« C’est un honneur, ce n’est pas injuste ! » : pourquoi le Portugais Fábio Silva refuse d’entrer en concurrence avec son idole Cristiano Ronaldo

L’attaquant du Borussia Dortmund Fabio Silva a célébré son retour en équipe nationale du Portugal après deux ans d’absence sur la scène internationale. En pleine réussite en Allemagne après des passages formateurs en Premier League, l’avant-centre de 24 ans a affiché toute son envie de travailler sous les ordres du nouveau sélectionneur Jorge Jesus.

Malgré une rude concurrence en attaque aux côtés de Gonçalo Ramos et João Félix, Fábio Silva considère son rappel comme une étape cruciale.

Il veut prouver sa valeur lors des réunions tactiques et s’imposer comme une option durable en sélection.