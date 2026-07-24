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Bruno Fernandes est-il déjà une légende de Manchester United ? Steven Gerrard s’invite dans le débat sur le capitaine des Red Devils et son statut à Old Trafford
Fernandes entre dans l'histoire de la Premier League avec Manchester United
Des opportunités d'emprunter cette voie se sont déjà présentées : Fernandes a récemment révélé que Manchester United était ouvert à l'idée d'un transfert vers la Saudi Pro League.
Cette option a finalement été écartée, permettant à l’élégant meneur de jeu de franchir la barre des 300 matchs sous le maillot des Red Devils. Il lui reste toutefois moins de douze mois à courir sur son contrat juteux au « Théâtre des Rêves ».
Des discussions en vue d’une prolongation auraient eu lieu, Manchester United souhaitant désormais conserver les services d’un joueur qui a remporté les titres de « Footballeur de l’année » décerné par la FWA et de « Meilleur joueur de la saison de Premier League » lors de l’exercice 2025-2026.
Fernandes a inscrit l’histoire la saison dernière en délivrant 21 passes décisives en Premier League et en franchissant le cap des 100 buts sous le maillot mancunien, lui qui avait rejoint le club en provenance du Sporting en janvier 2020.
L’international portugais, régulièrement capitaine, a été désigné Joueur de l’année du club à cinq reprises. Il a également soulevé la FA Cup et la Carabao Cup, et disputé deux finales de Ligue Europa.
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Fernandes doit-il remporter la Premier League ou la Ligue des champions ?
Les plus grands titres lui ont toutefois échappé, tant au niveau national qu’à l’international. Interrogé sur la nécessité d’un titre pour que le « prince » Fernandes devienne un « roi » à Manchester, l’ancien défenseur de Manchester United, Silvestre – s’exprimant en collaboration avec talkSPORT Bet Online Slots – a déclaré àGOAL : « C’est un joueur clé et j’étais heureux qu’il ait décidé de ne pas partir en Arabie saoudite et de rester à Manchester United, de rester fidèle au club dans une période difficile de transition.
« Il est au club depuis plusieurs années, et malgré les difficultés, il a tenu ses promesses en étant désigné meilleur joueur du championnat la saison dernière. Il est donc essentiel qu’il reste et qu’il continue d’aider l’équipe à progresser.
Steven Gerrard est une légende à Liverpool, il n’a jamais remporté la Premier League. Il a gagné la Ligue des champions. Ce serait bien, mais son empreinte à United est déjà considérable.
« Je pense qu’il lui faut un titre, que ce soit le championnat ou la Ligue des champions, pour entrer vraiment dans la légende du club et aux yeux des supporters. Participer à une période de succès, c’est une chose ; gagner des trophées, c’en est une autre. »
Fernandes restera-t-il dans les mémoires à Old Trafford comme l'une des grandes figures de Manchester United ?
L’ex-attaquant des Red Devils Lee Sharpe a confié à GOAL que, malgré l’impact indéniable de Fernandes sous le maillot mancunien, son palmarès reste trop léger pour intégrer le panthéon des légendes d’Old Trafford : « Je pense qu’on se souviendra toujours de lui comme d’un grand joueur de Manchester United. Ce qui lui manque, ce sont les trophées remportés.
Si l’on devait composer le onze de légende du club, figurerait-il dans cette sélection au vu de son palmarès encore léger ? Pourtant, ses passes décisives, ses buts et les rencontres qu’il a fait basculer à lui seul demeurent inestimables. C’est un joueur extraordinaire pour United, mais il lui manque juste quelques trophées. »
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Manchester United négocie actuellement une nouvelle convention salariale avec son capitaine, Fernandes.
Fernandes dispose encore d’une marge de manœuvre pour conquérir le trophée qui l’élèverait au rang de légende. De nombreux observateurs estiment que Manchester United, qui devrait encore renforcer son effectif, est capable de revenir dans la course au titre de Premier League en 2026-2027, le club n’ayant plus dominé le championnat depuis 2013 et la dernière saison de Sir Alex Ferguson à sa tête.
L’entraîneur Michael Carrick a par ailleurs qualifié le club pour la Ligue des champions, offrant aux Red Devils une nouvelle campagne continentale. Le club espère désormais que son capitaine emblématique prolongera son contrat de quelques saisons, alors que les discussions sur les nouvelles conditions sont en cours.
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