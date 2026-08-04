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Bras de fer sur le transfert à 145 M£ de Liverpool ! L’exigence folle du PSG force Liverpool à activer un surprenant « plan B »
Barcola reste la priorité de Liverpool
Liverpool refuse de laisser sa quête d’un nouvel ailier dépendre entièrement des négociations en cours avec le PSG. Barcola reste le principal candidat pour hériter des responsabilités offensives laissées par Mohamed Salah à Anfield. La vitesse du joueur de 23 ans, sa capacité à provoquer balle au pied et son aptitude à évoluer sur les deux ailes en font un profil tactiquement attractif pour l’entraîneur principal Iraola. Selon CaughtOffside, Liverpool poursuit ses discussions de club à club avec le PSG et est prêt à investir environ 100 millions d’euros sur l’international français.
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Le PSG réclame une indemnité de transfert élevée
Malgré la volonté de Liverpool de dépenser sans compter, l'énorme valorisation fixée par le PSG a compliqué ce transfert potentiel. Les Parisiens réclameraient entre 140 et 145 millions de livres sterling avant d'envisager sérieusement une vente. Si Barcola serait attiré par le projet d'Anfield, l'écart important entre les valorisations explique pourquoi Liverpool prépare activement des alternatives.
Passer des semaines à négocier avec le PSG sans avancée pourrait laisser Liverpool dans l'urgence en fin de mercato, d'autant que son attaque a déjà besoin de davantage de profondeur et d'imprévisibilité avant la nouvelle saison.
Le jeune prodige brésilien émerge comme le plan B
L’attaquant de Bournemouth Rayan est apparu comme la principale alternative de Liverpool si le dossier Barcola venait à capoter. Liverpool aurait déjà trouvé un accord de principe sur les conditions personnelles avec l’ailier de 20 ans.
Le Brésilien connaît déjà le style exigeant d’Iraola et apporterait vitesse, puissance et un potentiel de développement considérable sur le flanc droit. Rayan a réalisé une deuxième partie de saison impressionnante en Premier League, avec sept contributions décisives en 15 matches après son arrivée sur la côte sud au début de l’année.
- AFP
Autres options envisagées
Le mercato estival de Liverpool a déjà amené le défenseur Jeremy Jacquet et l’ailier Victor Munoz à Anfield, mais aucune de ces deux arrivées ne comble totalement le vide en matière de créativité et de buts laissé par Salah.
Par conséquent, un autre attaquant de haut niveau est encore nécessaire avant que l’effectif ne puisse être considéré comme prêt à lutter pour le titre. Si les opérations Barcola ou Rayan ne peuvent pas être conclues, le club garde d’autres options actives.
Yankuba Minteh reste une autre option de poids, tandis que Matias Fernandez-Pardo, de Lille, offre de la polyvalence sur tout le front de l’attaque, alors que le club évalue méticuleusement le marché.
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