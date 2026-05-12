« C’est fini ! » – Raheem Sterling qualifié de « plus grand échec » de l’histoire du Feyenoord

Les critiques ne viennent pas seulement des supporters : Everse estime que le jeu technique de Sterling a régressé au fur et à mesure que sa vitesse déclinait. Il ajoute : « Il se prend les pieds dans le tapis. Il hésite. Il a peur de se tromper. En un contre un, il ne parvient plus à passer le défenseur. J’ai de la peine pour lui.

Je n’éprouve guère de compassion pour la plupart des footballeurs, car je connais leurs émoluments. Mais, dans son cas, j’en ai, parce que c’était un joueur exceptionnel et que j’ai encore en mémoire l’ancien Raheem Sterling. Ce n’est pas une bonne combinaison. Et quand on en vient à plaindre un joueur doté de telles qualités et d’un tel parcours, on sait que c’est fini. »