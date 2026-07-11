« C'est un monstre ! » - Harry Kane encense Erling Haaland, mais l'attaquant anglais refuse les comparaisons avec son homologue norvégien

Dans une interview accordée à Nettavisen avant le quart de finale, Kane a expliqué pourquoi, à ses yeux, les comparaisons avec Haaland manquaient de pertinence. Si tous deux sont des buteurs prolifiques, il a souligné que leurs rôles sur le terrain étaient loin d’être identiques.

« C’est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Avant tout, je pense que nous sommes des joueurs complètement différents. Je sais que nous sommes tous les deux considérés comme des attaquants, mais pour être tout à fait honnête, ce sont presque deux postes différents », a expliqué Kane.

« Erling a été incroyable, et ses statistiques de buts sont fantastiques. Physiquement, c’est une machine, c’est un monstre, et sa finition est du plus haut niveau. Ses statistiques de buts parlent d’elles-mêmes.

« Même si je marque autant que lui, j’aime avoir davantage le ballon, participer plus au jeu et créer des combinaisons. Je peux aussi jouer en neuf pur, mais je ne pense pas que nous devions nous comparer sur ces aspects. »