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« C'est inacceptable ! » - Micky van de Ven exprime sa colère face à la saison « embarrassante » de Tottenham après avoir échappé de justesse à la relégation
Le maintien est assuré sous les ordres de De Zerbi.
Tottenham s’est maintenu en première division à la dernière journée, grâce à une victoire cruciale 1-0 contre Everton. Ce sauvetage in extremis est l’œuvre de De Zerbi, qui a pris les rênes d’une équipe en perdition et l’a maintenue hors de la zone de relégation. En 31 matchs, les Spurs n’avaient gagné que sept fois. Mais l’entraîneur italien a récolté trois victoires, deux nuls et deux défaites en sept rencontres, assurant ainsi le maintien. Invité sur le plateau de Match of the Day, Van de Ven, qui portait le brassard en l’absence de l’arrière Cristian Romero, blessé, a exprimé sa colère face à cette situation.
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La franchise brutale de Van de Ven
Van de Ven a déclaré : « Il est inacceptable que le dernier match de la saison se joue pour éviter la relégation. Ce club compte des joueurs incroyables. C'était embarrassant d'en arriver à la dernière journée, mais nous y sommes parvenus, et c'est ce qui compte. »
Il a ajouté : « Pour être honnête, j’étais plus ému à la fin du coup de sifflet final. Ça a été une saison difficile pour moi aussi, personnellement. J’ai joué presque tous les matchs, et j’ai beaucoup souffert. Je suis vraiment heureux, et nous ne devons pas laisser cela se reproduire. »
Palhinha vise une amélioration future
Joao Palhinha, auteur du but décisif, a livré ses impressions au terme d’une saison mouvementée. Le milieu de terrain portugais a été le plus vif pour reprendre le rebond après un tir repoussé par le poteau juste avant la mi-temps. Palhinha a salué la résilience de ses coéquipiers, guidés par De Zerbi. Interrogé par Sky Sports, il a déclaré : « Il s’est passé beaucoup de choses cette saison, mais nous avons montré aujourd’hui de quoi nous étions capables. Après une saison aussi difficile, nous avons su nous présenter comme un groupe uni, porté par un soutien incroyable de nos supporters. »
- AFP
Quelle sera la prochaine étape pour Tottenham ?
De Zerbi entend bâtir son équipe autour de joueurs clés comme Van de Ven, dont le contrat expire le 30 juin 2029. Malgré les performances collectives décevantes, le défenseur a brillé individuellement : 45 matchs toutes compétitions confondues, dont la Ligue des champions, 7 buts marqués et 1 passe décisive en 3 943 minutes de jeu. Le club prévoit désormais un profond renouvellement de l’effectif afin de ne plus revivre une saison aussi catastrophique.