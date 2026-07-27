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Bradley Barcola souhaite rejoindre la Premier League : la cible de Liverpool et d’Arsenal informe le PSG de sa décision de transfert
Barcola refuse le nouveau contrat proposé par le PSG.
Barcola, la pépite du Paris Saint-Germain, a créé la surprise au Parc des Princes en rejetant une offre de prolongation de contrat. Sous contrat avec le champion de Ligue 1 jusqu’en 2028, l’ailier de 23 ans a fait savoir qu’il était prêt pour un nouveau challenge.
Selon Sky Sport, la situation a rapidement évolué et l’ailier a déjà notifié sa décision à la direction du club. Cette issue place le PSG dans une position délicate, le club considérant l’ancien produit du centre de formation lyonnais comme un pilier de son projet à long terme, aux côtés de joueurs tels que Désiré Doué.
Son refus d'apposer sa signature a immédiatement attiré l'élite européenne, prête à tester la détermination du club parisien, d'autant que le joueur aurait déjà trouvé un accord personnel avec Liverpool.
- Getty
Liverpool mène la danse pour s'attacher les services de la star française.
Liverpool a fait de Barcola sa principale cible offensive afin de renforcer ses options offensives pour la nouvelle saison. Les Reds ont déjà pris contact avec l’entourage du joueur et les dirigeants du PSG pour étudier la faisabilité de ce transfert.
Les dirigeants de Merseyside seraient prêts à lui proposer un salaire conséquent, de nature à l’installer parmi les joueurs les mieux rémunérés du club en cas d’issue positive.
Selon le journaliste Florian Plettenberg, des pourparlers sont en cours avec l’entourage du joueur, depuis l’annonce de la non-reconduction de son contrat. Si Arsenal a aussi manifesté son intérêt pour renforcer son couloir offensif et pousser Bukayo Saka et Gabriel Martinelli, Liverpool met les bouchées doubles pour finaliser l’opération avant la clôture du mercato.
Un transfert à 170 millions d’euros se profile
Obtenir la signature de Barcola s’annonce ardu et onéreux pour tout prétendant. D’après RMC Sport, le PSG aurait fixé une valeur stupéfiante de 170 millions d’euros pour le joueur, un montant qui l’installerait parmi les transferts les plus chers de l’histoire du football.
Ce prix astronomique reflète l’envolée de sa cote après une saison où il a étincelé par sa vitesse, son efficacité devant le but et ses dribbles, aussi bien en Ligue 1 qu’en Coupe d’Europe.
Si Liverpool et les autres prétendants pourraient hésiter à s’aligner immédiatement sur une telle somme, la position ferme de Barcola, qui refuse de prolonger son contrat, pourrait contraindre le PSG à revoir ses exigences financières.
- AFP
Bilan et perspectives
L’ascension de Barcola suscite l’intérêt des grands clubs depuis deux ans. Le Bayern Munich, séduit par ce jeune attaquant droitier, l’avait même identifié comme l’homme de la situation pour son système de jeu ; un transfert avait été envisagé, avant de tomber à l’eau.
Ses prestations sous le maillot de l’équipe de France lors des grands tournois internationaux n’ont fait qu’accroître sa valeur marchande et élargir le cercle de ses prétendants sur le Vieux Continent.
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