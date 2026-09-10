Bryan Mbeumo revient sur son parcours de la Ligue 2 à ses débuts en Ligue des champions avec Manchester United

Bryan Mbeumo est sur le point d’atteindre un cap dans sa carrière jeudi soir, lorsque Manchester United recevra Sabah pour son entrée en lice dans la phase de groupes de la Ligue des champions de l’UEFA. L’attaquant camerounais a accompagné l’entraîneur Michael Carrick lors de la conférence de presse d’avant-match pour revenir sur son ascension fulgurante dans le football européen.

Après avoir débuté sa carrière professionnelle en Ligue 2 avec Troyes, Mbeumo a expliqué que le fait de fouler la plus grande scène européenne représentait une immense récompense personnelle.

Le joueur de 27 ans a affiché une immense excitation à l’idée de enfin affronter des adversaires du plus haut niveau continental.