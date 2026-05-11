Goal.com
En directBillets
Athletic Club v Valencia CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduit par

Bonne nouvelle pour l'Espagne : Nico Williams a évité une blessure grave et devrait être opérationnel pour la Coupe du monde avec la Roja

N. Williams
Espagne
Irak
Matchs Amicaux
Cap-Vert
Coupe du monde

Bonne nouvelle pour Nico Williams : les examens médicaux ont écarté tout risque de forfait pour la Coupe du monde. Victime d’une lésion aux ischio-jambiers lors du match entre l’Athletic Club et Valence, l’ailier devrait être rétabli à temps pour le tournoi nord-américain.

  • Bonne nouvelle : les examens médicaux ont permis d’écarter toute lésion tendineuse grave.

    Bonne nouvelle pour l'Athletic Club et la sélection espagnole : les examens médicaux de Williams ont écarté toute lésion grave.

    L’ailier a passé un scanner lundi matin qui a permis d’écarter toute lésion grave au tendon d’Achille, confirmant notamment que celui-ci n’était pas touché. C’était la principale inquiétude des médecins du club et du staff de l’équipe nationale après que le joueur ait dû quitter le terrain en première mi-temps du match de Liga disputé par son équipe à San Mamés.

    Selon Marca, le protocole de soins prévoit environ trois semaines d’arrêt, ce qui rassure le sélectionneur Luis de la Fuente : le MVP de la finale de l’Euro 2024 devrait donc être opérationnel lorsque la liste des joueurs pour la Coupe du monde sera dévoilée.

    • Publicité
  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Le premier match de l'Espagne à la Coupe du monde approche

    Selon ce calendrier de rétablissement optimiste, Williams devrait théoriquement être prêt pour le premier match de l’Espagne en Coupe du monde, contre le Cap-Vert, le 15 juin. Même s’il pourrait manquer la rencontre amicale de préparation face à l’Irak le 4 juin, il est attendu qu’il rejoigne le groupe pour la phase de préparation aux États-Unis.

    De la Fuente se disait prêt à attendre son retour même au prix de deux premières journées de compétition, mais cette prudence pourrait désormais s’avérer inutile.

    Néanmoins, face à un premier adversaire à sa portée, le staff technique pourrait décider de l’intégrer progressivement à la compétition. Une présence dès le coup d’envoi du tournoi aux États-Unis, encore impensable il y a 24 heures, devient désormais envisageable.

  • L'Espagne doit faire face à une liste de blessés qui ne cesse de s'allonger

    De la Fuente traverse actuellement une période d’incertitude concernant plusieurs éléments clés de son attaque. Outre les interrogations sur Nico, le sélectionneur espagnol surveille de près l’état de forme de Lamine Yamal et Mikel Merino, eux aussi confrontés à de légers pépins physiques.

    Le staff technique s’attache à préserver l’ossature de l’équipe victorieuse en Allemagne afin d’aborder sereinement la grande compétition mondiale.

    Victor Muñoz, également convoqué pour la première fois, est surveillé après une légère lésion au mollet, jugée moins sérieuse que les autres.


  • Real Sociedad v Athletic Club - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Les ajustements réalisés par l'Athletic Club en fin de saison

    Pour l'Athletic Club, la nouvelle est mitigée. Si le club se réjouit que sa star ait échappé à une longue indisponibilité, cette blessure met toutefois un terme à la participation de Nico à la fin du championnat d'Espagne.

    Ernesto Valverde va donc devoir trouver des solutions sur les ailes si les Lions veulent terminer la saison en beauté sans leur arme offensive la plus redoutable.