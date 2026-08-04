Malgré la volonté de Liverpool de dépenser sans compter, l'énorme valorisation fixée par le PSG a compliqué ce transfert potentiel. Les Parisiens réclameraient entre 140 et 145 millions de livres sterling avant d'envisager sérieusement une vente. Si Barcola serait attiré par le projet d'Anfield, l'écart important entre les valorisations explique pourquoi Liverpool prépare activement des alternatives.

Passer des semaines à négocier avec le PSG sans avancée pourrait laisser Liverpool dans l'urgence en fin de mercato, d'autant que son attaque a déjà besoin de davantage de profondeur et d'imprévisibilité avant la nouvelle saison.