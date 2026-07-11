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« C'est un monstre ! » - Harry Kane encense Erling Haaland, mais l'attaquant anglais refuse les comparaisons avec son homologue norvégien
Kane met fin au débat sur Haaland avant le match à élimination directe
En amont du quart de finale de la Coupe du monde entre l’Angleterre et la Norvège, le débat sur le meilleur finisseur a monopolisé l’attention. Toutefois, Kane a souligné que lui et Haaland, malgré leur statut de pointes respectives de leurs sélections, occupent des rôles distincts. Il a concédé que les deux joueurs sont des attaquants reconnus, mais a argué que leurs styles sont trop différents pour être comparés directement. Il estime que son jeu exige un niveau d’implication différent en dehors de la surface de réparation.
- Getty Images
Le capitaine de l’équipe d’Angleterre explique en quoi leurs matchs se distinguent
Dans une interview accordée à Nettavisen avant le quart de finale, Kane a expliqué pourquoi, à ses yeux, les comparaisons avec Haaland manquaient de pertinence. Si tous deux sont des buteurs prolifiques, il a souligné que leurs rôles sur le terrain étaient loin d’être identiques.
« C’est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Avant tout, je pense que nous sommes des joueurs complètement différents. Je sais que nous sommes tous les deux considérés comme des attaquants, mais pour être tout à fait honnête, ce sont presque deux postes différents », a expliqué Kane.
« Erling a été incroyable, et ses statistiques de buts sont fantastiques. Physiquement, c’est une machine, c’est un monstre, et sa finition est du plus haut niveau. Ses statistiques de buts parlent d’elles-mêmes.
« Même si je marque autant que lui, j’aime avoir davantage le ballon, participer plus au jeu et créer des combinaisons. Je peux aussi jouer en neuf pur, mais je ne pense pas que nous devions nous comparer sur ces aspects. »
La victoire collective prime sur toute gloire individuelle.
La course au Soulier d’or s’intensifie : Haaland compte pour l’instant sept buts, tandis que Kane n’est qu’à une longueur. Cependant, la star du Bayern assure que son unique objectif est de soulever le trophée en 2026, quel que soit le nom en tête du classement des buteurs.
« C'est une Coupe du monde fantastique, d'autant plus que tous les attaquants marquent des buts », a déclaré Kane. « Ce n'est pas toujours le cas dans les grands tournois. La concurrence est rude, et cela me motive à donner le meilleur de moi-même. Mon objectif principal est de remporter la Coupe du monde avec l'Angleterre, pas le Soulier d'or. Mais je sais que mon rôle est de marquer des buts pour aider l'équipe à réussir. »
- AFP
La confrontation décisive attire tous les regards.
L'Angleterre et la Norvège s'affronteront en quart de finale, avec Kane et Haaland attendus en pointe pour leurs sélections. Leur duel s'annonce captivant, mais un seul objectif : gagner pour atteindre le dernier carré.
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