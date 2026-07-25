Bouadi et le casse-tête Rodri : comment Manchester City se prépare à tous les scénarios

Manchester City traverse une phase de transition marquée par les défis et les changements. Remplacer un entraîneur qui a réussi à diriger l'équipe pendant dix ans n'est pas une tâche aisée, surtout avec des signes évidents d'une reconstruction complète de l'effectif.

L'été actuel a été marqué par le départ de quatre piliers essentiels qui ont contribué au sacre historique du triplé lors de la saison 2022-2023, à savoir Manuel Akanji, Nathan Aké, Bernardo Silva et John Stones.

En contrepartie, le club a renforcé ses rangs en recrutant Elliot Anderson pour 116 millions de livres sterling, en plus du talent anglais Jeremy Monga, âgé de 17 ans. Mais les changements pourraient ne pas s'arrêter là.

Après avoir mené la sélection d'Espagne au sacre en Coupe du monde, Rodri se prépare à subir une opération au dos, alors qu'il ne lui reste plus qu'une seule année de contrat avec Manchester City, dans un contexte de spéculations grandissantes autour de son avenir.

Bien que la durée de son absence des terrains ne soit pas encore claire, Enzo Maresca a tranché lors de sa première conférence de presse, affirmant sa volonté de conserver la star espagnole.

Cependant, les informations reliant le Real Madrid à un possible transfert de Rodri ouvrent la porte à de nombreuses interrogations : City va-t-il s'accrocher à son joueur ? Ou préférera-t-il le vendre après son rétablissement et tirer un bénéfice financier de l'opération ?