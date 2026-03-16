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Frattesi Inter AtalantaGetty Images
Gabriele Stragapede

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BordoCam Inter-Atalanta, Frattesi à Scalvini : « Tu m'as eu, je te le jure sur ma mère. » Puis à Manganiello : « Pas même un contrôle ? Mais comment faites-vous ? »

Les premiers extraits des échanges sur le terrain entre les deux joueurs lors de l'épisode le plus controversé du match Inter-Atalanta.

L'un des incidents les plus controversés de tout le week-end de Serie A.

La non-attribution d'un penalty lors du match Inter-Atalanta suite au contact entre Davide Frattesi et Giorgio Scalvini (dans le déroulement de l'action, le défenseur de l'équipe de Raffaele Palladino semble toucher en retard la jambe du joueur nerazzurro de Cristian Chivu) laisse des traces importantes et suscite de nombreuses discussions à ce sujet.

DAZN a tenté d'apporter des éclaircissements sur ce qui s'est passé sur la pelouse de San Siro à travers un aperçu de ce qui sera diffusé dans l'émission BordoCam de Davide Bernardi.

  • L'ÉPISODE

    Rappelons-nous l'épisode du Meazza.

     Nous sommes à la 87e minute du match et un ballon arrive dans la surface de réparation de l'Atalanta, sur lequel se jettent à la fois Frattesi et Scalvini : d'après les images de DAZN, le joueur nerazzurro devance le défenseur central bergamasque qui heurte la jambe du milieu de terrain azzurro, provoquant un contact.

    L'arbitre Manganiello décide de ne pas intervenir, de ne pas siffler et de laisser le jeu se poursuivre. Le jeu continue, le ballon sort et, finalement, le VAR intervient : après examen par la salle de Lissone, il est décidé que la décision sur le terrain est la bonne et le match reprend avec un dégagement de Carnesecchi.

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  • L'AVANT-PREMIÈRE DE BORDOCAM

    Dans l'émission « Fuoriclasse », un extrait de « BordoCam» a été diffusé, montrant les premiers échanges entre Frattesi et Scalvini : « Scalvo, tu m'as touché. Je te le jure sur ma mère », ce à quoi le défenseur central a répondu : « Je n'ai pas tiré, j'étais immobile ».

    Puis Frattesi s'est adressé à Manganiello : « Contrôle-le, regarde-le. Pas même un contrôle ? Mais comment faites-vous ? ».

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