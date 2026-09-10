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Bryan Mbeumo revient sur son parcours de la Ligue 2 à ses débuts en Ligue des champions avec Manchester United
Mbeumo savoure un jalon européen de rêve
Bryan Mbeumo est sur le point d’atteindre un cap dans sa carrière jeudi soir, lorsque Manchester United recevra Sabah pour son entrée en lice dans la phase de groupes de la Ligue des champions de l’UEFA. L’attaquant camerounais a accompagné l’entraîneur Michael Carrick lors de la conférence de presse d’avant-match pour revenir sur son ascension fulgurante dans le football européen.
Après avoir débuté sa carrière professionnelle en Ligue 2 avec Troyes, Mbeumo a expliqué que le fait de fouler la plus grande scène européenne représentait une immense récompense personnelle.
Le joueur de 27 ans a affiché une immense excitation à l’idée de enfin affronter des adversaires du plus haut niveau continental.
- Panoramic by PsnewZ
L’attaquant valide la décision de transfert à Old Trafford
Interrogé sur le fait de savoir si jouer en Ligue des champions justifiait sa décision de rejoindre Manchester United l’été dernier plutôt que d’autres prétendants, Mbeumo a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais douté de la trajectoire du club. Il a révélé que des messages personnels de joueurs cadres avant son arrivée l’avaient convaincu du potentiel d’Old Trafford.
Mbeumo a immédiatement ressenti un lien avec le groupe, ce qui a renforcé sa conviction qu’ils pouvaient accomplir de grandes choses ensemble.
« Venir de Ligue 2 en France pour rejoindre un si grand club ici et jouer en Ligue des champions, c’est une énorme récompense, a déclaré Mbeumo. Je savais que je pouvais avoir de bonnes affinités avec les gars ici et j’étais vraiment convaincu que nous pouvions accomplir quelque chose de bien. »
Un attaquant polyvalent que les changements de poste ne perturbent pas
Mbeumo a répondu avec légèreté après que Carrick l'a taquiné au sujet de ses préférences tactiques, expliquant qu'il se sent à l'aise dans n'importe quel rôle offensif. Ayant joué dans l'axe comme sur les côtés tout au long de sa carrière, l'attaquant a réitéré que la performance compte bien davantage que le poste.
Après avoir inscrit deux buts lors de ses deux dernières sorties, Mbeumo a démontré qu'il était prêt à mener l'attaque de United face à Sabah.
« Je peux être performant que je joue dans l'axe ou sur un côté, donc cela n'a pas vraiment d'importance, a noté Mbeumo. Tant que je peux jouer et être performant pour l'équipe, je suis heureux. »
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Mbeumo se prépare pour une rencontre historique contre Sabah
Admettant qu’il regardait autrefois le tirage au sort de la Ligue des champions à la télévision en tant que supporter, Mbeumo est désormais impatient de découvrir l’atmosphère électrique sous les projecteurs d’Old Trafford. Il s’attend à un test difficile face aux champions d’Azerbaïdjan, Sabah, qui débutent dans la compétition.
Manchester United entend livrer une performance décisive pour lancer sa campagne européenne par une victoire.
Mbeumo a conclu : « Chaque pays et chaque équipe sont différents, et c’est toujours bien d’aller là-bas et de se tester à ce niveau. »
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