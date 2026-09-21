La 5e journée de la saison 2026/27 de Ligue 1 a offert un spectacle palpitant, avec en tête d’affiche la précieuse victoire à l’extérieur du Paris Saint-Germain dans le derby face à l’Olympique de Marseille au Stade Vélodrome. Ailleurs, l’Olympique Lyonnais a livré une démonstration offensive contre Rennes, tandis que Monaco a pris trois points durement acquis à domicile face à Lens.
Bilan de la 5e journée de Ligue 1 : le PSG bat Marseille dans Le Classique, Lyon écrase Rennes et Monaco vient à bout de Lens
- AFP
Olympique de Marseille 1-2 Paris Saint-Germain
Le Paris Saint-Germain s’est adjugé les droits de fanfaronner dans Le Classique grâce à une victoire 2-1 contre son rival de l’Olympique de Marseille au Stade Vélodrome. Ferran Torres a ouvert le score pour les visiteurs à la 66e minute avant qu’Angel Gomes n’égalise pour l’OM à la 72e minute. Marquinhos a rapidement redonné l’avantage au PSG à la 74e minute. Marseille a été contraint de disputer le dernier quart d’heure à dix après un deuxième carton jaune adressé à Timothy Weah.
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AS Monaco 2-1 RC Lens
L’AS Monaco a décroché une courte victoire 2-1 contre le RC Lens au Stade Louis-II pour rester au contact du haut du classement. Monaco s’est créé plusieurs occasions en transition pour prendre l’avantage et a résisté à la réaction pleine d’allant de Lens en seconde période pour s’adjuger les trois points.
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Olympique Lyonnais 4-0 Stade Rennais FC
L’Olympique Lyonnais a livré une prestation dominatrice à domicile au Parc Olympique Lyonnais, écrasant le Stade Rennais FC 4-0. Lyon a maîtrisé le rythme tout au long du match et a percé la défense rennaise à quatre reprises pour s’offrir l’une des victoires les plus éclatantes du week-end.
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Paris FC 2-1 RC Strasbourg Alsace
Le Paris FC, promu, a poursuivi son impressionnante série en s’imposant 2-1 à domicile contre le RC Strasbourg Alsace au stade Jean-Bouin. Le Paris FC a converti ses occasions clés dans les deux périodes avant de résister à la pression tardive de Strasbourg pour s’offrir une nouvelle victoire.
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OGC Nice 2-1 LOSC Lille
L’OGC Nice s’est imposé 2–1 face au LOSC Lille à l’Allianz Riviera. Nice a fait preuve d’efficacité dans le dernier tiers pour prendre le dessus sur Lille au terme d’une rencontre très disputée.
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Toulouse FC 3-2 Le Havre AC
Le Toulouse FC a pris le dessus au terme d’un thriller à cinq buts au Stadium de Toulouse, en battant Le Havre AC 3-2. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup sur le plan offensif, mais Toulouse a trouvé le but décisif en fin de match pour prendre les trois points.
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Angers SCO 2-0 ES Troyes AC
Angers SCO a livré une performance structurée à domicile au stade Raymond-Kopa, en battant l’ES Troyes AC 2-0. Angers a contrôlé la possession et a gardé sa cage inviolée face à Troyes.
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AJ Auxerre 2-1 Stade Brestois 29
L’AJ Auxerre a battu le Stade Brestois 29 2-1 au stade de l’Abbé-Deschamps. Auxerre s’est créé des occasions clés sur coups de pied arrêtés pour prendre l’avantage et a tenu défensivement jusqu’au bout du temps additionnel.
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Le Mans FC 2-1 FC Lorient
Le Mans FC a décroché une solide victoire 2-1 à domicile face au FC Lorient au Stade Marie-Marvingt. Le promu a profité de ses attaques en transition pour prendre l’avantage et a résisté à Lorient pour s’adjuger les trois points.
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