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C'est un coup dur pour Kai Rooney : le jeune joueur de Manchester United est forfait pour le reste de la saison
Un coup dur pour le centre de formation de Manchester United
Rooney a confirmé un revers de taille après avoir annoncé qu'il manquerait le reste de la saison avec les équipes de jeunes de Manchester United. Le jeune attaquant s'était illustré au sein de l'équipe des moins de 16 ans, mais il va désormais devoir rester sur la touche pendant une longue période. Cette nouvelle porte un coup dur au centre de formation de United, où Kai était en train de se faire un nom en sortant de l'ombre du statut légendaire de son père.
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Rooney confirme la nouvelle sur les réseaux sociaux
Dans ses stories Instagram, l'adolescent a fait part de sa frustration face au moment où cette blessure est survenue. Rooney a publié un message dans lequel il déclare : « Déçu d'être absent pour le reste de la saison. Je reviendrai plus fort lors de la prochaine pré-saison », accompagné d’un emoji en forme de cœur. Ce n’est pas la première fois que le jeune joueur est confronté à des problèmes physiques ; il avait déjà partagé des photos de lui sur des béquilles et avec une botte médicale lors d’une précédente alerte à la blessure qui lui avait donné l’impression que « la vie ne pouvait pas être pire ».
Une fin en beauté à Carrington
Le moment où cette blessure survient est particulièrement cruel, d'autant plus qu'elle fait suite à un moment de triomphe pour ce jeune joueur de 16 ans. Il y a quelques jours à peine, Kai a aidé l'équipe des moins de 16 ans de Manchester United à remporter le Premier League Shield grâce à une victoire 2-0 âprement disputée contre Burnley. Ses parents, Wayne et Coleen, étaient présents à Carrington pour voir leur fils remporter le trophée aux côtés de coéquipiers tels que Jacey Carrick, fils de l'ancien milieu de terrain de United et actuel entraîneur par intérim Michael Carrick.
La progression de Rooney a été fulgurante cette saison, puisqu'il a déjà obtenu une bourse et fait ses débuts avec l'équipe des moins de 18 ans. Il a joué un rôle clé au sein des équipes qui ont atteint les demi-finales de la FA Youth Cup et la finale de la Premier League Cup. Malheureusement, il devra désormais se contenter de regarder depuis le banc de touche tandis que ses coéquipiers tenteront de terminer la saison en beauté.
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Objectifs futurs et gestion de la notoriété
Malgré sa blessure, l’avenir de Kai s’annonce prometteur. Représenté par Triple S Sports Management, la même agence que son père, il est considéré comme un espoir à long terme et pourra signer son premier contrat professionnel lorsqu’il aura 17 ans la saison prochaine. Faire ses premiers pas chez les professionnels tout en portant le nom de Rooney s’accompagne inévitablement d’une certaine pression, mais Wayne Rooney a déclaré à la BBC : « Il a d’excellents entraîneurs à Manchester United, donc je reste en dehors de ça. Je lui parle, mais pour moi, tout repose sur son mental et son état d'esprit : je veux m'assurer qu'il continue à prendre du plaisir, c'est ce qui compte le plus pour moi. » Kai se concentre désormais entièrement sur sa rééducation afin d'être prêt pour la pré-saison.