiz : imaginez l’Inter sans Lautaro depuis le début du championnat, la Roma sans Malen, Côme sans Nico Paz. »
Cabrini : « Calhanoglu pour la Juventus, Spalletti compte pour 20 % »
Kolo Muani et les précédents de Platini
« La Serie A est difficile pour les attaquants. Même Platini a eu du mal pendant ses six premiers mois, alors j’essaie de comprendre les difficultés de Kolo Muani. Il faut lui laisser du temps, sinon il faut tout recommencer à zéro chaque année. Et je ne parle pas seulement de l’attaque. Pour Kolo, rappelons-nous aussi la saison dernière : il a eu du mal à trouver sa place à Tottenham. Maintenant, il doit simplement retrouver ses repères avec un rythme de match soutenu. Il faut lui faire confiance. Le football d’aujourd’hui est différent de celui que j’ai connu, mais une chose ne change jamais : la pression que fait peser sur vous le maillot de la Juventus. Tout le monde n’est pas capable de la supporter, mais on ne peut pas juger définitivement Kolo Muani sur deux mois difficiles. »
Çalhanoğlu à la Juventus
« Il faut un milieu de terrain et un attaquant. Mais deux joueurs de très haut niveau. Au milieu, je miserais sur Calhanoglu : s’il ne prolonge pas avec l’Inter, c’est une opportunité que la Juventus devra étudier très sérieusement. C’est un joueur qui peut changer le visage de l’équipe. »
Spalletti compte pour 20 %
« Je le garderais sans l’ombre d’un doute. Ça n’a aucun sens de changer d’entraîneur en cours de saison. En plus, Spalletti est excellent, c’est un gagnant et il a besoin de confiance. D’autant que j’ai ma propre théorie : l’entraîneur compte pour 20 % dans les résultats, le reste dépend des joueurs. Ce n’est pas rien. »
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