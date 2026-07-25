Goal.com
En direct€50
Ayyoub Bouaddi Morocco GFXGetty/GOAL
Karim Malim

Traduit par

Bouadi et le casse-tête Rodri : comment Manchester City se prépare à tous les scénarios

FEATURES
A. Bouaddi
Rodri
Hull vs Manchester United
Hull
Manchester United
Premier League
Arsenal vs Manchester City
Arsenal
Manchester City
Community Shield
E. Maresca
Maroc
Espagne
Angleterre
Pays de Galles
Italie

Le plus grand casse-tête de Maresca

Manchester City entre dans l'une des périodes les plus délicates de son histoire récente, après avoir tourné la page de l'ère Pep Guardiola qui aura duré une décennie complète, le club entamant un nouveau chapitre sous la direction d'Enzo Maresca.

Entre la reconstruction de l'effectif, le départ de plusieurs des plus grandes stars du « triplé » historique et les doutes grandissants autour de l'avenir de Rodri, l'ancien champion d'Angleterre se retrouve face à une décision qui pourrait dessiner les contours de son nouveau projet pour les années à venir.

Le club va-t-il conserver l'un des meilleurs milieux de terrain au monde malgré sa blessure et la fin prochaine de son contrat ? Ou saisira-t-il l'occasion de réaliser une importante plus-value au vu de l'intérêt du Real Madrid ? Et surtout, à quoi ressemblera le milieu de terrain de Maresca, que Rodri reste ou parte ?

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH63-CHELSEA-PSGAFP

    Phase de transition et changements majeurs

    Manchester City traverse une phase de transition marquée par les défis et les changements. Remplacer un entraîneur qui a réussi à diriger l'équipe pendant dix ans n'est pas une tâche aisée, surtout avec des signes évidents d'une reconstruction complète de l'effectif.

    L'été actuel a été marqué par le départ de quatre piliers essentiels qui ont contribué au sacre historique du triplé lors de la saison 2022-2023, à savoir Manuel Akanji, Nathan Aké, Bernardo Silva et John Stones.

    En contrepartie, le club a renforcé ses rangs en recrutant Elliot Anderson pour 116 millions de livres sterling, en plus du talent anglais Jeremy Monga, âgé de 17 ans. Mais les changements pourraient ne pas s'arrêter là.

    Après avoir mené la sélection d'Espagne au sacre en Coupe du monde, Rodri se prépare à subir une opération au dos, alors qu'il ne lui reste plus qu'une seule année de contrat avec Manchester City, dans un contexte de spéculations grandissantes autour de son avenir.

    Bien que la durée de son absence des terrains ne soit pas encore claire, Enzo Maresca a tranché lors de sa première conférence de presse, affirmant sa volonté de conserver la star espagnole.

    Cependant, les informations reliant le Real Madrid à un possible transfert de Rodri ouvrent la porte à de nombreuses interrogations : City va-t-il s'accrocher à son joueur ? Ou préférera-t-il le vendre après son rétablissement et tirer un bénéfice financier de l'opération ?

    • Publicité
  • Manchester City FC v Al Ain FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Pourquoi Maresca tient-il à Rodri ?

    Lorsque Rodri est revenu de sa rupture du ligament croisé antérieur la saison dernière, nombreux étaient ceux qui doutaient de sa capacité à retrouver le niveau qui avait fait de lui l'un des meilleurs joueurs du monde.

    Mais Pep Guardiola, lui, était confiant quant à son retour, déclarant en octobre dernier : « Lors de la Coupe du monde, nous verrons la meilleure version de Rodri, et la saison prochaine, nous verrons également la meilleure version de lui. »

    Et de fait, le joueur a confirmé la justesse de ces prévisions après avoir mené la sélection espagnole au sacre en Coupe du monde et remporté le trophée de meilleur joueur de la compétition.

    Interrogé sur l'avenir de Rodri, Maresca n'a pas hésité à répondre : « N'importe quel entraîneur au monde aimerait avoir un joueur comme Rodri, car c'est un joueur exceptionnel. Il subira une opération lundi, il a désormais besoin de repos et de récupération, puis il nous reviendra. »

    Ces déclarations confirment que le plan principal du club consiste à conserver l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, tout en préparant des solutions de remplacement pour parer à tout scénario.

  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Comment Maresca va-t-il construire son milieu de terrain ?

    Dans le cadre des plans futurs du club, Elliot Anderson s'impose comme l'un des éléments les plus importants du nouveau projet. Manchester City continue par ailleurs de suivre le milieu de terrain marocain de Lille, Ayoub Bouaddi (18 ans), qui a attiré l'attention lors de sa participation avec la sélection du Maroc à la Coupe du monde.

    Le club recherche de jeunes joueurs dotés d'une souplesse tactique et capables d'occuper plusieurs positions au sein d'un système fondé sur la possession et le placement.

    Mais pour comprendre le rôle de Rodri, d'Anderson et peut-être de Bouaddi, il faut d'abord saisir la philosophie de Maresca. L'entraîneur italien est l'un des plus fervents partisans du « jeu de position » et compare le football au jeu d'échecs.

    Maresca déclare : « Il y a beaucoup de points communs entre les deux. Le plus important, c'est la réflexion tactique et le placement correct. » Sa philosophie repose sur un schéma offensif proche du 3-2-2-3, fondé sur des permutations de positions permanentes.

    L'un des principaux atouts de Rodri réside dans sa capacité à occuper plusieurs postes au sein de ce schéma tactique. Durant la Coupe du monde, il reculait au cœur de la défense lorsqu'Aymeric Laporte progressait avec le ballon, puis revenait au poste de sentinelle avant de se projeter vers l'avant en cas de besoin.

