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Bonne nouvelle pour l'Espagne : Nico Williams a évité une blessure grave et devrait être opérationnel pour la Coupe du monde avec la Roja
Bonne nouvelle : les examens médicaux ont permis d’écarter toute lésion tendineuse grave.
Bonne nouvelle pour l'Athletic Club et la sélection espagnole : les examens médicaux de Williams ont écarté toute lésion grave.
L’ailier a passé un scanner lundi matin qui a permis d’écarter toute lésion grave au tendon d’Achille, confirmant notamment que celui-ci n’était pas touché. C’était la principale inquiétude des médecins du club et du staff de l’équipe nationale après que le joueur ait dû quitter le terrain en première mi-temps du match de Liga disputé par son équipe à San Mamés.
Selon Marca, le protocole de soins prévoit environ trois semaines d’arrêt, ce qui rassure le sélectionneur Luis de la Fuente : le MVP de la finale de l’Euro 2024 devrait donc être opérationnel lorsque la liste des joueurs pour la Coupe du monde sera dévoilée.
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Le premier match de l'Espagne à la Coupe du monde approche
Selon ce calendrier de rétablissement optimiste, Williams devrait théoriquement être prêt pour le premier match de l’Espagne en Coupe du monde, contre le Cap-Vert, le 15 juin. Même s’il pourrait manquer la rencontre amicale de préparation face à l’Irak le 4 juin, il est attendu qu’il rejoigne le groupe pour la phase de préparation aux États-Unis.
De la Fuente se disait prêt à attendre son retour même au prix de deux premières journées de compétition, mais cette prudence pourrait désormais s’avérer inutile.
Néanmoins, face à un premier adversaire à sa portée, le staff technique pourrait décider de l’intégrer progressivement à la compétition. Une présence dès le coup d’envoi du tournoi aux États-Unis, encore impensable il y a 24 heures, devient désormais envisageable.
L'Espagne doit faire face à une liste de blessés qui ne cesse de s'allonger
De la Fuente traverse actuellement une période d’incertitude concernant plusieurs éléments clés de son attaque. Outre les interrogations sur Nico, le sélectionneur espagnol surveille de près l’état de forme de Lamine Yamal et Mikel Merino, eux aussi confrontés à de légers pépins physiques.
Le staff technique s’attache à préserver l’ossature de l’équipe victorieuse en Allemagne afin d’aborder sereinement la grande compétition mondiale.
Victor Muñoz, également convoqué pour la première fois, est surveillé après une légère lésion au mollet, jugée moins sérieuse que les autres.
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Les ajustements réalisés par l'Athletic Club en fin de saison
Pour l'Athletic Club, la nouvelle est mitigée. Si le club se réjouit que sa star ait échappé à une longue indisponibilité, cette blessure met toutefois un terme à la participation de Nico à la fin du championnat d'Espagne.
Ernesto Valverde va donc devoir trouver des solutions sur les ailes si les Lions veulent terminer la saison en beauté sans leur arme offensive la plus redoutable.