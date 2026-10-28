« La Serie A est difficile pour les attaquants. Même Platini a eu du mal pendant ses six premiers mois, alors j’essaie de comprendre les difficultés de Kolo Muani. Il faut lui laisser du temps, sinon il faut tout recommencer à zéro chaque année. Et je ne parle pas seulement de l’attaque. Pour Kolo, rappelons-nous aussi la saison dernière : il a eu du mal à trouver sa place à Tottenham. Maintenant, il doit simplement retrouver ses repères avec un rythme de match soutenu. Il faut lui faire confiance. Le football d’aujourd’hui est différent de celui que j’ai connu, mais une chose ne change jamais : la pression que fait peser sur vous le maillot de la Juventus. Tout le monde n’est pas capable de la supporter, mais on ne peut pas juger définitivement Kolo Muani sur deux mois difficiles. »



