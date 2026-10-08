Par un message sur les réseaux sociaux, Fabio Borini annonce qu’il met un terme à sa carrière : "Tout a commencé par un vol. Quand j’avais 16 ans. Un vol passé entièrement les larmes aux yeux pour entamer le voyage de ma carrière sans véritable destination en dehors de mes rêves à réaliser.





À partir de ce jour, j’ai commencé à me construire sans savoir ce qu’il adviendrait de cet enfant à la mentalité forte. J’ai commencé à construire mes rêves dans ma tête et j’ai fini par les transformer en ma réalité.





Cette même réalité qui, aujourd’hui, va changer pour toujours. La réalité qui a façonné mon passé, mon présent et mon futur. Aujourd’hui, comme ce jour-là assis dans l’avion pour Londres, je ressens les mêmes émotions pour ce que je serai.





Peur.

Bonheur.

Courage.

Incertitude.

Rêves.

Succès.

Passion.

Sacrifices.





Je tiens à remercier cet enfant qui n’a jamais cessé d’y croire. Cet homme qui, désormais, continuera à croire en la prochaine opportunité, sans le ballon au bout des pieds, pour toujours.





MERCI. MERCI FOOTBALL".







