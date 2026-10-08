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Grafica Cm BoriniGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Borini prend sa retraite : « Tout a commencé par un vol. Merci, football »

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L’attaquant né en 1991, ancien de Parme, de la Roma, du Milan, de Vérone et de la Sampdoria, prend sa retraite

Par un message sur les réseaux sociaux, Fabio Borini annonce qu’il met un terme à sa carrière : "Tout a commencé par un vol. Quand j’avais 16 ans. Un vol passé entièrement les larmes aux yeux pour entamer le voyage de ma carrière sans véritable destination en dehors de mes rêves à réaliser.


À partir de ce jour, j’ai commencé à me construire sans savoir ce qu’il adviendrait de cet enfant à la mentalité forte. J’ai commencé à construire mes rêves dans ma tête et j’ai fini par les transformer en ma réalité.


Cette même réalité qui, aujourd’hui, va changer pour toujours. La réalité qui a façonné mon passé, mon présent et mon futur. Aujourd’hui, comme ce jour-là assis dans l’avion pour Londres, je ressens les mêmes émotions pour ce que je serai.


Peur.

Bonheur.

Courage.

Incertitude.

Rêves.

Succès.

Passion.

Sacrifices.


Je tiens à remercier cet enfant qui n’a jamais cessé d’y croire. Cet homme qui, désormais, continuera à croire en la prochaine opportunité, sans le ballon au bout des pieds, pour toujours.


MERCI. MERCI FOOTBALL".



  • LA CARRIÈRE

    Borini, né en 1991, a porté au cours de sa carrière les maillots de Chelsea, Swansea City, Parme, Roma, Liverpool, Sunderland, Milan, Vérone, Fatih Karagümrük, Sampdoria et Salford City, pour un total de 413 matches et 98 buts en tant que professionnel. Il compte également une sélection avec l’Italie en 2012 et un palmarès comprenant une Premier League et une FA Cup (toutes deux remportées en 2010 avec Chelsea).

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