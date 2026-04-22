Selon le journal The Sun, le coiffeur du défenseur Marc Cucurella aurait révélé des informations internes à l’équipe peu avant la rencontre perdue 3-0 sur la pelouse de Brighton mardi.
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C’est le chaos au FC Chelsea ! Le coiffeur de Marc Cucurella aurait divulgué des informations internes
« Palmer et Joao Pedro sont tous les deux blessés. Une info exclusive pour vous », a écrit le coiffeur de l'Espagnol sur X, illustrant son message d'une photo où l'on voit Cucurella, crinière au vent, en pleine séance de coiffure. Le compte a depuis été supprimé.
L’information s’est révélée exacte : ni Cole Palmer ni Joao Pedro n’ont pris part à la rencontre face à Brighton.
Après cette nouvelle défaite, l’ambiance est très tendue à Chelsea. Le manager Liam Rosenior s’est dit « souvent prêt à défendre ses joueurs quand c’était justifié, mais (là), je ne peux pas défendre cette performance ». Les Blues n’avaient plus connu cinq revers consécutifs sans marquer depuis novembre 1912.
Chelsea n’a récolté que cinq points lors de ses neuf dernières sorties.
« Je suis sous le choc tant je suis en colère. Il faut que ça change, et vite. Il n’y avait pas la moindre trace de professionnalisme », a tempêté Rosenior. Il a fallu attendre la 41^e minute pour que Chelsea tente enfin un tir cadré. À la mi-temps, la valeur xG (but attendu) était de 0,04.
« Notre attitude était complètement à côté de la plaque. Le match vient à peine de se terminer et je suis quelqu’un d’émotif, mais c’était inacceptable, absolument inacceptable », a déclaré Rosenior.
Avec seulement cinq points pris lors des neuf dernières rencontres, les Blues ont chuté à la septième place et voient leur qualification pour une compétition européenne se compliquer. Seul leur voisin en crise, Tottenham (2 points sur la période), a fait pire.