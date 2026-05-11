Bonne nouvelle pour l'Athletic Club et la sélection espagnole : les examens médicaux de Williams ont écarté toute lésion grave.

L’ailier a passé un scanner lundi matin qui a permis d’écarter toute lésion grave au tendon d’Achille, confirmant notamment que celui-ci n’était pas touché. C’était la principale inquiétude des médecins du club et du staff de l’équipe nationale après que le joueur ait dû quitter le terrain en première mi-temps du match de Liga disputé par son équipe à San Mamés.

Selon Marca, le protocole de soins prévoit environ trois semaines d’arrêt, ce qui rassure le sélectionneur Luis de la Fuente : le MVP de la finale de l’Euro 2024 devrait donc être opérationnel lorsque la liste des joueurs pour la Coupe du monde sera dévoilée.