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« C’est fini ! » – Raheem Sterling qualifié de « plus grand échec » de l’histoire du Feyenoord
L’ailier devrait quitter Rotterdam dans les prochains jours.
Sterling devrait quitter le Feyenoord à l’issue de la saison, n’ayant pas réussi à s’imposer comme titulaire sous les ordres de Robin van Persie. Depuis son arrivée très médiatisée en février, le joueur de 31 ans n’a disputé que 349 minutes en championnat et s’est retrouvé, ces dernières semaines, simple figurant sur le banc des remplaçants. Malgré un investissement sérieux à l’entraînement, la direction du club aurait déjà décidé de ne pas lui proposer de prolongation de contrat, ses performances n’ayant pas répondu aux attentes.
- AFP
La livre sterling pointée du doigt comme le plus grand échec
L’ancien international néerlandais Jan Everse a livré un constat sans appel sur le déclin physique et la perte de confiance de Sterling durant son passage à Rotterdam. Interrogé par The Athletic, il a déclaré : « C’est fini. J’espère me tromper, mais je ne le pense pas. Regardez les commentaires sur Internet : les supporters le descendent en flammes. « Le plus gros échec de notre histoire », disent-ils. Il n’est pas en forme. S’il fait trois ou quatre sprints, on ne le voit plus pendant 20 minutes. Il n’a plus aucune explosivité. »
Une chute
Les critiques ne viennent pas seulement des supporters : Everse estime que le jeu technique de Sterling a régressé au fur et à mesure que sa vitesse déclinait. Il ajoute : « Il se prend les pieds dans le tapis. Il hésite. Il a peur de se tromper. En un contre un, il ne parvient plus à passer le défenseur. J’ai de la peine pour lui.
Je n’éprouve guère de compassion pour la plupart des footballeurs, car je connais leurs émoluments. Mais, dans son cas, j’en ai, parce que c’était un joueur exceptionnel et que j’ai encore en mémoire l’ancien Raheem Sterling. Ce n’est pas une bonne combinaison. Et quand on en vient à plaindre un joueur doté de telles qualités et d’un tel parcours, on sait que c’est fini. »
- AFP
Dernier salut à Zwolle
Le Feyenoord clôturera sa saison en Eredivisie ce dimanche 17 mai par un déplacement chez le PEC Zwolle, qui devrait marquer le dernier match de Sterling. Ayant déjà assuré sa deuxième place et sa qualification pour la Ligue des champions, le club de Rotterdam n’a plus grand-chose à jouer, si ce n’est l’honneur. Pour Sterling, cet été représente un tournant dans une carrière qui a considérablement marqué le pas ; l’ailier vétéran doit désormais chercher un nouveau club pour éviter une fin prématurée de sa carrière de joueur.