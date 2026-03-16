BordoCam Inter-Atalanta, Frattesi à Scalvini : « Tu m'as eu, je te le jure sur ma mère. » Puis à Manganiello : « Pas même un contrôle ? Mais comment faites-vous ? »

L'un des incidents les plus controversés de tout le week-end de Serie A.

La non-attribution d'un penalty lors du match Inter-Atalanta suite au contact entre Davide Frattesi et Giorgio Scalvini (dans le déroulement de l'action, le défenseur de l'équipe de Raffaele Palladino semble toucher en retard la jambe du joueur nerazzurro de Cristian Chivu) laisse des traces importantes et suscite de nombreuses discussions à ce sujet.

DAZN a tenté d'apporter des éclaircissements sur ce qui s'est passé sur la pelouse de San Siro à travers un aperçu de ce qui sera diffusé dans l'émission BordoCam de Davide Bernardi.