Brighton et Everton s’intéressent à un ancien milieu de terrain de Chelsea, auteur d’une saison éclatante en Serie A

Casadei se retrouve à nouveau dans le viseur des clubs anglais après son impressionnante progression en Italie. Selon Tuttosport, le milieu de terrain de 23 ans a attiré l’attention d’Everton et de Brighton, qui suivent de près ses progrès après une série de performances dominantes sous les couleurs du Torino. Sa capacité à s’adapter rapidement à la vie dans son pays natal a prouvé que le talent dont il avait fait preuve durant sa carrière junior est bel et bien intact.

Les Toffees et les Seagulls suivent avec attention ses performances régulières dans l’un des championnats européens les plus exigeants sur le plan tactique. Passé par le centre de formation de Chelsea et par un prêt à Leicester City, le milieu de terrain connaît déjà les exigences physiques du football anglais. Selon Tuttosport, Everton et Brighton surveilleraient de près sa progression en vue de renforcer leur entrejeu lors du prochain mercato.