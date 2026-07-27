Bradley Barcola souhaite rejoindre la Premier League : la cible de Liverpool et d’Arsenal informe le PSG de sa décision de transfert

Barcola, la pépite du Paris Saint-Germain, a créé la surprise au Parc des Princes en rejetant une offre de prolongation de contrat. Sous contrat avec le champion de Ligue 1 jusqu’en 2028, l’ailier de 23 ans a fait savoir qu’il était prêt pour un nouveau challenge.

Selon Sky Sport, la situation a rapidement évolué et l’ailier a déjà notifié sa décision à la direction du club. Cette issue place le PSG dans une position délicate, le club considérant l’ancien produit du centre de formation lyonnais comme un pilier de son projet à long terme, aux côtés de joueurs tels que Désiré Doué.

Son refus d'apposer sa signature a immédiatement attiré l'élite européenne, prête à tester la détermination du club parisien, d'autant que le joueur aurait déjà trouvé un accord personnel avec Liverpool.



