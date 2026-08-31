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« C’est un grand talent » : Harry Maguire soutient Marcus Rashford pour qu’il réponde présent avec Manchester United
Maguire salue l’impact de Rashford après sa longue absence
La réintégration de Rashford dans l’équipe première de Manchester United a franchi une étape importante lors de la victoire 5-2 contre Ipswich Town. Ce fut un après-midi marquant pour le joueur de 28 ans, avec sa première titularisation à Old Trafford en 626 jours. Maguire n’a pas tardé à saluer la contribution de son coéquipier après le coup de sifflet final, soulignant le danger constant que l’attaquant a fait peser sur la défense adverse tout au long du match.
S’exprimant devant les médias, Maguire a dit sa joie de revoir Rashford sous le maillot rouge. Le défenseur a déclaré : « C’est un grand talent. Vous avez vu qu’il est toujours une menace. Je pense qu’il a constamment été une menace, et je pense qu’il peut encore faire beaucoup plus, et je pense qu’il dira lui-même qu’il peut faire plus. Je pense que si nous le gardons en forme, si nous le gardons heureux, s’il reste motivé, s’il garde cette envie, je pense que c’est un grand atout pour nous. »
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Défendre la carrière d’un vétéran dans les moments difficiles
Le retour de Rashford dans le onze de départ n’a pas été facile, lui qui a essuyé de vives critiques pendant les récentes difficultés de Manchester United. Maguire, qui a lui aussi fait l’objet de nombreuses remises en question durant son passage à Manchester, tenait à rappeler aux supporters la longévité et la réussite dont Rashford a bénéficié au club. L’international anglais comprend la pression qu’implique le fait d’évoluer dans l’une des plus grandes équipes du monde et a insisté sur le fait que Rashford ne devait pas être jugé uniquement sur une période difficile qui a affecté l’ensemble du club, du sommet jusqu’à la base.
« Il faut se rappeler que Marcus a eu une carrière formidable dans ce club, a expliqué Maguire. Quand vous jouez dans ce club pendant de nombreuses années, il y aura forcément de mauvaises saisons, et quand elles arrivent, tout le monde vous tombe dessus.
Marcus était là depuis je ne sais combien d’années, et chaque saison n’allait pas être parfaite parce qu’en tant qu’équipe et en tant que club, nous n’avons pas été parfaits du sommet jusqu’à la base. Donc Marcus a fait partie d’une période compliquée pour Manchester United, et quand cela arrive et que l’équipe n’est pas à la hauteur, les joueurs sont pointés du doigt, et il en faisait partie à ce moment-là. »
Surmonter les « montagnes russes » à United
Le récit autour de Rashford a souvent été défini par les difficultés collectives du club, une réalité que Maguire ne connaît que trop bien. Le défenseur central a souligné que l’implication de Rashford pendant l’intersaison a été un facteur clé de son retour réussi sur les terrains.
« Je suis passé par là. Tout le monde est passé par là dans ce club », a reconnu Maguire. « Il est revenu, il s’est entraîné pendant l’été, ça se voit, et il est revenu vraiment en forme et affûté, et nous sommes ravis de l’avoir avec nous et espérons qu’il pourra apporter des buts. »
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Étoiles montantes et améliorations tactiques
Si le retour de Rashford a été un sujet majeur de discussion, la performance de Kobbie Mainoo a également retenu l’attention de Maguire. Maguire a souligné que l’influence de Michael Carrick et du staff technique a été déterminante pour transformer Mainoo en un milieu de terrain plus complet, notamment en ce qui concerne ses contributions défensives et sa domination physique dans l’entrejeu.
« J’ai trouvé Kobbie brillant. Je pense que son travail sans le ballon s’est énormément amélioré depuis l’arrivée de Michael. C’est probablement au crédit de Michael et de son staff. Mais je pense que sans le ballon, il devient vraiment un monstre, et je pense qu’il gagne beaucoup de deuxièmes ballons. Il remporte beaucoup de duels. On n’a pas envie de jouer contre lui dans cette zone-là et c’est le plus grand compliment que je puisse lui faire après avoir joué avec lui et l’avoir observé », a noté Maguire.
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