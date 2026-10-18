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Alvino Hanafi
Traduit par

« C’est drôle ! » : Jose Mourinho réagit à l’attention portée à Vinicius Junior et aux tactiques de Gasperini

Real Madrid
Vinicius Junior
J. Mourinho
Real Madrid vs FC Séville
FC Séville
LaLiga

L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, a balayé l’obsession des médias pour Vinicius Junior après que la suspension de l’ailier l’a privé du match contre Séville. Le technicien portugais est revenu sur leur affrontement européen de milieu de semaine face à la Roma et a confirmé cinq changements pour préserver la fraîcheur de son effectif.

  • Madrid prépare son match contre Séville sans Vini Jr, suspendu

    Le Real Madrid sera privé de son ailier vedette Vinicius Junior pour la réception de Séville dimanche en Liga, au Santiago Bernabeu, en raison d’une suspension. L’absence du Brésilien allonge la liste des joueurs indisponibles pour Jose Mourinho, qui doit toujours se passer de Marco Asensio, Ferland Mendy et Rodrygo.

    Malgré ces absences, le Real Madrid abordera la rencontre avec confiance après sa victoire européenne obtenue au terme d’une remontée spectaculaire face à la Roma en milieu de semaine.

    Mourinho s’est moqué de l’attention intense que les médias portent à l’emploi du temps quotidien de Vinicius et à ses déplacements en dehors du terrain.

  • FBL-FRIENDLY-SCHALKE-REAL MADRIDAFP

    Mourinho réagit à l’examen minutieux dont fait l’objet Vinicius et à son duel avec Gasperini

    Face aux médias, Mourinho a répondu sèchement à l’intérêt du public pour la star brésilienne. « Je veux vous poser une question qui est même amusante, a lancé Mourinho. Les gens qui vous suivent sont-ils curieux de savoir à quelle heure il arrive à Valdebebas ? Et à quelle heure il en repart aussi ? »

    Revenant sur le match contre la Roma, il a ajouté : « Vinicius a vécu un match très difficile et, comme je l’ai dit après la rencontre, le principal responsable était Gasperini. »

    « Ce qui m’a dérangé, c’est la manière dont le deuxième but a été marqué, à un moment où le match était calme… Mais ce n’est pas grave. J’ai effectué cinq changements, pas un seul. »

  • Le Real Madrid dévoile une liste de joueurs convoqués tournée vers l’attaque

    Pour pallier la suspension de Vinicius, Mourinho a convoqué les attaquants Kylian Mbappe, Endrick, Brahim Diaz, Carlos Espi et Yan Diomande.

    L’entraîneur a exprimé sa pleine confiance dans ses solutions offensives, alors que Madrid cherche à prolonger son parcours sans faute à domicile.

    « Nous avons de très bonnes options si nous voulons procéder à quelques changements et apporter de la fraîcheur à l’équipe », a réaffirmé Mourinho.

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  • imago-sport-1084627084.jpgSOPA Images

    Le Real Madrid veut préserver sa domination au Bernabéu

    Invaincu à domicile, avec quatre victoires en Liga et un succès européen, le Real Madrid reçoit une équipe de Séville qui s’est montrée dangereuse à l’extérieur.

    Les hommes de Mourinho chercheront à appliquer leur plan de jeu et à prendre les trois points avant de se tourner vers leurs prochains matches de championnat.

    Le coup d’envoi au Santiago Bernabeu est prévu dimanche soir. Le Real Madrid visera sa sixième victoire à domicile de la saison.

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