    La méthode de Maresca repose sur une grande souplesse tactique, l'équipe passant d'un dispositif défensif en 4-4-2 à une organisation offensive en 3-2-2-3, selon ce qu'a rapporté la radiotélévision britannique « BBC ».

    Lors de la saison du triplé, John Stones montait du cœur de la défense pour venir épauler Rodri au milieu de terrain, une idée dont Maresca fut l'un des architectes lorsqu'il occupait le poste d'entraîneur adjoint de Guardiola.

    Il a également appliqué le même concept à Chelsea, en utilisant Moisés Caicedo comme arrière droit se transformant, pendant la possession, en milieu défensif, conférant ainsi à l'équipe une supériorité numérique dans l'axe.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARGAFP

    Pourquoi Anderson est-il une recrue idéale ?

    La valeur d'Elliot Anderson réside dans sa capacité à évoluer à plus d'un poste. Au cours de sa carrière, il a occupé différents rôles au milieu de terrain et en attaque, et il reculait avec la sélection anglaise pour former une ligne défensive à cinq lors des pertes de balle.

    Aux côtés de Rodri, Anderson peut jouer en tant que sentinelle, ce qui permet à l'Espagnol de se projeter vers l'avant, ou inversement. Les deux hommes peuvent également permuter continuellement leurs rôles pour préserver l'équilibre de l'équipe, notamment lorsque des défenseurs comme Marc Guéhi ou Josko Gvardiol montent avec le ballon.

    Manchester City espère qu'Anderson reproduira le succès qu'avait connu par le passé la collaboration entre Rodri et Bernardo Silva, grâce à la multiplicité de ses rôles et à sa capacité à accomplir différentes tâches tactiques.

    Ayoub Bouaddi possède lui aussi des caractéristiques similaires à celles d'Anderson. Il a joué au poste de milieu défensif, d'arrière droit et d'axial, et se distingue par sa solidité défensive et son calme dans la construction du jeu. Ses rôles ressemblent en grande partie à ce que proposait John Stones au sein du dispositif de Manchester City.

    Le club mise sur le recrutement de joueurs intelligents, capables d'occuper plus d'un poste, ce qui offre à Maresca une grande flexibilité tactique, à l'image de ce que propose Luis Enrique avec le Paris Saint-Germain. Mais atteindre ce niveau nécessite du temps et un long travail technique.

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Pourquoi City courtise-t-il Bouaddi ?

    Ayoub Bouaddi est lié à Lille par un contrat qui court jusqu'à l'été 2029, après avoir signé un nouveau bail en décembre dernier, mais tous les indicateurs confirment qu'un maintien de longue durée au stade Pierre-Mauroy semble peu probable.

    Avec l'intérêt grandissant des grands d'Europe, le club lillois a désormais conscience que conserver son joyau ne sera pas une tâche aisée, surtout si l'offre financière adéquate se présente.

    Alors qu'Ayoub Bouaddi est en passe de s'imposer parmi les milieux de terrain montants les plus en vue d'Europe, les discussions autour de son avenir se multiplient, sur fond d'intérêt croissant des cadors du continent.

    Lille ne verrait pas d'inconvénient à étudier l'idée de vendre le joueur s'il recevait l'offre appropriée, mais le montant réclamé pourrait rendre la conclusion de l'opération extrêmement difficile pour de nombreux clubs.

    Les estimations indiquent que Lille pourrait réclamer près de 100 millions d'euros, une somme qui reflète la conviction du club selon laquelle Bouaddi n'est pas seulement un talent prometteur, mais l'un des jeunes joueurs les plus précieux du football européen.

    Malgré ce coût élevé, Manchester City se distingue comme le club le plus sérieux dans la course à son recrutement. Les Citizens placent Bouaddi en tête de leurs priorités sur le marché des transferts et attendent que le joueur tranche sur son avenir dans la période à venir.

    Selon les informations, certains clubs se seraient dits prêts à acheter le joueur tout en lui permettant de rester à Lille une saison supplémentaire afin de poursuivre sa progression, mais Manchester City préfère l'enrôler immédiatement et l'intégrer directement à l'effectif de l'équipe première, d'autant que le poste au milieu de terrain représente l'une de ses principales priorités lors du mercato actuel.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    Et si Rodri partait ?

    La présence de Rodri reste la meilleure option pour Manchester City. Le joueur possède une expérience exceptionnelle dans la lecture du jeu, le placement et la gestion du rythme de la rencontre, autant de qualités qu'Anderson et les nouvelles recrues pourraient mettre des années à acquérir.

    La meilleure preuve en est peut-être que Rodri lui-même a eu besoin de plusieurs saisons avant de devenir le véritable leader du milieu de terrain de City, après avoir beaucoup appris aux côtés de Fernandinho.

    Malgré cela, Maresca a déjà démontré par le passé sa capacité à repositionner des joueurs à de nouveaux postes, comme il l'a fait avec John Stones, Moisés Caicedo, Marc Cucurella et d'autres.

    C'est pourquoi, que Rodri reste ou parte, le technicien italien cherche à bâtir une équipe plus variée sur le plan humain, avec un effectif comptant un plus grand nombre de joueurs capables de tenir différents rôles, ce qui représente une nette évolution par rapport à la philosophie de Guardiola, qui reposait souvent sur un groupe restreint.

    Au final, l'avenir de Rodri sera peut-être le sujet le plus marquant de cet été, mais ce n'est pas la seule question au sein de Manchester City, car la réussite du projet de Maresca dépendra de sa capacité à construire un système collectif souple, apte à rivaliser aussi bien avec la présence de la star espagnole qu'en cas de son départ.

Community Shield
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Premier League
Hull crest
Hull
HUL
Manchester United crest
Manchester United
MUN