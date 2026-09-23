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« C’est un honneur, ce n’est pas injuste ! » : pourquoi le Portugais Fábio Silva refuse d’entrer en concurrence avec son idole Cristiano Ronaldo
Fabio Silva savoure son retour avec le Portugal sous Jorge Jesus
L’attaquant du Borussia Dortmund Fabio Silva a célébré son retour en équipe nationale du Portugal après deux ans d’absence sur la scène internationale. En pleine réussite en Allemagne après des passages formateurs en Premier League, l’avant-centre de 24 ans a affiché toute son envie de travailler sous les ordres du nouveau sélectionneur Jorge Jesus.
Malgré une rude concurrence en attaque aux côtés de Gonçalo Ramos et João Félix, Fábio Silva considère son rappel comme une étape cruciale.
Il veut prouver sa valeur lors des réunions tactiques et s’imposer comme une option durable en sélection.
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Un attaquant rejette les affirmations de rivalité avec Ronaldo et qualifie CR7 d’idole
Interrogé sur le défi que représente la concurrence directe pour des postes offensifs axiaux avec le capitaine Cristiano Ronaldo, Fábio Silva a rejeté les suggestions selon lesquelles partager le même effectif que la légende serait injuste. Au contraire, la star de Dortmund a expliqué que s'entraîner aux côtés de Ronaldo était une opportunité rêvée pour peaufiner son propre jeu.
Il a souligné que l'étude des déplacements de Ronaldo et de son état d'esprit d'élite restait sa priorité absolue pendant le stage.
« Non, je pense que c'est davantage un plaisir d'être ici et d'apprendre de lui », a déclaré Fabio Silva. « C'est une idole, il m'a toujours inspiré et je voulais avoir ces opportunités d'être avec lui. Je vais essayer d'apprendre de lui, de savoir ce que je peux améliorer. Tout le monde connaît sa valeur et c'est un honneur d'être ici avec lui. »
Les tactiques de Jesus et le partenariat avec Guirassy alimentent la remontée de Dortmund
Revenant sur ses premiers jours de travail sous les ordres de Jesus, Fabio Silva a salué les réunions tactiques intenses du technicien chevronné ainsi que sa capacité éprouvée à faire progresser les joueurs. Il a souligné que son rôle offensif mobile à Dortmund, où il décroche aux côtés du point d’appui Serhou Guirassy, s’accorde avec le cadre tactique de Jesus.
Le joueur de 24 ans a aussi avoué un regret personnel concernant son départ précoce et précipité de son club formateur, le FC Porto.
« Je n’avais jamais travaillé avec Jorge Jesus auparavant, mais je n’ai pas besoin de vous parler des grandes choses qu’il a accomplies, a expliqué Fabio Silva. Je veux beaucoup apprendre de lui ; tous les joueurs se sont toujours améliorés avec lui. Le coach aime vraiment ces aspects, il comprend énormément de choses, on voit pourquoi il est là où il est. Il s’agit d’écouter et d’exécuter. »
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L’attaquant appelle les jeunes à la patience alors que le Portugal entame un nouveau cycle
Après avoir gravi tous les échelons de jeunes avec le Portugal, Fabio Silva a salué le sélectionneur des moins de 21 ans Rui Jorge et la Fédération portugaise de football pour leur travail de préparation des jeunes talents au passage vers l’équipe première. Il a exhorté les joueurs émergents à se concentrer sur leurs performances en club tout en faisant confiance au parcours mis en place par la fédération.
Retrouvant ses anciens coéquipiers Francisco Conceicao et Pedro Neto, il a souligné leur alchimie naturelle sur le terrain.
Le Portugal cherche à intégrer son arme offensive de retour lors des prochaines échéances internationales.
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