Le Paris Saint-Germain s’est adjugé les droits de fanfaronner dans Le Classique grâce à une victoire 2-1 contre son rival de l’Olympique de Marseille au Stade Vélodrome. Ferran Torres a ouvert le score pour les visiteurs à la 66e minute avant qu’Angel Gomes n’égalise pour l’OM à la 72e minute. Marquinhos a rapidement redonné l’avantage au PSG à la 74e minute. Marseille a été contraint de disputer le dernier quart d’heure à dix après un deuxième carton jaune adressé à Timothy Weah.