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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

Bilan de la 9e journée de Liga : le Barça poursuit son sans-faute et continue d’étriller ses adversaires en Espagne

LaLiga
FC Barcelone
Real Madrid
L. Yamal
Kylian Mbappé
A. Guler
Yan Diomandé
FC Barcelone vs Real Madrid

Retour complet sur les temps forts de la LaLiga du week-end dernier. Nous passons en revue les résultats, les principaux faits marquants, les performances individuelles remarquables et bien plus encore.

Le FC Barcelone a inscrit cinq buts face au Real Betis et signé une nouvelle victoire éclatante. Le champion en titre poursuit son début de saison sans faute. Qui pourra le rattraper ?

  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Betis 2-5 Barcelone

    Lamine Yamal a inscrit un but et délivré une passe décisive lors de la victoire mouvementée du leader, le Barça, face au Betis (5-2), qui espère se qualifier pour la Ligue des champions. Les joueurs du Betis ont été réduits à dix à la 54e minute après l’expulsion de Facundo Bernal pour comportement violent. Le défenseur barcelonais Pau Cubarsi a également délivré deux passes décisives. L’ancien attaquant d’Arsenal Gabriel Jesus a lui aussi marqué lors de cette démonstration, une victoire retentissante pour les champions en titre. Le capitaine du Barça, Raphinha, a également fait son retour après une blessure.

  • RCD Espanyol de Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Espanyol 0-1 Atlético de Madrid

    Alex Baena a inscrit le but de la victoire à la 89e minute pour les hommes de Diego Simeone, qui restent deuxièmes du championnat, à cinq points du leader, Barcelone.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAAFP

    Real Madrid 4-1 Séville

    Le Real Madrid a écrasé Séville 4-1 au Bernabéu grâce à un doublé de Kylian Mbappe et à des buts d’Arda Guler et de Yan Diomande. Les hommes de Jose Mourinho affronteront ensuite Barcelone lors du Clasico.

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  • Malaga CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Malaga 2-5 Real Sociedad

    Mikel Oyarzabal, joueur expérimenté de la Real Sociedad, a été décisif pour son équipe en inscrivant un doublé lors de la victoire 5-2 à Malaga. Après un début de saison irrégulier, la Real Sociedad occupe désormais la cinquième place avec 16 points, grâce à trois victoires consécutives en Liga. Malaga reste à la dernière place du classement avec seulement quatre points.

  • RC Celta de Vigo v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Celta Vigo 2-1 Deportivo Alaves

    Le Celta a remporté dimanche après-midi un duel de milieu de tableau face à Alavés. Ailleurs en Liga, Osasuna a battu le Racing Santander 2-1, le Deportivo La Corogne et Levante se sont quittés sur un nul 1-1, tandis que Villarreal face à Elche et Valence face à l’Athletic Bilbao se sont tous deux soldés par des matchs nuls sans but.