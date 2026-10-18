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ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

But annulé à la Fiorentina après 5 minutes de vérifications : que s’est-il passé à la VAR ?

Fiorentina vs Como
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Le but du break refusé à Pongracic pour hors-jeu

Dans le temps additionnel de la première période du match entre la Fiorentina et Côme, un but de Pongracic a été refusé à la Fiorentina, le défenseur central croate étant en position de hors-jeu sur le coup franc tiré par Mastantuono depuis la gauche, aux trois quarts du terrain. Le but du 2-2, qui aurait permis à l’ancien joueur de Lecce de signer un doublé, a été annulé.


Une vérification de plus de cinq minutes pour les arbitres devant l’écran, l’arbitre vidéo Paterna ne parvenant pas à déterminer à l’aide de la technologie si le but était valable. On lit clairement sur les lèvres de l’arbitre Di Bello : « D’accord, j’attends ».

  • Le SAOT, c’est-à-dire le système de hors-jeu semi-automatique (SAOT, Semi Authomatic Offside Technology), a probablement dysfonctionné. Selon l’hypothèse avancée par DAZN et rapportée par Violanews, les arbitres en salle VAR ont donc dû tracer les lignes avec l’ancienne méthode, dite « cross-air ».

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