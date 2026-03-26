C'est un coup dur pour Kai Rooney : le jeune joueur de Manchester United est forfait pour le reste de la saison

Le moment où cette blessure survient est particulièrement cruel, d'autant plus qu'elle fait suite à un moment de triomphe pour ce jeune joueur de 16 ans. Il y a quelques jours à peine, Kai a aidé l'équipe des moins de 16 ans de Manchester United à remporter le Premier League Shield grâce à une victoire 2-0 âprement disputée contre Burnley. Ses parents, Wayne et Coleen, étaient présents à Carrington pour voir leur fils remporter le trophée aux côtés de coéquipiers tels que Jacey Carrick, fils de l'ancien milieu de terrain de United et actuel entraîneur par intérim Michael Carrick.

La progression de Rooney a été fulgurante cette saison, puisqu'il a déjà obtenu une bourse et fait ses débuts avec l'équipe des moins de 18 ans. Il a joué un rôle clé au sein des équipes qui ont atteint les demi-finales de la FA Youth Cup et la finale de la Premier League Cup. Malheureusement, il devra désormais se contenter de regarder depuis le banc de touche tandis que ses coéquipiers tenteront de terminer la saison en beauté.