« C’était un sentiment bouleversant ! » : John Stones se confie sur son transfert « irréel » à l’Inter et révèle son ambition ultime à San Siro

S’intégrer dans un nouvel effectif prend toujours du temps et, malgré son statut de vétéran, Stones aborde avec mesure son nouvel environnement. Arrivé dans une équipe qui a totalement dominé le football italien la saison dernière en raflant à la fois le titre de Serie A et la Coupe d’Italie, le défenseur, connu pour son leadership et sa présence vocale durant son passage sous Pep Guardiola, se concentre actuellement sur la création de liens et sur la compréhension de la dynamique propre à l’effectif de l’Inter.

« Je parle beaucoup dans le vestiaire, même si pour l’instant j’observe et j’essaie de trouver ma place dans le groupe. L’aspect technique que je maîtrise le mieux, c’est la passe, pour le reste je dois m’améliorer dans tous les domaines », a reconnu Stones. Gérer les attentes de l’un des clubs les plus prestigieux du monde est une tâche pour laquelle il se sent bien armé, compte tenu de son vécu au plus haut niveau. Sur les exigences liées au fait de jouer pour un club de la dimension de l’Inter, il s’est montré détendu : « Quand on joue, la pression est toujours là, c’est positif. Cela vous permet de donner le meilleur de vous-même si vous la gérez bien, et vous finissez par vous y habituer. Il s’agit de savoir ce que vous avez fait dans le passé et pendant la semaine afin de vous sentir bien dans le match. »