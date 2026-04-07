C'est officiel... Manchester United annonce la prolongation du contrat de sa star

Dans l'un des recoins d'Old Trafford, les récits de critiques et de victoires se dissimulent derrière un voile de silence, où les souvenirs se mêlent aux ambitions futures. Certains tentent de retrouver leur gloire d'antan après des années de difficultés, tandis que les supporters observent chaque geste d'un œil critique, hantés par le passé.

Alors qu'un nouveau chapitre s'ouvre dans l'histoire de ce club légendaire, des signes laissent entrevoir un nouveau parcours pour l'un des piliers de la défense, soulevant des questions sur sa capacité à affronter le passé et à briller à nouveau dans un contexte marqué par les défis et une concurrence féroce pour les titres.

Entre les surprises du passé et les défis du présent, l’histoire de Harry Maguire avec Manchester United semble loin d’être terminée. Une nouvelle étape redessine le parcours de celui qui fut autrefois le plus jeune et le plus cher défenseur de l’histoire, ouvrant la voie à une nouvelle saison pleine de suspense et de surprises à Old Trafford.

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