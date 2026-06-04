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Brighton et Everton s’intéressent à un ancien milieu de terrain de Chelsea, auteur d’une saison éclatante en Serie A
La Premier League se réintéresse à Casadei
Casadei se retrouve à nouveau dans le viseur des clubs anglais après son impressionnante progression en Italie. Selon Tuttosport, le milieu de terrain de 23 ans a attiré l’attention d’Everton et de Brighton, qui suivent de près ses progrès après une série de performances dominantes sous les couleurs du Torino. Sa capacité à s’adapter rapidement à la vie dans son pays natal a prouvé que le talent dont il avait fait preuve durant sa carrière junior est bel et bien intact.
Les Toffees et les Seagulls suivent avec attention ses performances régulières dans l’un des championnats européens les plus exigeants sur le plan tactique. Passé par le centre de formation de Chelsea et par un prêt à Leicester City, le milieu de terrain connaît déjà les exigences physiques du football anglais. Selon Tuttosport, Everton et Brighton surveilleraient de près sa progression en vue de renforcer leur entrejeu lors du prochain mercato.
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Le milieu de terrain réalise une saison exceptionnelle à Turin.
Depuis son arrivée au Torino en provenance de Chelsea dans le cadre d’un transfert d’environ 13 millions d’euros en février dernier, Casadei s’est imposé comme un pilier du onze de départ. Il s’est épanoui sous la pression de la Serie A, apportant une contribution significative au dispositif tactique des Granata. Ses statistiques témoignent de l’épanouissement d’un milieu de terrain qui a atteint sa maturité, avec 33 apparitions et six buts inscrits depuis le cœur du terrain.
Son entraîneur, Roberto D’Aversa, a rapidement salué son impact, soulignant sa capacité à faire basculer les rencontres : « Casadei peut faire pencher la balance, une qualité rare que peu de joueurs possèdent, à l’image de [Giovanni] Simeone », reconnaissant ainsi le profil unique du milieu de terrain au sein de l’effectif actuel.
Turin affiche une position ferme concernant la vente
Malgré les rumeurs de plus en plus insistantes en provenance d’Angleterre, le Torino n’est pas pressé de se séparer de son joyau. Ayant investi massivement dans ce joueur il y a un peu plus d’un an, le club considère l’international italien des moins de 21 ans comme un pilier de son projet technique à long terme. Il n’est actuellement pas disposé à entamer des négociations, à moins qu’on ne lui présente une offre jugée trop belle pour être refusée.
Idéalement, le club souhaite qu’il poursuive son progression à Turin afin d’accroître encore sa valeur marchande. Par conséquent, un transfert ne sera envisagé que si une offre exceptionnelle est déposée pour le milieu de terrain, le Torino réclamant un montant nettement supérieur à celui déboursé auprès de Chelsea.
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Le point de vue de Casadei sur un retour
Pour l’instant, la situation du joueur reste stable. Rappelons que Casadei a connu des mois difficiles à Stamford Bridge, où il peinait à s’imposer dans un effectif de l’équipe première pléthorique. Son transfert à Turin visait à retrouver confiance et à obtenir un temps de jeu régulier, objectif qu’il a atteint avec succès. Après avoir marqué lors du derby contre la Juventus, il a admis : « Je me suis libéré au fil des minutes », preuve d’un confort grandissant dans les grands rendez-vous.
Si la Premier League continue de fasciner nombre de jeunes Italiens, Casadei se dit satisfait de son parcours actuel en Serie A. Il avait d’ailleurs été ravi de rentrer chez lui l’an dernier, après une expérience londonienne éprouvante. Reste à savoir si Brighton ou Everton réussiront à le convaincre de retenter sa chance en Angleterre, mais la concurrence pour s’attacher ses services ne cesse de croître.