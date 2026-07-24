Bruno Fernandes est-il déjà une légende de Manchester United ? Steven Gerrard s’invite dans le débat sur le capitaine des Red Devils et son statut à Old Trafford

Des opportunités d'emprunter cette voie se sont déjà présentées : Fernandes a récemment révélé que Manchester United était ouvert à l'idée d'un transfert vers la Saudi Pro League.

Cette option a finalement été écartée, permettant à l’élégant meneur de jeu de franchir la barre des 300 matchs sous le maillot des Red Devils. Il lui reste toutefois moins de douze mois à courir sur son contrat juteux au « Théâtre des Rêves ».

Des discussions en vue d’une prolongation auraient eu lieu, Manchester United souhaitant désormais conserver les services d’un joueur qui a remporté les titres de « Footballeur de l’année » décerné par la FWA et de « Meilleur joueur de la saison de Premier League » lors de l’exercice 2025-2026.

Fernandes a inscrit l’histoire la saison dernière en délivrant 21 passes décisives en Premier League et en franchissant le cap des 100 buts sous le maillot mancunien, lui qui avait rejoint le club en provenance du Sporting en janvier 2020.

L’international portugais, régulièrement capitaine, a été désigné Joueur de l’année du club à cinq reprises. Il a également soulevé la FA Cup et la Carabao Cup, et disputé deux finales de Ligue Europa.