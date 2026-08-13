Pau Cubarsi, la star du Barça, est devenu le grand favori pour remporter le Golden Boy 2026.

Cubarsi a fortement attiré l'attention après ses brillantes performances avec Barcelone et la sélection espagnole. À 19 ans, le joueur figure parmi les dix meilleurs joueurs au classement du Ballon d'Or et occupe la tête du classement du Golden Boy 2026.

Le journal Sport a indiqué : « Dans la dernière mise à jour du classement du prix du meilleur jeune joueur du monde, publiée ce jeudi, Cubarsi a pris la tête avec 700 points d'avance sur son coéquipier Lamine Yamal, qui l'avait remporté en 2024. »

La troisième place du podium est complétée par la dernière recrue estivale du Real Madrid, Yan Diomandé, arrivé dans la capitale espagnole pour 125 millions d'euros fixes, auxquels s'ajoutent 15 millions d'euros de variables.

Warren Zaïre-Emery, la star du Paris Saint-Germain, occupe la troisième place, avec 6 000 points de retard sur le défenseur de Barcelone.

Par ailleurs, le Marocain Ayoub Bouaddi, qui pourrait être une doublure de Rodri à Manchester City, occupe la cinquième place.