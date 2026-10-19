Lamine Yamal a inscrit un but et délivré une passe décisive lors de la victoire mouvementée du leader, le Barça, face au Betis (5-2), qui espère se qualifier pour la Ligue des champions. Les joueurs du Betis ont été réduits à dix à la 54e minute après l’expulsion de Facundo Bernal pour comportement violent. Le défenseur barcelonais Pau Cubarsi a également délivré deux passes décisives. L’ancien attaquant d’Arsenal Gabriel Jesus a lui aussi marqué lors de cette démonstration, une victoire retentissante pour les champions en titre. Le capitaine du Barça, Raphinha, a également fait son retour après une blessure.