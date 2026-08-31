Le retour de Rashford dans le onze de départ n’a pas été facile, lui qui a essuyé de vives critiques pendant les récentes difficultés de Manchester United. Maguire, qui a lui aussi fait l’objet de nombreuses remises en question durant son passage à Manchester, tenait à rappeler aux supporters la longévité et la réussite dont Rashford a bénéficié au club. L’international anglais comprend la pression qu’implique le fait d’évoluer dans l’une des plus grandes équipes du monde et a insisté sur le fait que Rashford ne devait pas être jugé uniquement sur une période difficile qui a affecté l’ensemble du club, du sommet jusqu’à la base.

« Il faut se rappeler que Marcus a eu une carrière formidable dans ce club, a expliqué Maguire. Quand vous jouez dans ce club pendant de nombreuses années, il y aura forcément de mauvaises saisons, et quand elles arrivent, tout le monde vous tombe dessus.

Marcus était là depuis je ne sais combien d’années, et chaque saison n’allait pas être parfaite parce qu’en tant qu’équipe et en tant que club, nous n’avons pas été parfaits du sommet jusqu’à la base. Donc Marcus a fait partie d’une période compliquée pour Manchester United, et quand cela arrive et que l’équipe n’est pas à la hauteur, les joueurs sont pointés du doigt, et il en faisait partie à ce moment-là. »