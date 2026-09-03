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« Ça a été un honneur » : le vainqueur de la Coupe du monde Marcos Llorente prend sa retraite internationale avec l’Espagne à 31 ans
Une sortie choc au sommet
Dans une décision qui a surpris de nombreux supporters, Llorente a confirmé sa retraite définitive de l’équipe nationale espagnole. Le joueur phare de l’Atletico Madrid, qui a récemment aidé l’Espagne à décrocher le sacre lors de la Coupe du monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, estime que le moment est venu de se retirer de la scène internationale.
Llorente a utilisé les réseaux sociaux pour annoncer sa décision, rédigeant un message d’adieu émouvant à l’attention des supporters et de ses coéquipiers. L’ancien joueur du Real Madrid a reconnu que le moment choisi pouvait sembler étrange vu de l’extérieur, mais il a insisté sur le fait que ce choix était profondément personnel. Il met un terme à sa carrière internationale avec 27 sélections, après avoir représenté son pays lors de deux Coupes du monde et d’un Championnat d’Europe.
- Getty Images Sport
Retour sur un âge d’or
Le milieu de terrain reconverti en défenseur a livré un message émouvant concernant son départ. Llorente a déclaré : « Après y avoir longuement réfléchi, j’ai décidé de mettre un terme à mon aventure avec l’équipe nationale. Je suis conscient que je suis encore jeune et que, peut-être, si je continuais à bien faire les choses, il me resterait encore des années pour continuer à porter ce maillot. Je sais que beaucoup d’entre vous ne le comprendront pas, et je ne l’aurais probablement pas compris non plus en étant extérieur à cela. Mais c’est une décision personnelle, mûrement réfléchie et, surtout, profondément ressentie. »
Il a ensuite précisé que le résultat du tournoi récent n’avait pas dicté sa trajectoire : « Que j’aie disputé la Coupe du monde ou non, que nous l’ayons gagnée ou non, j’avais déjà pris cette décision. Je ne peux qu’être infiniment reconnaissant envers toutes les personnes que j’ai rencontrées au cours de ces années et qui ont permis à ma famille et à moi de vivre des moments uniques et inoubliables. Je garderai précieusement tout ce que j’ai vécu, mais surtout ces 52 derniers jours. Avec un groupe merveilleux qui s’est battu jusqu’au tout dernier moment pour placer l’Espagne au sommet. Et il l’a fait. Ce fut un honneur de représenter mon pays et de faire partie de cette histoire. Merci pour tout. Je vous embrasse tous. »
Des débuts au titre de champion du monde
La carrière internationale de Llorente l’a vu gravir les échelons, en passant par les sélections des moins de 19 ans et des moins de 21 ans avant de faire le saut vers l’équipe A. Sa première apparition chez les seniors a eu lieu face aux Pays-Bas en 2020, à l’Amsterdam Arena. Fait intéressant, il avait aussi débuté chez les jeunes contre le même adversaire à Katwijk aan Zee sous les ordres de Luis de la Fuente, qui a finalement dirigé l’équipe A durant les dernières années de Llorente.
Bien qu’il ait été une figure importante durant l’ère Luis Enrique, Llorente a rencontré des difficultés pour conserver sa place de titulaire. Il a notamment été écarté du groupe pour le Championnat d’Europe le plus récent, De la Fuente ayant préféré le vétéran Jesus Navas et Dani Carvajal aux postes d’arrière droit.
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Objectif toujours fixé sur l’Atlético de Madrid
Llorente a participé aux trois premiers matches de l’Atletico Madrid cette saison, aidant l’équipe de Diego Simeone à obtenir deux victoires et un match nul. Ce début de saison sans défaite permet au club de la capitale d’occuper la troisième place du classement de la Liga, alors qu’il cherche à prendre rapidement de l’élan dans la course au titre.
Le milieu polyvalent compte déjà un trophée national avec le club, après avoir joué un rôle clé dans le sacre de l’Atletico Madrid en Liga lors de la saison 2020-2021. Ses performances dynamiques cette saison-là se sont révélées cruciales pour permettre à l’équipe de Simeone de décrocher le titre de champion.
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