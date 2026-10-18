Le Real Madrid sera privé de son ailier vedette Vinicius Junior pour la réception de Séville dimanche en Liga, au Santiago Bernabeu, en raison d’une suspension. L’absence du Brésilien allonge la liste des joueurs indisponibles pour Jose Mourinho, qui doit toujours se passer de Marco Asensio, Ferland Mendy et Rodrygo.

Malgré ces absences, le Real Madrid abordera la rencontre avec confiance après sa victoire européenne obtenue au terme d’une remontée spectaculaire face à la Roma en milieu de semaine.

Mourinho s’est moqué de l’attention intense que les médias portent à l’emploi du temps quotidien de Vinicius et à ses déplacements en dehors du terrain.