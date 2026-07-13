Bono et Schober sont meilleurs que lui… Martinez sauvera-t-il sa réputation face à l’Angleterre ?

Il suffit de se remémorer les dernières secondes de la finale de la Coupe du monde 2022 pour mesurer l’importance de Martínez. Son arrêt réflexe face à Randal Kolo Muani, suivi de sa parade sur le penalty de Kingsley Coman, ont propulsé ce gardien, jusque-là prêté à des clubs européens de second plan, au rang de héros national.

Mais lors de la Coupe du monde 2026, le scénario a été bien différent. En huitièmes de finale face à l’Égypte, Mostafa Shouber a réalisé dix arrêts, contre seulement quatre pour Martínez. Si l’Argentine a bien validé son billet pour le tour suivant, les statistiques racontent une autre histoire : tandis que le portier égyptien signait une performance XXL, le champion du monde a conclu la rencontre avec des chiffres bien en deçà de sa réputation.

Le portier en a convenu : après la rencontre, il a reconnu ne pas avoir apporté à son équipe l’aide qu’il aurait souhaité, une déclaration rare pour un gardien habituellement armé d’une confiance absolue et d’une capacité à s’imposer dans les grands rendez-vous.

La fracture au doigt subie avant la finale de la Ligue Europa avec Aston Villa, environ un mois avant le Mondial, peut expliquer en partie ce passage à vide, sans pour autant tout justifier.