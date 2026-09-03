Le milieu de terrain reconverti en défenseur a livré un message émouvant concernant son départ. Llorente a déclaré : « Après y avoir longuement réfléchi, j’ai décidé de mettre un terme à mon aventure avec l’équipe nationale. Je suis conscient que je suis encore jeune et que, peut-être, si je continuais à bien faire les choses, il me resterait encore des années pour continuer à porter ce maillot. Je sais que beaucoup d’entre vous ne le comprendront pas, et je ne l’aurais probablement pas compris non plus en étant extérieur à cela. Mais c’est une décision personnelle, mûrement réfléchie et, surtout, profondément ressentie. »

Il a ensuite précisé que le résultat du tournoi récent n’avait pas dicté sa trajectoire : « Que j’aie disputé la Coupe du monde ou non, que nous l’ayons gagnée ou non, j’avais déjà pris cette décision. Je ne peux qu’être infiniment reconnaissant envers toutes les personnes que j’ai rencontrées au cours de ces années et qui ont permis à ma famille et à moi de vivre des moments uniques et inoubliables. Je garderai précieusement tout ce que j’ai vécu, mais surtout ces 52 derniers jours. Avec un groupe merveilleux qui s’est battu jusqu’au tout dernier moment pour placer l’Espagne au sommet. Et il l’a fait. Ce fut un honneur de représenter mon pays et de faire partie de cette histoire. Merci pour tout. Je vous embrasse tous. »