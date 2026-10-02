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« C’était un sentiment bouleversant ! » : John Stones se confie sur son transfert « irréel » à l’Inter et révèle son ambition ultime à San Siro
Relever le défi à Milan
Le passage de la Premier League à la Serie A représente un chapitre important dans la carrière de Stones, et le défenseur n’a pas hésité à décrire le poids de ce transfert. Après des années de domination écrasante en Angleterre, au cours desquelles il a remporté six titres de Premier League ainsi que la Ligue des champions au sein d’un impressionnant palmarès avec Manchester City, son arrivée en Italie n’a pas seulement marqué un tournant professionnel, mais aussi un changement profondément personnel pour le défenseur central.
« J’ai ressenti beaucoup d’émotions, c’était un sentiment bouleversant de bonheur et de fierté », a déclaré Stones dans un entretien accordé à DAZN, via TuttoMercatoWeb, en revenant sur son arrivée à Milan. « Je suis vraiment reconnaissant pour cette opportunité, je suis ravi d’être ici. Je me décrirais comme gentil, heureux et compétitif. Enfant, je ne tenais jamais en place, j’étais toujours en mouvement, j’étais vraiment très actif. »
- AFP
S’adapter à un nouveau vestiaire
S’intégrer dans un nouvel effectif prend toujours du temps et, malgré son statut de vétéran, Stones aborde avec mesure son nouvel environnement. Arrivé dans une équipe qui a totalement dominé le football italien la saison dernière en raflant à la fois le titre de Serie A et la Coupe d’Italie, le défenseur, connu pour son leadership et sa présence vocale durant son passage sous Pep Guardiola, se concentre actuellement sur la création de liens et sur la compréhension de la dynamique propre à l’effectif de l’Inter.
« Je parle beaucoup dans le vestiaire, même si pour l’instant j’observe et j’essaie de trouver ma place dans le groupe. L’aspect technique que je maîtrise le mieux, c’est la passe, pour le reste je dois m’améliorer dans tous les domaines », a reconnu Stones. Gérer les attentes de l’un des clubs les plus prestigieux du monde est une tâche pour laquelle il se sent bien armé, compte tenu de son vécu au plus haut niveau. Sur les exigences liées au fait de jouer pour un club de la dimension de l’Inter, il s’est montré détendu : « Quand on joue, la pression est toujours là, c’est positif. Cela vous permet de donner le meilleur de vous-même si vous la gérez bien, et vous finissez par vous y habituer. Il s’agit de savoir ce que vous avez fait dans le passé et pendant la semaine afin de vous sentir bien dans le match. »
Surmonter les blessures du début de carrière
Les débuts de Stones à Milan ont été quelque peu perturbés par des problèmes physiques, ce qui l’a empêché d’enchaîner régulièrement dans le onze de départ, le limitant jusqu’ici à seulement trois apparitions en Serie A et une en Ligue des champions cette saison. Il est actuellement à l’infirmerie à la suite d’une blessure musculaire contractée lors du match contre l’Udinese, une absence qui s’est fait ressentir alors que l’Inter a éprouvé des difficultés défensives lors de son récent match nul 2-2 contre la Roma.
« Je donne toujours 100 %, je suis compétitif, j’adore gagner et je laisse tout sur le terrain, a déclaré Stones, en mettant en avant l’état d’esprit qu’il apporte dans la capitale italienne. Je pense que j’ai beaucoup grandi en tant qu’homme et en tant que joueur. J’ai connu énormément de succès et noué tant d’amitiés, en plus de créer tant de souvenirs, à City. Quand j’ai marqué pour l’Inter lors d’un match amical, cela m’a semblé presque irréel. J’étais vraiment heureux, c’était une journée spéciale. »
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Un héritage bâti sur les trophées
L’Inter occupe actuellement la deuxième place du classement de Serie A avec 13 points, derrière le leader, la Roma, uniquement à la différence de buts. L’équipe de Cristian Chivu a entamé sa campagne de Ligue des champions par une défaite contre le Real Madrid et se prépare désormais à recevoir Parme le 10 octobre, à l’issue de la trêve internationale en cours.
Au final, Stones reste concentré sur les récompenses concrètes de ses efforts. « J’aimerais que les supporters se souviennent de moi comme de quelqu’un qui a tout donné pour l’équipe, pour le club et pour le maillot. Et pour avoir gagné. »
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