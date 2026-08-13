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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Bouaddi cinquième : un joueur du Barça devance Yamal et Diomandé pour décrocher un trophée prometteur

LaLiga
Real Madrid
FC Barcelone
A. Bouaddi
Maroc
Yan Diomandé
P. Cubarsi
L. Yamal
Espagne
Maroc

Pau Cubarsi, la star du Barça, est devenu le grand favori pour remporter le Golden Boy 2026.

Cubarsi a fortement attiré l'attention après ses brillantes performances avec Barcelone et la sélection espagnole. À 19 ans, le joueur figure parmi les dix meilleurs joueurs au classement du Ballon d'Or et occupe la tête du classement du Golden Boy 2026.

Le journal Sport a indiqué : « Dans la dernière mise à jour du classement du prix du meilleur jeune joueur du monde, publiée ce jeudi, Cubarsi a pris la tête avec 700 points d'avance sur son coéquipier Lamine Yamal, qui l'avait remporté en 2024. »

La troisième place du podium est complétée par la dernière recrue estivale du Real Madrid, Yan Diomandé, arrivé dans la capitale espagnole pour 125 millions d'euros fixes, auxquels s'ajoutent 15 millions d'euros de variables.

Warren Zaïre-Emery, la star du Paris Saint-Germain, occupe la troisième place, avec 6 000 points de retard sur le défenseur de Barcelone.

Par ailleurs, le Marocain Ayoub Bouaddi, qui pourrait être une doublure de Rodri à Manchester City, occupe la cinquième place.

  • Marc Bernal Barcelona 2025Getty Images

    Marc Bernal rivalise avec Cubarsí et Lamine Yamal

    Outre Cubarsí et Lamine Yamal, le Barça compte un autre joueur dans la liste des 100 meilleurs joueurs : Marc Bernal, qui occupe la vingtième place du classement.

    Quant au Real Madrid, il compte également 3 joueurs dans la liste. Aux côtés de Diomande, on retrouve Endrick à la huitième place, tandis que Thiago Pitarch occupe la quarantième place.

    En ce qui concerne les clubs les plus représentés, Porto domine seul la liste avec 5 joueurs parmi les nominés.

    La Premier League anglaise, elle, rassemble le plus grand nombre de joueurs dans la liste des 100 meilleurs joueurs, avec 26 joueurs.

    Le championnat espagnol occupe la cinquième place avec 8 joueurs, derrière le championnat allemand avec 18 joueurs, le championnat français avec 14 joueurs et le championnat italien avec 9 joueurs.

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  • Date de la cérémonie du Golden Boy 2026

    Le prix du Golden Boy 2026 est réservé aux joueurs nés à partir de 2006 et évoluant dans les 25 meilleurs championnats européens.

    Le trophée doit être remis le 26 octobre prochain à Londres, avec Pau Cubarsi comme grand favori pour remporter une récompense marquée par la domination des joueurs du Barça au cours des cinq dernières années.

    Le prix a en effet été remporté par Pedri en 2021, Gavi en 2022 et Lamine Yamal en 2024.

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