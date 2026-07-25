Bouadi et le casse-tête Rodri : comment Manchester City se prépare à tous les scénarios

Dans le cadre des plans futurs du club, Elliot Anderson s'impose comme l'un des éléments les plus importants du nouveau projet. Manchester City continue par ailleurs de suivre le milieu de terrain marocain de Lille, Ayoub Bouaddi (18 ans), qui a attiré l'attention lors de sa participation avec la sélection du Maroc à la Coupe du monde.
Le club recherche de jeunes joueurs dotés d'une souplesse tactique et capables d'occuper plusieurs positions au sein d'un système fondé sur la possession et le placement.
Mais pour comprendre le rôle de Rodri, d'Anderson et peut-être de Bouaddi, il faut d'abord saisir la philosophie de Maresca. L'entraîneur italien est l'un des plus fervents partisans du « jeu de position » et compare le football au jeu d'échecs.
Maresca déclare : « Il y a beaucoup de points communs entre les deux. Le plus important, c'est la réflexion tactique et le placement correct. » Sa philosophie repose sur un schéma offensif proche du 3-2-2-3, fondé sur des permutations de positions permanentes.
L'un des principaux atouts de Rodri réside dans sa capacité à occuper plusieurs postes au sein de ce schéma tactique. Durant la Coupe du monde, il reculait au cœur de la défense lorsqu'Aymeric Laporte progressait avec le ballon, puis revenait au poste de sentinelle avant de se projeter vers l'avant en cas de besoin.
La méthode de Maresca repose sur une grande souplesse tactique, l'équipe passant d'un dispositif défensif en 4-4-2 à une organisation offensive en 3-2-2-3, selon ce qu'a rapporté la radiotélévision britannique « BBC ».
Lors de la saison du triplé, John Stones montait du cœur de la défense pour venir épauler Rodri au milieu de terrain, une idée dont Maresca fut l'un des architectes lorsqu'il occupait le poste d'entraîneur adjoint de Guardiola.
Il a également appliqué le même concept à Chelsea, en utilisant Moisés Caicedo comme arrière droit se transformant, pendant la possession, en milieu défensif, conférant ainsi à l'équipe une supériorité numérique dans l'axe.