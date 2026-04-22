C’est le chaos au FC Chelsea ! Le coiffeur de Marc Cucurella aurait divulgué des informations internes

« Palmer et Joao Pedro sont tous les deux blessés. Une info exclusive pour vous », a écrit le coiffeur de l'Espagnol sur X, illustrant son message d'une photo où l'on voit Cucurella, crinière au vent, en pleine séance de coiffure. Le compte a depuis été supprimé.

L’information s’est révélée exacte : ni Cole Palmer ni Joao Pedro n’ont pris part à la rencontre face à Brighton.

Après cette nouvelle défaite, l’ambiance est très tendue à Chelsea. Le manager Liam Rosenior s’est dit « souvent prêt à défendre ses joueurs quand c’était justifié, mais (là), je ne peux pas défendre cette performance ». Les Blues n’avaient plus connu cinq revers consécutifs sans marquer depuis novembre 1912.