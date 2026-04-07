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Karim Malim

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C'est officiel... Manchester United annonce la prolongation du contrat de sa star

Manchester United
H. Maguire
Angleterre

Des moments de découragement à une nouvelle ère

Dans l'un des recoins d'Old Trafford, les récits de critiques et de victoires se dissimulent derrière un voile de silence, où les souvenirs se mêlent aux ambitions futures. Certains tentent de retrouver leur gloire d'antan après des années de difficultés, tandis que les supporters observent chaque geste d'un œil critique, hantés par le passé.

Alors qu'un nouveau chapitre s'ouvre dans l'histoire de ce club légendaire, des signes laissent entrevoir un nouveau parcours pour l'un des piliers de la défense, soulevant des questions sur sa capacité à affronter le passé et à briller à nouveau dans un contexte marqué par les défis et une concurrence féroce pour les titres.

Entre les surprises du passé et les défis du présent, l’histoire de Harry Maguire avec Manchester United semble loin d’être terminée. Une nouvelle étape redessine le parcours de celui qui fut autrefois le plus jeune et le plus cher défenseur de l’histoire, ouvrant la voie à une nouvelle saison pleine de suspense et de surprises à Old Trafford.

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    Prolongation du contrat et début d'un nouveau chapitre

    Harry Maguire a signé un nouveau contrat avec Manchester United, prolongeant son engagement avec le club jusqu'en juin 2027, avec une option de prolongation pour une saison supplémentaire, confirmant ainsi sa volonté de rester avec les Red Devils malgré les aléas et les critiques auxquels il a été confronté tout au long de sa carrière.

    Depuis son arrivée en provenance de Leicester City en 2019 dans le cadre d'un transfert record de 80 millions de livres sterling, Maguire a disputé 266 matches et contribué à la conquête de la Carabao Cup et de la FA Cup, marquant ainsi des moments inoubliables au cours de huit saisons riches en défis.

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  • Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Les paroles du chef

    Maguire a déclaré : « Représenter Manchester United est un immense honneur et une responsabilité qui nous rend, ma famille et moi, fiers chaque jour. Je suis ravi de poursuivre mon parcours au sein de ce club légendaire et de partager avec nos formidables supporters la création de nouveaux moments historiques. »

    Le défenseur central de 33 ans a ajouté : « Vous pouvez sentir l’ambition et le potentiel de l’équipe. La détermination du club à se battre pour les grands titres est évidente pour tout le monde, et je suis convaincu que nos meilleurs moments ensemble sont encore à venir. »

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    Éloge de la direction

    De son côté, Jason Wilcox, directeur du football à Manchester United, a déclaré : « Harry incarne la mentalité et la persévérance nécessaires pour briller au sein du club. C'est un modèle de professionnalisme, qui apporte une expérience et un leadership précieux à notre jeune équipe ambitieuse. Harry est déterminé à contribuer au succès durable de Manchester United. »

    Historiquement, Maguire avait été nommé capitaine de l'équipe en 2020 par Ole Gunnar Solskjaer, mais Erik ten Hag lui a retiré le brassard trois ans plus tard, ce qui a provoqué une grande déception chez le joueur. Malgré cela, le défenseur central a conservé sa place au sein de l'équipe et a refusé les offres alléchantes d'autres clubs, affirmant sa détermination à retrouver son équilibre et son niveau de jeu exceptionnel.

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    Des hauts et des bas !

    Les performances de Maguire se sont nettement améliorées depuis que Michael Carrick a pris les rênes de l'équipe en tant qu'entraîneur par intérim en janvier. Le joueur a récemment fait l'éloge de Carrick, le décrivant comme « un entraîneur formidable et un excellent communicateur, doté d'un sens tactique exceptionnel ».

    Maguire fait partie d'une liste de 25 joueurs de Manchester United participant à un stage d'entraînement à Dublin cette semaine, en vue des phases décisives de la Premier League et de la Ligue des champions, même s'il ne sera pas disponible pour le prochain match de l'équipe contre Leeds United en raison d'une suspension.

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