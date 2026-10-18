Dans le temps additionnel de la première période du match entre la Fiorentina et Côme, un but de Pongracic a été refusé à la Fiorentina, le défenseur central croate étant en position de hors-jeu sur le coup franc tiré par Mastantuono depuis la gauche, aux trois quarts du terrain. Le but du 2-2, qui aurait permis à l’ancien joueur de Lecce de signer un doublé, a été annulé.





Une vérification de plus de cinq minutes pour les arbitres devant l’écran, l’arbitre vidéo Paterna ne parvenant pas à déterminer à l’aide de la technologie si le but était valable. On lit clairement sur les lèvres de l’arbitre Di Bello : « D’accord, j’attends ».