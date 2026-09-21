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Bilan de la 5e journée de Ligue 1 : le PSG bat Marseille dans Le Classique, Lyon écrase Rennes et Monaco vient à bout de Lens

Ligue 1
Paris Saint-Germain
Monaco
Lyon
Lille
Strasbourg
Rennes
Lens
Marseille
Paris FC
AJ Auxerre
Brest
Lorient
Toulouse
Angers
Le Havre
Le Mans
Troyes
Nice

Bilan complet de la cinquième journée de Ligue 1. Décryptage des résultats de la 5e journée, des principales histoires, des performances individuelles marquantes et des festivals de buts avant la sixième journée.

La 5e journée de la saison 2026/27 de Ligue 1 a offert un spectacle palpitant, avec en tête d’affiche la précieuse victoire à l’extérieur du Paris Saint-Germain dans le derby face à l’Olympique de Marseille au Stade Vélodrome. Ailleurs, l’Olympique Lyonnais a livré une démonstration offensive contre Rennes, tandis que Monaco a pris trois points durement acquis à domicile face à Lens.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PSGAFP

    Olympique de Marseille 1-2 Paris Saint-Germain

    Le Paris Saint-Germain s’est adjugé les droits de fanfaronner dans Le Classique grâce à une victoire 2-1 contre son rival de l’Olympique de Marseille au Stade Vélodrome. Ferran Torres a ouvert le score pour les visiteurs à la 66e minute avant qu’Angel Gomes n’égalise pour l’OM à la 72e minute. Marquinhos a rapidement redonné l’avantage au PSG à la 74e minute. Marseille a été contraint de disputer le dernier quart d’heure à dix après un deuxième carton jaune adressé à Timothy Weah.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-LENSAFP

    AS Monaco 2-1 RC Lens

    L’AS Monaco a décroché une courte victoire 2-1 contre le RC Lens au Stade Louis-II pour rester au contact du haut du classement. Monaco s’est créé plusieurs occasions en transition pour prendre l’avantage et a résisté à la réaction pleine d’allant de Lens en seconde période pour s’adjuger les trois points.

  • FBL-FRA-LIGUE 1-LYON-RENNESAFP

    Olympique Lyonnais 4-0 Stade Rennais FC

    L’Olympique Lyonnais a livré une prestation dominatrice à domicile au Parc Olympique Lyonnais, écrasant le Stade Rennais FC 4-0. Lyon a maîtrisé le rythme tout au long du match et a percé la défense rennaise à quatre reprises pour s’offrir l’une des victoires les plus éclatantes du week-end.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-STRASBOURGAFP

    Paris FC 2-1 RC Strasbourg Alsace

    Le Paris FC, promu, a poursuivi son impressionnante série en s’imposant 2-1 à domicile contre le RC Strasbourg Alsace au stade Jean-Bouin. Le Paris FC a converti ses occasions clés dans les deux périodes avant de résister à la pression tardive de Strasbourg pour s’offrir une nouvelle victoire.

  • FBL-FRA-LIGUE1-NICE-LILLEAFP

    OGC Nice 2-1 LOSC Lille

    L’OGC Nice s’est imposé 2–1 face au LOSC Lille à l’Allianz Riviera. Nice a fait preuve d’efficacité dans le dernier tiers pour prendre le dessus sur Lille au terme d’une rencontre très disputée.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-LE HAVREAFP

    Toulouse FC 3-2 Le Havre AC

    Le Toulouse FC a pris le dessus au terme d’un thriller à cinq buts au Stadium de Toulouse, en battant Le Havre AC 3-2. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup sur le plan offensif, mais Toulouse a trouvé le but décisif en fin de match pour prendre les trois points.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-TROYESAFP

    Angers SCO 2-0 ES Troyes AC

    Angers SCO a livré une performance structurée à domicile au stade Raymond-Kopa, en battant l’ES Troyes AC 2-0. Angers a contrôlé la possession et a gardé sa cage inviolée face à Troyes.

  • FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-BRESTAFP

    AJ Auxerre 2-1 Stade Brestois 29

    L’AJ Auxerre a battu le Stade Brestois 29 2-1 au stade de l’Abbé-Deschamps. Auxerre s’est créé des occasions clés sur coups de pied arrêtés pour prendre l’avantage et a tenu défensivement jusqu’au bout du temps additionnel.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LE MANS-LORIENTAFP

    Le Mans FC 2-1 FC Lorient

    Le Mans FC a décroché une solide victoire 2-1 à domicile face au FC Lorient au Stade Marie-Marvingt. Le promu a profité de ses attaques en transition pour prendre l’avantage et a résisté à Lorient pour s’adjuger les trois points.