Le FC Barcelone a inscrit cinq buts face au Real Betis et signé une nouvelle victoire éclatante. Le champion en titre poursuit son début de saison sans faute. Qui pourra le rattraper ?
Bilan de la 9e journée de Liga : le Barça poursuit son sans-faute et continue d’étriller ses adversaires en Espagne
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Real Betis 2-5 Barcelone
Lamine Yamal a inscrit un but et délivré une passe décisive lors de la victoire mouvementée du leader, le Barça, face au Betis (5-2), qui espère se qualifier pour la Ligue des champions. Les joueurs du Betis ont été réduits à dix à la 54e minute après l’expulsion de Facundo Bernal pour comportement violent. Le défenseur barcelonais Pau Cubarsi a également délivré deux passes décisives. L’ancien attaquant d’Arsenal Gabriel Jesus a lui aussi marqué lors de cette démonstration, une victoire retentissante pour les champions en titre. Le capitaine du Barça, Raphinha, a également fait son retour après une blessure.
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Espanyol 0-1 Atlético de Madrid
Alex Baena a inscrit le but de la victoire à la 89e minute pour les hommes de Diego Simeone, qui restent deuxièmes du championnat, à cinq points du leader, Barcelone.
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Real Madrid 4-1 Séville
Le Real Madrid a écrasé Séville 4-1 au Bernabéu grâce à un doublé de Kylian Mbappe et à des buts d’Arda Guler et de Yan Diomande. Les hommes de Jose Mourinho affronteront ensuite Barcelone lors du Clasico.
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Malaga 2-5 Real Sociedad
Mikel Oyarzabal, joueur expérimenté de la Real Sociedad, a été décisif pour son équipe en inscrivant un doublé lors de la victoire 5-2 à Malaga. Après un début de saison irrégulier, la Real Sociedad occupe désormais la cinquième place avec 16 points, grâce à trois victoires consécutives en Liga. Malaga reste à la dernière place du classement avec seulement quatre points.
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Celta Vigo 2-1 Deportivo Alaves
Le Celta a remporté dimanche après-midi un duel de milieu de tableau face à Alavés. Ailleurs en Liga, Osasuna a battu le Racing Santander 2-1, le Deportivo La Corogne et Levante se sont quittés sur un nul 1-1, tandis que Villarreal face à Elche et Valence face à l’Athletic Bilbao se sont tous deux soldés par des matchs nuls sans but.
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