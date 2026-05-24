« C'est inacceptable ! » - Micky van de Ven exprime sa colère face à la saison « embarrassante » de Tottenham après avoir échappé de justesse à la relégation

Van de Ven a déclaré : « Il est inacceptable que le dernier match de la saison se joue pour éviter la relégation. Ce club compte des joueurs incroyables. C'était embarrassant d'en arriver à la dernière journée, mais nous y sommes parvenus, et c'est ce qui compte. »

Il a ajouté : « Pour être honnête, j’étais plus ému à la fin du coup de sifflet final. Ça a été une saison difficile pour moi aussi, personnellement. J’ai joué presque tous les matchs, et j’ai beaucoup souffert. Je suis vraiment heureux, et nous ne devons pas laisser cela se reproduire. »